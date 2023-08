Mehr als 2 Millionen Euro: die fünf wertvollsten signierten Bücher der Welt

Schätze im Regal

Von Sven Trautwein schließen

Signierte Bücher sind etwas ganz Besonderes. Einige Klassiker sind mittlerweile etliche Tausend Euro wert. Dies sind die fünf wertvollsten Bücher weltweit.

Autogramme begeistern. Ob von Schauspielern, Sportlern oder Buchautoren. Hier ist gerade die Kombination aus Neuerscheinung und Unterschrift in dem Buch für viele Leser ein besonderes Stück, das einen Ehrenplatz im Bücherregal bekommt. Hier findet es sich dann zwischen den Büchern, die nach Farbe oder Genre sortiert sind. Signierte Bücher können mehrere Tausend Euro wert sein. Welche die wertvollsten signierten Bücher der Welt sind, stellen wir Ihnen hier vor.

Der Softwaredienst Subsign, ein Portal für elektronische Signaturen und Siegel, hat eine Topliste mit den wertvollsten signierten Büchern erstellt. Schauen Sie doch einmal nach, ob Sie nicht auch noch eine signierte Erstausgabe in Ihrem Bücherregal versteckt haben. Die Top-5-Bücher mit Signaturen, die mehrere Tausend Euro wert sind, finden Sie hier:

+ Signierte Bücher können manches Mal ein Vermögen wert sein. Wir stellen Ihnen die fünf wertvollsten vor. © UPI Photo/stock&people/Imago

Top 1: “The Tales of Beedle the Bard” von Joanne K. Rowling – Wert 2,2 Millionen Euro

Eine besondere Ausgabe von „Die Märchen von Beedle dem Barden“ von Joanne K. Rowling, der Schöpferin von Harry Potter, wurde nicht bloß signiert, sondern gänzlich von Hand geschrieben. In einer Auktion erreichte dieses einzigartige, etwa 150-seitige Werk einen beeindruckenden Verkaufspreis von 2,2 Millionen Euro, womit es zum wertvollsten handsignierten Buch der Welt avancierte. Und auch mit Harry Potter ist sie auf der Überholspur. Kürzlich knackten über 1.700 kostümierte Menschen in Hamburg den Weltrekord.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit unserem Newsletter.

Top 2: „Ulysses“ von James Joyce – Wert 425.000 Euro

Der Wert eines signierten Buches wird letztendlich durch die Bereitschaft der Menschen bestimmt, dafür zu zahlen. Im Fall von James Joyce fand sich ein Käufer, der fast eine halbe Million Euro investierte. Aufgrund seines kontroversen Inhalts geriet „Ulysses“ kurz nach Veröffentlichung sowohl in den USA als auch im Vereinigten Königreich zeitweise auf den Index. Daher sind Exemplare der ersten Auflage heute äußerst selten zu finden, was ein signiertes Exemplar zu einem äußerst wertvollen Fund macht.

Top 3: „A Tale of Two Cities” von Charles Dickens – Wert 367.000 Euro

Ein signiertes Buch von Charles Dickens ist ein äußerst seltenes Gut, da die Titel des englischen Schriftstellers vor rund 150 Jahren entstanden sind. Umso glücklicher kann sich jemand schätzen, der im Besitz einer signierten Ausgabe von „Eine Geschichte von zwei Städten“ ist. Kürzlich wurde ein Werk mit Signatur und persönlicher Widmung an die Kollegin Mary Ann Evans (auch bekannt als George Eliot) verkauft, wofür der Verkäufer einen Erlös von 275.000 britischen Pfund erzielte. Charles Dickens „Eine Geschichte von zwei Städten“ (A Tale of Two Cities) ist mit Signatur nicht nur das drittteuerste Buch weltweit, sondern mit rund 200 Millionen verkauften Exemplaren auch eines der meistverkauften.

Top 4: “For Whom the Bell Tolls” von Ernest Hemingway – Wert 286.000 Euro

Für 310.000 US-Dollar wurde ein Exemplar von Hemingways “Wem die Stunde schlägt” im Jahr 2004 versteigert. Das Exemplar war zwar keine Erstauflage, enthielt aber eine persönliche Widmung an Ernest Hemingways dritte Ehefrau Martha Gellhorn. Es handelte sich um ihr persönliches Exemplar, was den Wert des Buches noch einmal gesteigert hat.

Top 5: “The Great Gatsby” von F. Scott Fitzgerald – Wert 150.000 Euro

Frühe Ausgaben von „Der große Gatsby“ erfreuen sich hoher Wertschätzung unter Sammlern. Besonders das unverwechselbare illustrierte Cover mit den Augen auf blauem Hintergrund, das bis heute viele nachfolgende Auflagen ziert, macht dieses Buch zu einem begehrten Sammlerstück. Die Präsenz einer Signatur von F. Scott Fitzgerald verleiht dem Buch zusätzlichen Wert. Im Jahr 2018 erzielte eine solche signierte Ausgabe bei einer Auktion einen Verkaufspreis von 163.000 US-Dollar.

Laut Subsign wurden die Listen sorgfältig recherchiert und auf ihre Relevanz für den deutschsprachigen Markt hin kuratiert. Es wurden nur glaubwürdige Quellen verwendet, darunter die durch Auktionshäuser bereitgestellten Informationen. Die Rankings beziehen sich ausschließlich auf die zuletzt erzielten Verkaufspreise und nur in Ausnahmen auf Schätzungen durch Experten. Alle Verkaufspreise wurden, so das Online-Portal, falls nötig, in Euro umgerechnet.

Nicht so wertvoll, aber recht alt, war ein Buch, das nach 96 Jahren wieder einer Bibliothek zurückgegeben wurde.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Sven Trautwein sorgfältig überprüft.

Rubriklistenbild: © UPI Photo/stock&people/Imago