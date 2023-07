Amazon-Lieferung per Rivian: Speziell entwickelter Elektro-Transporter kommt nach Deutschland

Von: Sebastian Oppenheimer

In den USA sind die speziell für Amazon entwickelten Elektro-Lieferwagen von Rivian bereits im Einsatz – nun kommen sie auch noch Deutschland.

Mitte der 2010er-Jahre startete die Post in Deutschland ein eher ungewöhnliches Projekt: Sie wurde quasi zum Elektroauto-Hersteller. Weil kein renommierter Autobauer ein passendes E-Lieferfahrzeug im Portfolio hatte, übernahm der Bonner Logistik-Konzern Ende 2014 den Hersteller Streetscooter – 2016 startete dann die Serienproduktion. Später zeigten sich allerdings Probleme mit dem E-Transporter, speziell im Winter und die Verluste wuchsen. 2022 wurde das Start-up wieder weiterverkauft. Beim Online-Versandgiganten Amazon setzt man auf ein anderes Konzept. Der junge E-Autobauer Rivian entwickelte ein speziell auf die Bedürfnisse von Amazon zugeschnittenes Lieferfahrzeug – und das kommt jetzt auch nach Europa.

Elektro-Lieferwagen von Rivian: 300 Fahrzeuge demnächst in Deutschland für Amazon im Einsatz

Längst ist Amazon so groß, dass das Unternehmen einen eigenen Logistik-Service betreibt – um weniger von anderen Logistikern abhängig zu sein. Wie so viele Konzerne strebt auch der US-Versandriese mittlerweile CO₂-Neutralität an – spätestens 2040 soll es so weit sein. Ein Schritt in diese Richtung ist laut Angaben des Unternehmens die Elektrifizierung des Transportnetzwerks. Eine Milliarde Euro wird dafür in Europa investiert, davon entfallen 400 Millionen Euro auf Deutschland. In den kommenden Wochen werden nun mehr als 300 Rivian-Lieferwagen in den Großräumen München, Berlin und Düsseldorf an den Start gehen.

Amazons Elektro-Pläne: Weltweit sollen bis 2030 mehr als 100.000 E-Lieferfahrzeuge im Einsatz sein

In den USA sind die Rivian-Lieferwagen bereits seit vergangenem Jahr unterwegs. Mehr als 3.000 Fahrzeuge sind dort bisher im Einsatz, die insgesamt mehr als 500 amerikanische Städte und Regionen beliefern. Einige Features der Lieferwagen sollen den Paketfahrern die Arbeit erleichtern: So entriegeln sich beispielsweise die Türen, wenn sich der Fahrer dem Fahrzeug nähert – entfernt er sich, wird verriegelt. Die elektrische Laderaumtür öffnet sich automatisch, wenn der Fahrer am Lieferort ankommt. An seinen Standorten in Europa hat Amazon laut eigenen Angaben inzwischen tausende Ladestationen eingerichtet, um die Akkus der Fahrzeuge wieder aufzutanken. Bis 2030 sollen weltweit mehr als 100.000 elektrische Lieferfahrzeuge bei Amazon im Einsatz sein.

Für Privatkunden bietet Rivian bislang zwei Elektro-Modelle an: den Pick-up Rivian R1T und das SUV R1S. Es handelt sich um ein noch relativ junges Unternehmen, das 2009 gegründet wurde. Sitz des E-Autobauers ist in Plymouth, Michigan. Die ersten Fahrzeuge wurden im Herbst 2021 ausgeliefert.