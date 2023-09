Krebsleiden noch nicht überstanden: Bestsellerautor Paul Auster bringt im Herbst neuen Roman heraus

Krebserkrankung

Ein Instagram-Post von der Schriftstellerin Siri Hustvedt zeigt, dass ihr Mann Paul Auster noch nicht über den Berg ist. Sein neues Buch erscheint im November.

Bestsellerautor Paul Auster ist noch nicht über den Berg. Der an Krebs erkrankte Auster bringt nach Angaben seiner Frau, der Schriftstellerin Siri Hustvedt, im November einen neuen Roman heraus. Dies teilte sich kürzlich in einem Instagram-Post mit. Vor rund sechs Monaten hatte sie über die Krebserkrankung ihres Mannes auf Instagram berichtet.

Paul Auster bringt im Herbst ein neues Buch heraus. Seine Frau teilte ein sentimentales Statement auf Instagram

Paul Auster: Emotionales Statement von Siri Hustvedt

Wie der Spiegel berichtet, hatte Hustvedt im damaligen Post über einen Ort namens „Krebsland“ berichtet. Nun erschien kürzlich auf dem sozialen Netzwerk eine Nachricht, dass das Krebsleiden noch nicht überstanden sei.

Mehr als 10.000 Likes und rund 800 Kommentare hat der Beitrag der Schriftstellerin bisher gesammelt. In diesem verpackt Siri Hustvedt den Umgang mit der Krankheit in eine eigene kleine Geschichte. So sei es ihr wichtig zu betonen, dass Freundlichkeit für Paul Auster immer von größter Bedeutung gewesen sei. So auch das stete Lächeln, bei allem, was kommt. Auch seien die Nachrichten und E-Mails, die Freunde und Familie schicken, sehr wichtig, um den Kampf gegen das Krebsleiden weiter aufzunehmen. Für den Bayerischen Rundfunk gilt Auster als „einer der Weltstars der Gegenwartsliteratur“ und gehört damit auf alle Fälle mit diesen sechs weiteren Büchern in jedes Bücherregal.

Dass der Instagram-Post die Herzen der Leser erreicht, zeigen auch die zahllosen Kommentare.

„Ich sende liebste Grüße und Gedanken.“

„Normalerweise schätze ich privates Drama in sozialen Medien nicht. Dieser Text macht für mich einen großen Unterschied. Nicht nur halte ich ihn für ein literarisches Werk, sondern er ergibt auch viel Sinn, da er dazu beiträgt, diese (weniger glamourösen) Aspekte des Lebens zu akzeptieren.“

„Liebe Siri, vielen Dank für die unendlich lieben Worte.“

Paul Auster „Baumgartner“: Darum geht es im Buch

Professor Sydney T. Baumgartner, unter Freunden Sy, ist ein über siebzigjähriger emeritierter Phänomenologe aus Princeton, der sich dem Schreiben philosophischer Bücher und, zunehmend, seinen Jugendreminiszenzen widmet: seiner kleinbürgerlichen Herkunft aus Newark; der schwierigen Ehe der Eltern, dem Collegebesuch und einem Studienaufenthalt in Paris; schließlich der wie ein Blitz einschlagenden Liebe zur Übersetzerin und Dichterin Anna, mit der er die glücklichsten Jahre verbrachte, bevor sie vor zehn Jahren einem Badeunfall zum Opfer fiel.

Paul Auster „Baumgartner“ Übersetzt von Werner Schmitz 2023 Rowohlt, ISBN-13 978-3-498-00393-7 ab November Preis: Hardcover 22 €, E-Book 19,99 €, 208 Seiten Bei Amazon bestellen

Paul Auster

Paul Auster kam im Jahr 1947 in Newark, New Jersey, zur Welt. Nach seinem Abschluss in Anglistik und vergleichender Literaturwissenschaft an der Columbia University verbrachte er einige Jahre in Frankreich. Er erlangte internationale Anerkennung durch seine Bücher „Im Land der letzten Dinge“ und die „New-York-Trilogie“. Sein umfangreiches literarisches Schaffen, das mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht wurde, umfasst nicht nur diverse Romane, sondern auch Essays, Gedichte und Übersetzungen zeitgenössischer Lyrik.

