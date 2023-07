„Es soll die Welt erschüttern“ – Britney Spears’ Biografie erscheint am 24. Oktober auf Deutsch

Von: Sven Trautwein

„The Woman in Me“, die Biografie der Grammy-Preisträgerin Britney Spears, erscheint am 24. Oktober 2023 auch auf Deutsch.

Laut dem US-Magazin People wird die langersehnte Autobiografie von Britney Spears (41) mit dem Titel „The Woman in Me“ am 24. Oktober veröffentlicht. Der Verlag Gallery Books, ein Teil von Simon & Schuster, hat sich in einem Wettbewerb gegen andere Bieter durchgesetzt und wird das Buch herausbringen. Die deutsche Ausgabe mit dem Zusatztitel „Meine Geschichte“ erscheint innerhalb der Penguin Random House Verlagsgruppe, wie der Verlag mitteilte. Schon vorab hatten viele Medien über das Buch und den Inhalt spekuliert.

Britney Spears „The Woman in Me – Meine Geschichte“: Darum geht es in dem Buch

Knapp 14 Millionen Dollar hat Britney Spears für ihre Biografie erhalten. Am 24. Oktober escheint es weltweit. © Steve Marcus/dpa/Penguin Random House (Montage)

Britneys überzeugende Aussage vor Gericht erschütterte die Welt, änderte Gesetze und zeigte ihre inspirierende Stärke und ihren Mut. Ich habe keine Zweifel daran, dass ihre Memoiren eine ähnliche Wirkung haben werden.

Laut Page Six rechnen die Verantwortlichen mit einem „bahnbrechenden, sofortigen Bestseller“, der „die Welt erschüttern“ wird. Britney Spears soll im Buch «brutal ehrlich» mit ihrer Familie abrechnen. Promi-Biografien verkaufen sich nicht nur in den USA außerordentlich gut. So arbeitet auch Paris Hilton ihre schwere Kindheit in schriftlicher Form auf. Bereits Pamela Anderson und Schauspieler Tom Hanks hatten mit ihren Biografien eine große Leserschaft erreicht, die Anfang 2023 erschienen.

Als Britney Spears im Juni 2021 vor Gericht aussagte, hielt die Welt den Atem an. Der Moment, in dem sie ihre Stimme erhob und die Wahrheit sprach, sollte ihr Leben verändern – und das unzähliger anderer. „The Woman in Me“ enthüllt erstmals ihre ganze, unglaubliche Geschichte und offenbart die innere Kraft einer der größten Künstlerinnen der Popmusikgeschichte.

Britney Spears‘ fesselnde Memoiren enthüllen mit bemerkenswerter Offenheit und Humor die transformative Kraft von Musik und Liebe. Diese bewegenden Erinnerungen sind das Zeugnis einer Frau, die endlich ihre eigene Geschichte auf ihre eigene Art erzählt.

Neben der Vormundschaft soll es auch um vergangene Beziehungen und um ihre Ehe zu Sam Asghari gehen. 15 Millionen US-Dollar (etwa 13,6 Millionen Euro) soll die Sängerin für den Deal mit dem Verlag bekommen haben.

Auf Social Media, vor allem auf Instagram, zeigt sich die Künstlerin hocherfreut, dass die Biografie bald erscheint. Über 98.000 Likes konnte der entsprechende Beitrag schon einsammeln, die Kommentarfunktion war zum Zeitpunkt dieses Artikels jedoch nicht freigeschaltet. In einem aktuellen Tweet teilt Britney mit, dass sie sehr viele Therapiestunden genutzt habe, um dieses Buch möglich zu machen. Die Kommentare sind durchwachsen, jedoch freuen sich auch einige, das Buch bald lesen zu können.

Ich kann es kaum erwarten! Ich war 13 Jahre alt, als du „Baby One More Time“ veröffentlicht hast, und seitdem bin ich unsterblich in dich verliebt! Du verdienst die Welt, meine Liebe, und ich hoffe aufrichtig, dass du glücklich und gesünder denn je bist. Wir alle lieben und unterstützen dich in allem, was du tust.

Ich freue mich so sehr für dich, dass das Buch therapeutisch war, und ich bin dir dankbar, dass du es auch für uns getan hast. Natürlich werden wir es unterstützen und alles, was du tust. Du verdienst es. ❤️

Britney, wenn es um dich geht, ist es niemals zu viel! Wir lieben dich und wollen dich immer, immer sehen.

Britney Spears „The Woman in Me – Meine Geschichte“ 2023 Penguin, ISBN-13 978-3-328-60297-2 Preis: Hardcover 25 €, 304 Seiten Vorbestellbar – lieferbar ab 24.10.2023

Britney Spears

Britney Spears, eine Pop-Ikone, die mehrfach mit Platin und Grammy Awards ausgezeichnet wurde, zählt zu den erfolgreichsten und beliebtesten Künstlerinnen der Musikgeschichte. Mit weltweit über 100 Millionen verkauften Tonträgern hat sie sich einen festen Platz in der Musikwelt erobert. Im Jahr 2021 wurde sie vom „Time Magazine“ als eine der 100 einflussreichsten Personen anerkannt. Ihr Album „Blackout“ wurde im Jahr 2012 in die Rock & Roll Hall of Fame‘s Library & Archives aufgenommen. Sie lebt derzeit in Los Angeles, Kalifornien.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Sven Trautwein sorgfältig überprüft.