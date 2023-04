Bücher genießen: Die schönsten Orte zum Lesen

Von: Sven Trautwein

Von Stränden über Hängematten bis hin zu einem Brunnen in der Hauptstadt – es gibt eine Fülle von Orten, die zum Lesen einladen. Im Folgenden präsentieren wir Ihnen die schönsten davon.

Hat man ein schönes Buch gefunden, zieht es einen an seinen Lieblingsort damit zurück. Ein Ort, wo man sich ungestört der Lektüre hingeben und seinen eigenen Gedanken dazu nachhängen kann. Einige Leser brauchen die Einsamkeit und Ruhe in den eigenen vier Wänden vor ihren farblich sortierten Buchregalen, andere suchen einen öffentlichen Ort auf, um dort ihren Lesegewohnheiten nachzugehen. Wir stellen Ihnen hier die schönsten Orte zum Lesen vor.

Ob Strand, Hängematte, Balkon, Terrasse oder ein Brunnen in der Hauptstadt. Es gibt unzählige Orte, die zum Lesen einladen. © stock&people/NBL Bildarchiv/Imago

Lieblingsorte zum Lesen: Am Strand

Geschützt vor der Sonne, ist der Strand einer der Lieblingsorte zum Lesen schlechthin. Der abschweifende Blick zwischendurch auf das Meer, ob es in der Sonne glitzert oder die Wellen sich auftürmen, gibt dem Leser ein Glücksgefühl. In der Ferne ein Schiff, das den Leser nach den Kapiteln mit auf eine Gedankenreise nimmt.

Gemütlich lesen: In einem Café

Kaffee, Tee und etwas Kuchen. Wie wäre es mit einem unterhaltsamen Buch und das dazu passende Café? In manchen Cafés finden sich zudem kleine Bücherregale, in denen es sich nach Nachschub schauen lässt.

Bücher lesen: In der Hängematte

Sanft schaukelnd, ein Blick zwischendurch in den Himmel, Sonne auf der Haut. Ein Gefühl von Sommer. Der perfekte Ort für die perfekte Sommerlektüre. Oder wie wäre es mit Insel-Krimis?

Schattig und entspannend: Lesen im Park

Nicht nur Sportler und Spaziergänger tummeln sich hier. Ein Park ist der perfekte Ort, um im Freien zu sitzen, abseits der lauten Stadt, weit weg vom engen Getümmel der Einkaufsstraßen und die Möglichkeit, etwas frische Luft zu schnappen. Noch mehr wird aus diesem Lese Ort, wenn man es mit einem leckeren Picknick kombiniert. Wie wäre das?

Bücher lesen in Berlin: Am Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain

Am oberen Ende des Volksparks Friedrichshain befindet sich der Märchenbrunnen, an dem unter anderem Steinskulpturen von Hänsel und Gretel, dem Gestiefelten Kater, Hans im Glück, Aschenbrödel, Rotkäppchen, Schneewittchen und den 7 Zwergen sowie Dornröschen zu erkennen sind. In der Umgebung des Brunnens gibt es zahlreiche hübsche Sitzgelegenheiten, die im Sommer perfekt zum Verweilen einladen und sich ideal zum Lesen oder zum Beobachten anderer Menschen eignen. Dies ist der perfekte Ort zum Lesen in der Hauptstadt.

Bücher lesen im Garten

Hat man das Glück, einen eigenen Garten zu haben, macht es hier besonders Spaß. Ob, wie weiter oben schon nachzulesen, in einer Hängematte, auf einer Decke auf dem Rasen oder in seinem Lieblingsstuhl. So entstehen manches Mal auch ganz individuelle Rückzugsorte bei sich zu Hause.

Wer in antiquarischen Büchern schwelgen mag, ist in einem der Bücherstädte weltweit richtig. Sind Sie noch auf der Suche nach dem perfekten Buch für den Sommer? Dann wäre Nina Georges „Das Bücherschiff des Monsieur Perdu“ vielleicht genau das Richtige.