„Echt jetzt?“: Drei Bücher, die Boomer unbedingt gelesen haben sollten

Von: Sven Trautwein

Gibt es einen Generationenkonflikt zwischen Boomern und Generation Z und den Millennials? Drei Bücher können für besseres Verständnis sorgen.

Der Ausspruch „Ok Boomer“ mag schon seine beste Zeit hinter sich haben. Aber damit hat sich der zugehörige Generationenkonflikt nicht erledigt. Ganz im Gegenteil. Schaut man sich Social-Media-Netzwerke genauer an, sieht es danach aus, dass weiterhin Millennials und die Generation Z gegen die Boomer ihre Kommentare ablassen. Damit auch Boomer wieder auf die Höhe der Zeit kommen, finden Sie hier drei Bücher, die Sie unbedingt gelesen haben sollten.

Um die Zukunft zu genießen, sollte man unbedingt in „Die Midlife-Boomer“ von Margaret Heckel heineinlesen. Immer nur auf die Jüngeren zu schauen und zu sagen, das schaffe ich nicht, das gelingt mir nicht, wird nach dem Lesen eines Besseren belehrt. Zugreifen!

Nie zuvor hatten wir die Chance, so gesund und so lange zu leben, wie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und doch jagt den meisten Menschen die Aussicht auf das Älterwerden einen gehörigen Schrecken ein. Tief sitzt die Vorstellung: Von nun an geht‘s bergab. Das stimmt nicht, sagt die Journalistin Margaret Heckel. Die Wissenschaft beweist: Das ältere Gehirn arbeitet mindestens so gut wie das von Jüngeren...