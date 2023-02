„Holly Holmes und das magische Detektivbüro“ von Michael Peinkofer

Von: Jessica Bradley

Michael Peinkofer: „Holly Holmes und das magische Detektivbüro“ © YAY Images/IMAGO/ Baumhaus Verlag

„Holly Holmes und das magische Detektivbüro“ von Michael Peinkofer ist ein zauberhafter Kinder-Krimi mit zusätzlichen Rätseln am Ende. Buchtipp.

Mehr dazu im Artikel:

Vielen wird der Name Holmes bekannt vorkommen und Holly Holmes behauptet, beim ersten Treffen mit Jenny und Percy, dass es sich um ihren Ur-Urgroßonkel handelt. Was liegt also näher, als dass sie am liebsten Detektiv spielt. Den gesamten Artikel können Sie bei 24books.de lesen.