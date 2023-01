„Ich bin Jude“ von Rainer Engelmann - Holocaust Gedenktag 2023

Von: Jessica Bradley

Cover „Ich bin Jude“ Rainer Engelmann © UPI Photo/IMAGO/dbt

Rainer Engelmann schafft es, nach einer wahren Begebenheit, den Alltag jüdischer Mitmenschen in Deutschland aktuell zu beschreiben. Buchtipp.

Ein gesellschaftskritischer Roman, der leider für viele Juden in Deutschland auch heute noch aktuell ist. „Ich bin Jude“ ist ein bewegender Coming-of-Age-Roman und gleichzeitig eine beeindruckende Befreiungsgeschichte.

Rainer Engelmann „Ich bin Jude“: Über das Buch

Rainer Engelmann schafft es in „Ich bin Jude“ ganz nah das Leben eines jugendlichen Juden zu beschreiben. Mit einfacher Sprache und hochaktuell für Jugendliche Leser ab 14 Jahren geeignet. Dass das Leben vieler Juden auch im Jahr 2023 so aussieht, ist erschreckend und fühlt sich bedrohlich an.

Simon Weiß lebt in Frankfurt, besucht das Gymnasium und ist Mitglied im Fußballverein. Soweit alles ganz normal – außer der Tatsache, dass Simon Jude ist. Für ihn ist das nichts Besonderes, doch in der Schule wird er deswegen gehänselt, drangsaliert und gemobbt. Seine Angst wird immer größer und seine Noten immer schlechter. Als Simon schließlich zur Zielscheibe zweier Mitschüler wird und die Gewalt gegen ihn eskaliert, ist die Schule überfordert. Simon muss selbst einen Weg finden, wie er mit dem Hass gegen Juden umgehen will.

Rainer Engelmann „Ich bin Jude“: Mein Fazit

Ein sehr bewegender Roman ist „Ich bin Jude“ von Rainer Engelmann. Dass der Alltag der jüdischen Bevölkerung in Deutschland auch nach Jahrzehnten so aussieht, ist erschreckend. Vielleicht hilft da eine größere Aufklärung und ein Entgegenkommen, um diese Situation zu entschärfen und sich mit Antisemitismus auseinander zu setzen.

Rainer Engelmann „Ich bin Jude“ 2023, cbt, ISBN 13-978-3-570-31535-4 Preis: Taschenbuch 10 €, Ebook 6,99 €, Seitenzahl: 256 Hier bestellen

Rainer Engelmann

Reiner Engelmann wurde 1952 in Völkenroth geboren. Nach dem Studium der Sozialpädagogik war er im Schuldienst tätig, wo er sich besonders in den Bereichen der Leseförderung, der Gewaltprävention und der Kinder- und Menschenrechtsbildung starkmachte. Für Schulklassen und Erwachsene organisiert Reiner Engelmann regelmäßig Studienfahrten nach Auschwitz. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Anthologien und Bücher zu gesellschaftlichen Brennpunktthemen.