Vergleich der Tankkosten: Elektroautos deutlich günstiger als Verbrenner – unter einer Voraussetzung

Danke für Ihre Antwort.

Hätten Sie da noch einen Link für die beiden Studien?

Wenn Sie diese Studie meinen:

"https://www.isi.fraunhofer...."

Da findet sich Ihre Behauptung allerdings nicht wieder.

Sprich: Was Sie behaupten, steht so nicht in der Studie.

Ihre Aussage "Das Fraunhofer-Institut hat diese Berechnungen durchgeführt und festgestellt, dass E Mobile mit großem Akku, also für große Reichweiten, in der gesamtem CO2 Lebensbilanz keinen Vorteil gegenüber einemVerbrenner hat."

In der Studie steht (Seite 10):

"Wird ein E-Fahrzeug mit großen Batteriekapazitäten und geringer Fahrleistung bilanziert, welches generell nur mit dem derzeitigen deutschen Strommix lädt, so ist die Treibhausgasbilanz kaum besser gegenüber einem entsprechenden konventionellen Fahrzeug."

Wichtig sind hier zwei Punkte:

1. Laden über die Lebensdauer mit aktuellem deutschen Strommix (also Stand der Studie Januar 2020, mehr als drei Jahre alt!)

und

2. geringe Fahrleistung, ohne diese näher zu definieren.

Das sind extreme Annahmen mit Stand Januar 2020. Was ist zu erwarten?

Der deutsche Strommix wird sich im Betrachtungszeitraum bis zum Jahr 2030 deutlich in Richtung der Erneuerbaren Quellen verschieben. Dies wird auch so in der Studie gesagt.

Dass Sie zusätzlich die Aussage geringe Fahrleistung weggelassen haben, zeigt das Weglassen von ungünstigen Aussagen der Studie, die Ihrer Behauptung widersprechen.

Wer bitte kauft sich denn ein deutlich teureres E-Auto mit einem großen Akku und fährt damit nur 5000 km im Jahr? Wer sich ein E-Auto mit großem Akku kauft, fährt auch damit. Hat also keine geringe Fahrleistung. Damit ist Ihre Behauptung eben nicht von der Studie bestätigt, bzw. Sie haben die Studie unvollständig und falsch zitiert.

Der Produktionsprozess von E-Autos wird einen zunehmend geringeren Anteil an CO2 freisetzen. Die Produktion wird immer CO2 - ärmer werden.

Die übrigen Kritikpunkte bezüglich Preis und Annahmen zur Ladedauer haben Sie ja nicht in Ihre Antwort einbezogen.

Da widersprechen Sie mir also nicht.

Bezüglich des Strommixes am Abend. Vergleichen Sie einmal die Schlüssigkeit Ihrer Aussagen.

Ich kann das Ganze ja noch einmal umdrehen und in Ihrer Logik antworten. Lade ich tagsüber, habe ich also einen viel geringeren Anteil von Fossilstrom? Vielleicht nur noch 20%?

Eine derartige Betrachtung, wie Sie sie betreiben, nennt man Cherrypicking. Das zeigt sich also auch Umgang mit der angeblichen Quelle Ihrer Behauptung. Auslassungen und selektives Zitieren ist unredlich.

Reinhard Skandera hat ja weiter oben ausgeführt, dass er einen Großteil seines Fahrstroms tagsüber und zumindestens in den Sommermonaten größtenteils oder sogar vollständig aus der eigenen PV lädt.

Legt man dieses Szenario mal für die Haushalte mit E-Auto und Eigenheimbewohner zugrunde, kann ein signifikanter Anteil an E-Autofahrenden sehr fossilarm laden und fahren.

Und beim PV gesteuerten Laden kommt der Strom auch tatsächlich direkt aus der PV (kürzester Weg).