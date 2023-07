Buchtipps für den Sommer – fünf Bücher, die sich gut verschlingen lassen

Von: Sven Trautwein

Teilen

Erfrischende Unterhaltung und dabei den Sommer genießen. Ob Sommerroman oder Sommerkrimi, diese Bücher legen Sie nicht so schnell aus der Hand.

Der Sommer ist viel zu kurz, um sich durch Sachbücher zu quälen. Daher empfehlen wir Ihnen hier ein paar Titel, die Spaß aufs Lesen machen und sich einfach gut und schnell verschlingen lassen. Natürlich gibt es auch Menschen, die sich bei über 30 Grad im Schatten „Ulysses“ vornehmen, aber im Sommer darf es ruhig etwas leichter daherkommen. Einfach Bücher, die sich schnell weglesen lassen. Kommen Sie mit auf unseren individuellen Sommertrip der Literatur.

Für Bücher, die bei den steigenden Temperaturen etwas Abkühlung versprechen, empfehlen wir unsere Bücher, die im Schwimmbad spielen oder wenn es etwas ans Meer gehen darf.

Sommerlektüre: Sarah Jio „Die Buchhandlung in der Baker Street“

Es ist ein wunderbarer Roman über zwei starke Frauen, die sich mit sorgsam gehüteten Familiengeheimnissen auseinandersetzen und vor der womöglich größten Herausforderung ihres Lebens stehen. Doch wie es im echten Leben auch sein kann, manches Mal kommt die Hilfe von ganz unerwarteter Seite. Ein Buch über die Kraft der Liebe und der Bücher. Für alle, die gerne etwas Romantisches lesen und Fans von „Das Bücherschiff des Monsieur Perdu“.

Für Valentina geht ein Traum in Erfüllung: Sie erbt überraschend eine Buchhandlung in London. Der Laden in der Baker Street gehörte ihrer Mutter Eloise, die die Familie vor vielen Jahren verlassen und jeglichen Kontakt abgebrochen hatte. In London angekommen, entdeckt Valentina in ihren Lieblingsbüchern »Nachrichten« von ihrer Mutter – und diese enthüllen Unglaubliches.

Sarah Jio „Die Buchhandlung in der Baker Street“ Aus dem Amerikanischen von Katharina Förs 2023 Insel, ISBN-13 978-3-458-68268-4 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 11,99 €, 426 Seiten (abweichend vom Format)

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Leichte Sommerlektüre: Emily Henry „Happy Place – Urlaub mit dem Ex“

Jedes Jahr machen Harriet und ihre Freundesclique, alle Anfang 30, einen Ausflug nach Maine zu ihrem glücklichen Ort. Darunter ist auch Wyn, mit dem Harriet scheinbar seit dem College eine perfekte Beziehung führt. Das zumindest denken ihre Freunde: die Scheidungsanwältin Sabrina, ihr Verlobter Parth, die Besitzerin der Farm Cleo und ihre Freundin Kimmy. In Wahrheit haben sich Harriet und Wyn jedoch vor einem halben Jahr getrennt. Aus Angst, dass die Gruppe auseinanderfallen könnte, haben sie es jedoch niemandem erzählt. Jetzt müssen Harriet und Wyn eine ganze Woche lang so tun, als wären sie immer noch verliebt.

Eine zweite Chance für die Liebe – Harriet und Wyn sind schon seit dem College das perfekte Paar, das sagt jeder, der die beiden kennt. In Wahrheit aber hat sich das ehemalige Traumpaar schon vor sechs Monaten getrennt – nur haben sie noch niemandem davon erzählt.

