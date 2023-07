Tempolimit-Debatte auf Facebook: „Einfach nur lächerlich“ oder doch „zeitgemäß“?

Von: Simon Mones

Teilen

Die Diskussion um ein Tempolimit spaltet Deutschland. Und auch die Leser von 24auto sind sich uneinig, wenn es um das Thema geht.

Kaum ein Thema polarisiert so wie das Tempolimit. Die Mehrheit der Deutschen unterstützt einer Umfrage zufolge eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn. Nur die Person, auf die es ankommt, nicht: Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Der FDP-Politiker hält dies für nicht notwendig. Und auch die 24auto.de-Leser auf Facebook sind gespaltener Meinung.

Leser halten Tempolimit für „zeitgemäß“

„Unbedingt dafür. Ich möchte beim Überholen von LKW mit 120 nicht von hinten bedrängt werden“, schreibt ein Nutzer unter einen Post. „Bin voll dafür, in allen Ländern um uns herum funktioniert es doch auch. So wie du in Deutschland bist, wird gedrängelt, provoziert, gerast und bedrängt“, ergänzt ein weiterer Leser.

Für ein Tempolimit gibt es immer mehr Unterstützung. © Thomas Frey/dpa

Ein anderer hält das Tempolimit sogar für „zeitgemäß“, immerhin würde so massiv CO₂ eingespart, wie auch eine Studie gezeigt hat. Und auch für den Geldbeutel sei es besser, findet ein weiter Leser. Uneinigkeit besteht indes über das Tempo. Während die meisten 120 oder 130 km/h in den Raum stellen, fordern andere, dass bei 100 km/h Schluss sein sollte.

Diskussion um Tempolimit: Nutzer fordert „freie Fahrt für freie Bürger!“

Die Vielzahl der User scheint jedoch eher gegen ein Tempolimit auf der Autobahn zu sein. „Etwas mehr als die Hälfte der Autobahnabschnitte hat kein Tempolimit, dort sind dann meist auch noch Baustellen zu finden, die gefühlt Jahrzehnte benötigen. Also was soll dann noch ein Tempolimit bringen? Ich wünschte mir auf den Autobahnabschnitten, wo nur 120km/h erlaubt sind, dass ich diese auch fahren kann und nicht immer im Stau feststecke. Hier wird wieder von wichtigeren Themen abgelenkt, die Diskussion um ein Tempolimit ist einfach nur lächerlich“, wird ein Leser deutlich.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie gleich hier abonnieren können.

Andere wiederum argumentieren, dass eine generelle Begrenzung nicht notwendig sei: „Da, wo es notwendig ist, sind bereits Limits eingerichtet.“ Und auch der Leitsatz des ADAC aus der Ölkrise wird immer wieder genannt: „Freie Fahrt für freie Bürger!“ Letztlich ist es aber die Entscheidung der Politik, ob das Tempolimit kommt oder nicht.