Stau vermeiden: Verkehrsschild erlaubt Elektroautos Nutzung der Busspur

Von: Simon Mones

Mit dem Elektroauto auf der Busspur fahren? In manchen Städten ist das dank der Umweltspur erlaubt. Dabei stieß das entsprechende Gesetz anfänglich auf Ablehnung.

Auf Deutschlands Straßen sind immer mehr Elektroautos unterwegs. Im Mai verdoppelte sich der Absatz der Stromer im Vergleich zum Vorjahr. In manchen Städten besinnt man sich daher nun auf ein Gesetz im Verkehrsrecht aus dem Jahr 2015, das den Fahrzeugen die Nutzung der Busspuren erlaubt.

Eingebracht hatte es der damalige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrint (CSU). Viele Großstädte lehnte die Freigabe jedoch ab, auch weil Plug-in-Hybrid-SUV – die inzwischen nicht mehr gefördert werden – ebenfalls profitiert hätten. Inzwischen sind Elektroautos etabliert und die Bedenken vielerorts zu den Akten gelegt worden.

Nicht nur in Dortmund: Elektroautos dürfen Busspur nutzen

Wie das Portal Efahrer berichtet, wurde in Dortmund eine Busspur in der Brackeler Straße im Juni 2020 als sogenannte Umweltspur auch für Stromer freigegeben. Auch in Essen und Karlsruhe gibt es laut dem Energieversorger EnBW solche Sonderspuren. Erkennbar sind diese an einem runden blauen Schild mit einem Bus. Darunter befindet sich ein weißes Zusatzzeichen mit einem Elektroauto und dem Hinweis „frei“.

In Dortmund wurde die Busspur auf der Brackeler Straße zur Umweltspur. © Anja Cord/Imago

Das Düsseldorfer Amt für Verkehrsmanagement listet für die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen sogar gleich drei solcher Umweltspuren. Neben Elektroautos und Bussen dürfen hier auch Taxen (die einen gelben Aufkleber haben) und Fahrradfahrer diese nutzen.

Elektroautos genießen auch beim Parken oft Sonderrechte

Doch wer mit einem Elektroauto unterwegs ist, genießt noch weitere Vorteile. Mit dem E-Kennzeichen dürfen die klimafreundlichen Fahrzeuge vielerorts kostenfrei parken. Allerdings sollte man immer auf die Beschilderung achten. Meist gibt es eine Zeitbeschränkung. In Hamburg wiederum dürfen Stromer im Bereich von Parkautomaten bis zur Höchstdauer gratis stehen.

Und auch in Stuttgart ist das Parken auf öffentlichen Straßen und Plätzen für Elektroautos kostenfrei. In eigenen Städten muss indes eine Parkscheibe in der Windschutzscheibe liegen. Diese muss dann auch richtig eingestellt werden, denn sonst droht ein Bußgeld.