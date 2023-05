Lieferzeiten bei Autos: Welche Neuwagen aktuell relativ schnell verfügbar sind

Lieferketten-Probleme

Wer einen Neuwagen konfiguriert, muss darauf momentan teils relativ lange warten. Doch es gibt auch einige verhältnismäßig flott lieferbare Fahrzeuge.

Im Grunde ist alles immer eine Frage der Perspektive. Wer beispielsweise in der DDR einen Wartburg oder einen Trabant kaufen wollte, der brauchte vor allem eines: Geduld. Eine Wartezeit von mehreren Jahren für einen Neuwagen war dort völlig normal. Begeistert war darüber wohl niemand. Da geht es heutzutage dann doch deutlich schneller – auch, wenn in den zurückliegenden Jahren ebenfalls wieder etwas mehr Wartezeit einzuplanen war. Hauptgründe sind immer noch die Folgen der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Kriegs. Nach wie vor beschäftigt die Hersteller der Chipmangel sowie andere Verzögerungen in den Lieferketten.

Lange Lieferzeiten für Neuwagen: Was sind die Alternativen?

Bei vielen Modellen liegen die Lieferzeiten momentan bei weit über einem Jahr. Wer schneller an ein Auto kommen möchte, hat nun mehrere Möglichkeiten: Man greift zu einem bereits beim Händler stehenden Neuwagen – oder vielleicht sogar zu einem wenig gefahrenen Gebrauchtwagen. Der Nachteil liegt auf der Hand: Hier muss man nehmen, was gerade verfügbar ist. Wer also auf eine spezielle Farbe oder ein bestimmtes Ausstattungsdetail Wert legt, muss möglicherweise sehr lange suchen.

Lieferzeiten für Neuwagen: Welche Modelle relativ schnell verfügbar sind

Doch es gibt auch Neufahrzeuge, die momentan (Stand Mai 2023) relativ kurze Lieferzeiten haben. Laut der Online-Neuwagenbörse Carwow sind folgende Modelle verhältnismäßig schnell verfügbar:

Modell Lieferzeit Ford Kuga ab 5 Monate / im Schnitt 6 Monate Dacia Sandero ab 5 Monate / im Schnitt 5 Monate Skoda Karoq ab 6 Monate / im Schnitt 7 Monate Mercedes-Benz EQE ab 4 Monate / im Schnitt 5 Monate Toyota Yaris Cross ab 5 Monate / im Schnitt 7 Monate Tesla Model Y 1 bis 5 Monate Nissan Ariya 6 Monate Citroen e-C4 4 bis 5 Monate VW T-Roc 3 bis 9 Monate Jaguar i-Pace 4 bis 5 Monate Peugeot e-208 6 bis 7 Monate

Neuwagen konfigurieren: Wie sie die Lieferzeiten unter Umständen verkürzen lassen

Wie die Online-Neuwagenbörse weiter erklärt, könne man die Lieferzeit bei einigen Neufahrzeugen auch verkürzen – und zwar indem man auf bestimmte Ausstattungsdetails verzichte, deren Komponenten aktuell nur schwer zu bekommen sind. Dazu zählen laut Carwow unter anderem Zweifarben-Lackierungen, Allradantrieb, Leichtmetallfelgen, Assistenzpakete und Glasschiebedächer. Hier gilt es natürlich abzuwägen, wie viel einem der Verzicht auf eine bestimmte Option auf lange Sicht ist.

Wer unbedingt einen Neuwagen will – und dabei viel Geld sparen möchte, sollte über einen EU-Reimport nachdenken. Auch hier muss man aber unter Umständen Abstriche bei der Ausstattung machen.

