Holocaust Gedenktag 2023: Diese jüdischen Bücher müssen Sie gelesen haben

Zum heutigen Holocaust Gedenktag gibt es eine Liste von jüdischer Literatur, die Sie gelesen haben sollte. So können Sie ihren Mitbürgern ein wenig näher kommen und verstehen.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Buchtipps jüdischer Literatur sind eher selten. In dieser Liste finden Sie verschiedene Genre zwischen jüdischen Märchen und Humor. Viel Spaß beim Lesen.

Während in Deutschland eher Märchen der Gebrüder Grimm oder Wilhelm Hauffs bekannt sind, gibt es natürlich auch jüdische Märchen und Erzählungen. Ebenso wie bekanntere Märchenbücher gibt es hier verschiedenen Ausgaben und Geschichten. Ein bisschen Stöbern lohnt sich.

Eine Biografie, die nicht nur das Leben von Lea Rabin, sondern auch die ihres Mannes Jitzckak Rabin. Beide waren darauf bedacht das Frieden herrscht, wo die politische Lage heutzutage mehr als angespannt ist.

Lea, die 1933 mit ihrer Familie aus Königsberg nach Palästina kam, begegnete dem Hagana-Untergrundkämpfer Rabin als sechzehnjährige Schülerin in einer Tel Aviver Eisdiele. 1948 heiratete das Paar. In ihren sehr persönlichen Erinnerungen schildert Lea Rabin den Weg des israelischen Generalstabschefs und Politikers, der zugleich der Weg Israels ist: ein Weg vom Krieg zum Frieden

Ein bedrückender Roman mit detaillierten Erzählungen und Erinnerungen. Mit kurzen Absätzen und trotz der Schwere gut zu lesen.

Zwei Freunde, beide Juden, geboren fast am gleichen Tag im Jahr 1934. Der eine, Georges Moustaki, wuchs in Alexandria auf, wo Juden, Moslems und Christen seit Jahrhunderten friedlich zusammenleben. Der andere, Siegfried Meir, in Frankfurt geboren, wurde 1941 verhaftet und nach Auschwitz und Mauthausen deportiert. Erst viele Jahre später vertraut Siegfried Meir seinem engen Freund die schrecklichen Erinnerungen an. Georges Moustaki hat sie mit seinen eigenen Erfahrungen verknüpft und so ein unvergessliches Zeugnis jüdischer Lebenswelten geschaffen.