Matthias Malmedie heizt mit Multipla über Nürburgring: „Der liegt wie die Feuerwehr”

Von: Simon Mones

Zum bereits zweiten Mal ist Matthias Malmedie mit dem Fiat Multipla über die Nordschleife des Nürburgrings gefahren. Dank des neuen Fahrwerks lag der Italiener wie eine Eins.

Ja, über Geschmack lässt sich streiten. Darin, dass der Fiat Multipla eines der hässlichsten Autos aller Zeiten ist, darüber besteht aber weitergehend Einigkeit. Matthias Malmedie beweist daher Mut zur Hässlichkeit, denn für seinen YouTube-Kanal möbelt er den Italiener auf. Er war sogar bereits mit ihm auf dem Nürburgring unterwegs. Nun folgt Runde zwei auf der Nordschleife.

Seit dem letzten Besuch in der Grünen Hölle hat sich allerdings einiges getan. Aus dem hässlichen Entlein wurde ein nicht mehr ganz so hässliches Entlein. Die Sticker sind weg und der Lack aufbereitet. Zudem hat der Multipla von KW ein neues Fahrwerk bekommen sowie neue Felgen und Reifen von Hankook.

Fiat Multipla liegt dank neuem Fahrwerk perfekt

Der Multipla ist nun quasi eine Art Rennmaschine. Wäre da nicht ein Problem: sowohl Motor als auch Bremsen sind noch Serie. Kein Wunder also, dass Matthias Malmedie trotzdem etwas bange ist vor der Runde auf der wohl härtesten Rennstrecke der Welt. Und da Sicherheit vorgeht, wird der Abschlepphaken lieber schon einmal direkt reingedreht.

Mit dem neuen Fahrwerk kann Matthias Malmedie viele Abschnitte der Nordschleife mit Vollgas fahren. © YouTube (Matthias Malmedie)

Eine Sorge, die sich im Nachgang als unberechtigt herausstellt, denn der Italiener überzeugt auf ganzer Linie. „Der liegt wie die Feuerwehr“, freut sich Malmedie während der Fahrt, der sich vorher nicht vorstellen konnte, was KW mit auf die Nordschleife abgestimmt meinte. „Auf der Strecke ist er absolut perfekt“, findet der Moderator.

Fans feiern Multipla-Video von Matthias Malmedie

Und nicht nur das: Der Fiat legt die Runde in 13 Minuten zurück. Satte 30 Sekunden schneller als beim ersten Versuch, aber deutlich langsamer als das Tesla Model S bei seiner Rekordfahrt. War der erste Besuch noch eine „Schnapsidee“, macht es dieses Mal Sinn.

„Das Fahrwerk ist noch lange nicht an seinen Grenzen“, betont der Grip-Moderator und ist selbst erstaunt, wie effektiv die Umbaumaßnahmen waren: „Wie man mit so einem Haufen so viel Spaß haben kann, ist unglaublich. Fahrwerk rein, gute Reifen drauf, schicke Felgen. Fertig ist die Laube.“ Ganz fertig ist der Multipla aber noch lange nicht. Denn eines fehlt immer noch: Leistung. Und genau das soll als nächstes geändert werden. Eine Meinung, die auch die Fans des Moderators teilen und sind erstaunlicherweise auch vom Multipla begeistert:

„Matthias, du musst in die Kiste unbedingt einen stärkeren Motor einbauen, das wäre genial, mit dem Auto andere Autos auf der Nordschleife abzuziehen. Wie die dann alle glotzen würden.“

„Hätte nicht gedacht, dass ich einen Multipla geil finden werde.“

„Das ist das beste Tuning ever. Das hat das Modell absolut mal verdient.“

„Ich feier euch für den Multipla-Content. Gerne öfter und mehr! Wenn der mal Leben unter der Haube hat, dann nimm deine Mädels mit! Du könntest Beginn eines Kults werden!“

„Das wäre doch ein guter Ersatz für den gecrashten Dacia beim nächsten 24h-Rennen.“