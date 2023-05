Anhänger landet auf VW-Golf-Dach: Kurioser Fall gibt Polizei Rätsel auf

Von: Sebastian Oppenheimer

Gelegentlich traut man einfach seinen Augen nicht: In Hessen landete tatsächlich ein Anhänger auf einem VW-Dach. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Mit Streichen ist das immer so eine Sache: Manchmal können alle Beteiligten darüber lachen: So nahm es das Straßenverkehrsamt ziemlich locker, als ein Blitzer in Hürtgenwald mit einem Weihnachtsmann samt Schlitten dekoriert wurde. Manchmal schießt der ein oder andere Witzbold aber auch über das Ziel hinaus. So hatten NBA-Spieler den BMW ihres Kollegen im Innenraum komplett mit Popcorn befüllt – zumindest der Geruch dürfte sich in dem Fahrzeug noch lange gehalten haben. Definitiv hört der Spaß auf, wenn Dinge beschädigt werden, so wie nun in einem kuriosen Fall in Hessen.

Mann alarmiert Polizei: Ein Anhänger steht auf einem VW Golf

Die Polizei in Herborn veröffentlichte ein Foto, bei dem man mindestens zweimal hinschauen muss, weil man es kaum glauben kann: Ein Anhänger steht auf einem zweitürigen VW Golf der vierten Generation. Und die Szene wurde nicht auf irgendeinem Schrottplatz aufgenommen, sondern im öffentlichen Raum. Und vermutlich waren die Beamten selbst skeptisch, als ein Mann sich meldete und erklärte, es stehe ein Anhänger auf einem Pkw. Doch als eine Streife ausrückte, mussten die Polizisten feststellen, dass die Meldung tatsächlich zutraf.

Kurioser Anblick: In Hessen wurde ein Anhänger auf einem VW Golf abgestellt.

Anhänger steht auf VW-Golf-Dach: Polizei steht vor einem Rätsel

Ob es sich bei der Aktion wirklich um einen Streich handelt oder ob eine andere Motivation dahintersteckt, ist noch unklar. Auch wie der Anhänger auf das VW-Dach gekommen ist, wurde noch nicht endgültig geklärt – die Polizei vermutet, dass der Anhänger – der zuvor in einer Straße geparkt war – mit einem Gabelstapler aufgeladen und rund 100 Meter weiter zu dem Golf transportiert wurde.

Der Golf wurde die Aktion beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Tatsächlich können sich hinter solchen Fällen manchmal kuriose Geschichten verbergen. So zertrümmerte in Spanien ein Mann einen BMW mit einer Spitzhacke. Wie sich schließlich herausstellte, handelte es sich um den Vater des 32-jährigen BMW-Besitzers – mit der Aktion wollte er den Sohn von einer Trunkenheitsfahrt abhalten.