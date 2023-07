„Hast du das alles gelesen?“: Sechs Bücher, die man im Regal haben sollte, um damit anzugeben

Von: Sven Trautwein

Ein Bücherregal verrät sehr viel über den Bewohner der Wohnung. Neben der Art, wie sie sortiert sind, sorgen bestimmte Titel für Gesprächsstoff. Sechs Titel dürfen nicht im Regal fehlen.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Das Bücherregal voller Krimis oder Sachbücher. Der erste Weg führt für viele Besucher zuerst zum Bücherregal, wenn man Freunde oder Bekannte besucht. Hier erkennt man sofort, ob die Bücher nach Autor, Genre oder nach Farbe sortiert sind. Bei genauerem Hinsehen entdeckt man vielleicht neben Neuerscheinungen, die gerade TikTok oder Instagram fluten, den einen oder anderen Klassiker. Wir haben Ihnen hier sechs Bücher aufgelistet, die Sie unbedingt in Ihrem Bücherregal haben sollten.

Ein Bücherregal sagt viel über seine Besitzer aus. Sechs Titel sollten Sie unbedingt im Regal stehen haben. © Anthony Photography/Westend61/Imago

Thomas Mann „Buddenbrooks“

Für einige der Albtraum in der Schulzeit, quälend langer Text, bis wirklich etwas passiert. Trotzdem sollte er unbedingt in Ihrem Buchregal stehen, damit es gut aussieht und für das eine oder andere Gespräch gut ist. Hier am besten noch vorher etwas Sekundärliteratur studieren. Kann nie schaden.

Diese Geschichte des alten Lübecker Patriziergeschlechtes Buddenbrook (in Firma Johann Buddenbrook), welche mit dem alten Johann Buddenbrook um 1830 einsetzt, endet mit dem kleinen Hanno, seinem Urenkel, in unseren Tagen. Sie umfasst Feste und Versammlungen, Taufen und Sterbestunden (besonders schwere und schreckliche Sterbestunden), Verheiratungen und Ehescheidungen, große Geschäftserfolge und die herzlosen unaufhörlichen Schläge des Niederganges, wie das Kaufmannsleben sie mit sich bringt ...

Thomas Mann „Buddenbrooks“ 1989 S. Fischer, ISBN-13 978-3-596-29431-2 Preis: Taschenbuch 16 €, 768 Seiten

William Shakespeare „Gesamtausgabe“

Wenn Sie so richtig viele Regalmeter füllen möchten und für ein aufgeregtes „Die sind alle gelesen?“ offen sind, greifen Sie unbedingt zur Gesamtausgabe von William Shakespeare. Davon gibt es die unterschiedlichsten Ausgaben. Gut gefällt und optisch ein Hingucker, ist die Leinen-Ausgabe aus dem ars vivendi Verlag. Und mit mehr als 30 Bänden ist dann oft auch nur noch Platz für wenige Einzelausgaben im Regal.

Der Kaufmann Egeon aus Syrakus landet auf der Suche nach seinem verschollenen Zwillingssohn Antipholus an der Küste von Ephesus. Dort wird er verhaftet, da Syrakus und Ephesus miteinander in einem Handelskrieg stehen, und da Egeon das Lösegeld nicht zahlen kann, wird er zum Tode verurteilt.

William Shakespeare „Kömödie der Irrungen“ Gesamtausgabe Band 1 2000 ars vivendi, ISBN-13 978-3-897-16157-3 Preis: gebunden, 38 € je Band

Anton Tschechow „Erzählungen und Dramen“ – 5 Bände

Anton Tschechow sollte gelesen werden, weil seine Werke zeitlos sind. Sie erfassen die menschliche Natur in all ihren Facetten. Tschechow beschreibt die menschlichen Schwächen und Stärken auf eine realistische und einfühlsame Weise. Seine Geschichten sind voller subtiler Charaktere, die authentisch wirken.

Anton Tschechow zählt bis heute zu den meistgelesenen Klassikern der Weltliteratur. Den 150. Geburtstag des Autors feiert dtv mit der fünfbändigen, neuübersetzten Werkausgabe. Die hervorragende Edition, die die Hauptwerke des berühmten russischen Realisten vorstellt, vereint alle großen Dramen, die wichtigsten Einakter und über 100 Erzählungen. Sie bietet einen repräsentativen Überblick über Tschechows thematische Vielfalt und literarische Entwicklung während seiner gesamten Schaffenszeit von 1880 bis 1903.

Anton Tschechow „Erzählungen und Dramen“ 2009 dtv, ISBN-13 978-3-423-59081-5 Preis: gebraucht erhältlich

Johann Wolfgang von Goethe „Faust“

Über „Faust“ ist eigentlich schon alles gesagt und geschrieben worden. Sicherlich haben Sie den Stoff in der Schule durchgenommen, daher gehört er in diese Sammlung ins Regal. Am besten ein zerfleddertes Exemplar, das aussieht, als hätte man konzentriert damit gearbeitet. Hier bieten sich die gelben Reclam-Heftchen an. Wer mehr auf Show machen möchte, greife bitte zu einer anderen, gebundenen Ausgabe.

Johann Wolfgang von Goehte „Faust“ 1986 Reclam, ISBN-13 978-3-150-00001-4 Preis: Taschenbuch 3,20 €

Charles Dickens „Große Erwartungen“

In Dickens‘ reifstem Werk werden zentrale Themen wie Kindheit und Erwachsenwerden, Ehrgeiz und Schuld, die korrumpierende Macht des Geldes und das Fortwirken der Vergangenheit in der Gegenwart behandelt. Der Roman fesselt den Leser bis zur letzten Seite durch seine überwältigende sprachliche Wucht und Eindringlichkeit. Unzählige Male auch verfilmt. Aber am besten ist immer noch das Original in Buchform. Nicht nur zum Angeben im Regal, sondern wirklich zum Lesen.

David Foster Wallace „Unendlicher Spaß“

Genau wie „Große Erwartungen“, sollten Sie dieses Buch nicht nur im Regal stehen haben, um damit anzugeben, sondern es auch unbedingt lesen. Gut, über 1.500 Seiten sind kein Pappenstiel, aber es lohnt sich. Mag man auch nach den ersten zig Seiten denken, ja, was denn nun? Auf alle Fälle unterhaltsamer als „Buddenbrooks“. Er gilt zu Recht als ein Meilenstein der internationalen Gegenwartsliteratur.

Irgendwann in naher Zukunft machen sich die Insassen des Entziehungsheims Ennet-House und Studenten der Enfield Tennis Academy auf die Suche nach einer Kopie von «Unendlicher Spaß», einem Film, der angeblich so unterhaltsam ist, dass der berauschte Zuschauer am Ende verhungert und verdurstet.

David Foster Wallace „Unendlicher Spaß“ 2011 Rowohlt, ISBN-13 978-3-499-24957-0 Preis: Taschenbuch 18 €, 1552 Seiten

Fünf Klassiker, die einst ebenfalls zu den „Muss man gelesen haben“-Büchern gehörten, können nach Meinung unserer Autorin hingegen im Bücherregal verstauben.