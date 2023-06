Nach Buchvorlage geht es weiter: Fünfte Staffel von „Babylon Berlin“ geplant

Von: Sven Trautwein

Teilen

Kürzlich erschien der 9. Band von Volker Kutschers Buchvorlage. Nun wird die 5. Staffel von „Babylon Berlin“ gedreht.

Volker Kutscher legte mit seinen Büchern einen großen Erfolg hin, der durch die Verfilmung von „Babylon Berlin“ noch etwas mehr befeuert wurde. Kürzlich erschien der 9. Band „Transatlantik“. Obwohl der Bezahlsender Sky keine Investition in eine fünfte Staffel von „Babylon Berlin“ tätigen möchte, wird die Serie von der ARD fortgesetzt. Dennoch können sich Fans zunächst auf den Start der vierten Staffel im Herbst im Free-TV freuen. Und die fünfte Staffel wird kommen.

Das ehemalige Stummfilmkino ist heute eine neue Kulturstätte mit dem Charme des letzten Jahrhunderts und war Drehort für die Fernsehserie „Babylon Berlin“. © IPON/Imago

Trotz des Ausstiegs von Sky Deutschland als bisherigem Partner hat die ARD beschlossen, die Serie „Babylon Berlin“ fortzusetzen. Laut Thomas Schreiber, dem Geschäftsführer der ARD Degeto, werden die ARD Degeto, X Filme und Beta Film mit der Entwicklung der fünften Staffel von „Babylon Berlin“ beauftragt. Die ARD Degeto ist eine Filmproduktionsgesellschaft der ARD-Sender mit Hauptsitz in Frankfurt am Main, wie Spiegel online berichtet.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit unserem Newsletter.

Schreiber kommentierte das Prestigeprojekt „Babylon Berlin“ und betonte, dass die Serie mit ihren bisherigen Staffeln ein internationaler Erfolg sei, der in über 140 Länder verkauft wurde. In Deutschland sei das Interesse groß, was durch über 55 Millionen Abrufe in der ARD-Mediathek bestätigt werde. Aktuell freue man sich auf den bevorstehenden Start der vierten Staffel, die ab dem 29. September in der Mediathek und ab dem 1. Oktober im Ersten zu sehen sein wird.

Volker Kutschers Romane in der richtigen Reihenfolge

Moabit

Der nasse Fisch

Der stumme Tod

Goldstein

Die Akte Vaterland

Märzgefallene

Märchen mit Zündhölzern

Plan B

Lunapark

Marlow

Olympia

Transatlantik

Vierte Staffel basiert auf viertem Roman

Die vierte Staffel wurde schon 2022 beim Pay-TV-Anbieter Sky veröffentlicht und kommt nun 2023 ins Free-TV. Sie beruht auf Volker Kutschers Roman „Goldstein“, der auch der vierte Band in der Romanreihenfolge ist.

Unser Literaturquiz

Vor Kurzem wurde bekannt, dass Sky Deutschland beschlossen hat, keine weiteren Investitionen in Eigenproduktionen im Bereich Fiction zu tätigen. Diese Entscheidung wurde von Sky-Deutschland-Chef Devesh Raj bekannt gegeben und zuerst von dem amerikanischen Branchendienst „Variety“ berichtet.

Für Fans von weiteren Krimis, die in Berlin spielen, haben wir hier einige Tipps zusammengestellt.