Emily Henry „Happy Place – Urlaub mit dem Ex“ Übersetzt von Katharina Naumann 2023 Droemer, ISBN-13 Preis: Taschenbuch 12,99 €, 450 Seiten

Die zehn schönsten Buchhandlungen Europas: eine Übersicht Fotostrecke ansehen

Sommerlich ausruhen: Ottessa Moshfegh „Mein Jahr der Ruhe und Entspannung“

Schlafen kann wahrlich eine Befreiung sein, denn die Ich-Erzählerin sagt dazu „Die Wachzeiten so weit wie möglich reduzieren.“ Die namenlose Protagonistin, 26 Jahre alt, wünscht sich nichts mehr, als einfach zu schlafen, am besten für ein ganzes Jahr. Sie möchte ihr glamouröses Leben als Galeristin in New York und ihr Dasein als Erbin vorerst hinter sich lassen. Um dieses Vorhaben zu erreichen, greift sie zu einer bunten Mischung an Medikamenten, hauptsächlich Benzodiazepinen, die sie in einen tiefen Schlaf versetzen sollen.

Unbefangen und mit bissiger Ironie erzählt Ottessa Moshfegh von einer Frau, die Winterschlaf hält, um ihrer aufgeputschten Scheinwelt zu entkommen. Der neue Roman von einer der wichtigsten neuen Stimmen der amerikanischen Literatur.

Ottessa Moshfegh „Mein Jahr der Ruhe und Entspannung“ Übersetzt von Anke Caroline Burger 2020 btb, ISBN-13 978-3-442-71945-7 Preis: Taschenbuch 12 €, 320 Seiten

Für Fans von John Irving: Alina Bronsky „Der Zopf meiner Großmutter“

Unterhaltsame und leicht zu verschlingende Sommerlektüre für den Urlaub. Diese fünf Titel zaubern ein Lächeln ins Gesicht. © Imaginechina-Tuchong/Imago/KiWi (Montage)

Auf der Suche nach liebenswerter, aber ebenso bös-witzigen Geschichten? Dann sind Sie bei Alina Bronsky genau richtig. Ihre Charaktere sind eigenwillig und schrullig, aber das macht das Buch umso interessanter und lesenswerter.

Eine Großmutter, die in einer Gesellschaft Fuß zu fassen versucht, die ihr entgleitet. Ein Großvater, der alles kontrollieren kann, außer seine Gefühle. Ein Enkel, der durch den Wahnsinn der Erwachsenen navigiert und zwischen den Welten vermittelt.

Alina Bronsky „Der Zopf meiner Großmutter“ 2023 KiWi, ISBN-13 978-3-462-00456-4 Preis: gebunden 20/12 €, E-Book 9,99 €, 224 Seiten (abweichend vom Format)

Nicht fehlen darf für den Sommer: Heinz Strunk „Ein Sommer in Niendorf“

Der alternde Schriftsteller Roth hat derzeit mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Er ist seit langem von seiner Frau getrennt und hat kaum Kontakt zu seiner Tochter. Plötzlich taucht sie jedoch an der Ostsee auf, um Geld von ihrem Vater zu erbitten. Doch Roth lässt sich nicht darauf ein. Er versucht, alle Fäden in der Hand zu behalten, aber sowohl beim Schreiben als auch in seinem Leben an der Ostsee scheinen sie ihm zu entgleiten. Jeder Tag vergeht, ohne dass Roth auf eine große Menge Alkohol verzichtet. Ein vollständiger Absturz mit all den Konsequenzen scheint vorprogrammiert zu sein. Die gesamte Besprechung zu „Ein Sommer in Niendorf“ gibt es hier.

Ein bürgerlicher Held, ein Jurist und Schriftsteller namens Roth, begibt sich für eine längere Auszeit nach Niendorf: Er will ein wichtiges Buch schreiben, eine Abrechnung mit seiner Familie. Am mit Bedacht gewählten Ort – im kleinbürgerlichen Ostseebad wird er seinesgleichen nicht so leicht über den Weg laufen – gerät er aber bald in die Fänge eines trotz seiner penetranten Banalität dämonischen Geists...

Heinz Strunk „Ein Sommer in Niendorf“ 2022, Rowohlt ISBN-13 978-3-498-00292-3 Preis: Hardcover 22 €, E-Book 17,99 €, 240 Seiten (abweichend vom Format)

Wer es etwas weniger trivial im Sommerurlaub mag, greife zu Martin Suter „Melody“ oder John Irving „Der letzte Sessellift“, sowie Bret Easton Ellis „The Shards“.