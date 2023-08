Stieg Larssons Millennium-Reihe wird von Karin Smirnoff fortgesetzt: „Verderben“

Die Übergabe von David Lagercrantz an Karin Smirnoff ist ein bemerkenswerter Schachzug. Kaum jemand hätte es so gut machen können, abgesehen von Stieg Larsson selbst.

Vor zwei Jahren war es überraschend, als die Nachricht bekannt wurde, dass Karin Smirnoff die Millennium-Reihe weiterführen würde. Doch ihr äußerst fesselnder Roman „Verderben“ hat überzeugt, da sie die wichtigen Themen, die Stieg Larsson am Herzen lagen, erneut aufgreift. In Schweden erreichte „Verderben“ die Nr. 1 der Bestsellerliste und erhielt herausragende Kritiken. Der Thriller wird im August sowohl in den USA als auch in England veröffentlicht, ebenso wie die deutsche Übersetzung.

Die Millennium-Reihe zeichnet sich durch ihren packenden Schreibstil, ihre detaillierten Charaktere und ihre kritische Auseinandersetzung mit sozialen und politischen Themen aus. Larsson‘s Werk hat weltweit Millionen von Lesern begeistert und ist zu einem Meilenstein des skandinavischen Thriller-Genres geworden.

„Verderben“: Der 7. Teil der Millennium-Reihe: Über das Buch

Die Millennium-Reihe von Stieg Larsson ist eine fesselnde Thriller-Trilogie, die sich mit einer Reihe von politischen Intrigen, Korruption und persönlichen Abgründen auseinandersetzt. Der Hauptprotagonist Mikael Blomkvist ist ein investigativer Journalist, der mit seiner unerschrockenen Reporterin Lisbeth Salander zusammenarbeitet, einer außergewöhnlich begabten Hackerin mit einer komplexen Vergangenheit.

„Verderben“ ist der 7. Teil der Serie. Svala, eine junge Frau, hat einen entschiedenen Plan: Sie will ihre verschwundene Mutter finden, die Mitglied des Sami-Volkes war, und sich gleichzeitig gegen ihren gewalttätigen Stiefvater zur Wehr setzen. Obwohl sie unscheinbar wirkt, ist Svala genauso mutig und brillant wie ihre Tante. Nach langer Zeit treffen Lisbeth Salander und Mikael Blomkvist erneut aufeinander und finden sich schnell inmitten eines aufziehenden Sturms wieder.

Mikael Blomkvist reist von Stockholm in den hohen Norden zur Hochzeit seiner Tochter. Im Zug erfährt er von Entwicklungen, die den Enthüllungsjournalisten neugierig machen: Abseits des medialen Rampenlichts tobt dort oben ein Kampf internationaler Firmen um natürliche Ressourcen und Billigstrom. Zur selben Zeit begibt sich Lisbeth Salander nach Nordschweden, um ihre Nichte kennenzulernen.

Fazit: So gut wie das Original?

Die Weiterführung der Millennium-Reihe von Stieg Larsson durch Karin Smirnoff hat bei den Lesern eine immense Begeisterung ausgelöst. Die Tatsache, dass eine so talentierte Autorin wie Smirnoff die Reihe fortsetzt, hat große Erwartungen geweckt. Leser sind gespannt darauf, wie sie die fesselnde Welt von Mikael Blomkvist und Lisbeth Salander weiterentwickelt und neue Aspekte hinzufügt. Die Rückkehr zu den Themen, die Larsson wichtig waren, und der Erfolg von Smirnoffs eigenen Romanen haben das Vertrauen der Leserschaft gestärkt. Die Resonanz auf den ersten Band der Trilogie, der in Schweden bereits ein Nr.-1-Bestseller war, lässt darauf schließen, dass die Fans der Millennium-Reihe mit großer Begeisterung und Vorfreude die Fortsetzung von Karin Smirnoff empfangen.

Karin Smirnoff „Verderben“ 23. August 2023, Heyne, ISBN 13-978-3-453-27432-7 Preis: gebundenes Buch 24 €, E-Book 18,99 €, Seitenzahl: 464 (abweichend vom Format)

Karin Smirnoff

Geboren im Jahr 1964 in Umeå, ist Karin Smirnoff eine der bekanntesten Autorinnen Schwedens, insbesondere durch ihre Romane rund um die Figur Jana Kippo. Ihr Debütwerk „Mein Bruder“ wurde für den angesehenen August-Preis nominiert. Vor ihrer Karriere als Schriftstellerin arbeitete sie unter anderem als Journalistin, Altenpflegerin und Karatelehrerin. Als Auftakt zu ihrer neuen Millennium-Trilogie, die die erfolgreiche Reihe von Stieg Larsson weiterführt, erzielte sie mit ihrem Buch einen Nr.-1-Bestseller in Schweden. Allein in Deutschland wurden die Romane über Blomkvist und Salander bereits 10 Millionen Mal verkauft. Sowohl Smirnoff als auch Larsson stammen aus derselben Region in Nordschweden.