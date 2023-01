Matthias Malmedie über Opel Rocks-e: „Nichts, was ich cool finde“

Mini-Stromer aus Rüsselsheim

Matthias Malmedie hat sich auf YouTube den Opel Rocks-e vorgeknöpft. Er ist jedoch wenig begeistert – anders als viele seiner Fans und Jugendliche.

Endlich alleine Autofahren. Diesen Traum dürften wohl die allermeisten Jugendlichen in Deutschland haben. Möglich ist das jedoch erst ab 18. Vorher muss noch ein Erwachsener mit im Auto sitzen. Doch wie so oft gibt es auch in diesem Fall eine Ausnahme. Denn mit dem Rollerführerschein AM dürfen auch vierrädrige Fahrzeuge gefahren werden, die maximal 45 km/h schnell sind. Wie zum Beispiel der Opel Rocks-e, den Matthias Malmedie auf seinem YouTube-Kanal unter die Lupe genommen hat.

24auto.de weiß, warum Matthias Malmedie den Opel Rocks-e nicht mag.

Wer den Grip-Moderator kennt, der weiß, dass er gerne mal in ausführliche Lobhudelei verfällt und Kritik des Öftern zu kurz kommt. Dafür wurde er auch schon von seinen Fans kritisiert. Doch er kann auch anders und das bekommt der Opel Rocks-e zu spüren. Denn Matthias Malmedie ist kein Fan des Mini-Stromers aus Rüsselsheim.