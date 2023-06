Elektroauto-Ladesäule belegt: Elektro-Boot erstaunt Passanten und Passantinnen

Von: Sebastian Oppenheimer

Ladesäulen für Elektrofahrzeuge werden gelegentlich von „Falschparkern“ blockiert. Bei einem etwas kuriosen „Gast“ in den USA handelte es sich aber tatsächlich um einen Stromer.

Bei der Elektromobilität geht es immer weiter voran: Die Reichweiten der Fahrzeuge nehmen zu, die Ladezeiten werden kürzer. Und in nicht allzu ferner Zukunft soll es noch deutlich besser werden: Toyota kündigte kürzlich eine neue E-Auto-Generation mit Reichweiten von bis zu 1.000 Kilometern an, ein britisches Start-up stellte eine extrem schnelle Ladetechnik vor, die schon 2024 verfügbar sein soll. Dennoch gibt es immer noch viele Menschen, die mit dem Kauf eines Elektroautos hadern – oft kritisieren sie zu hohe Preise und mangelnde Lademöglichkeiten. Besonders ärgerlich ist es, wenn dann auch noch eine Ladesäule blockiert ist. Auch ein Reddit-Nutzer dachte zunächst an eine Blockade – doch dann stellte sich alles als ganz anders heraus.

Kurioser Kunde: Elektro-Boot lädt an E-Auto-Ladesäule

Dass eine Ladesäule von einem Verbrenner-Fahrzeug blockiert wird, kommt immer wieder vor – in der englischsprachigen Elektro-Community hat sich dafür sogar ein eigener Begriff eingebürgert: „ICEing“. Dabei ist ICE eine Abkürzung für „Internal Combustion Engine“, auf Deutsch: Verbrennungsmotor. Als ein Reddit-Nutzer deshalb an einer Ladesäule einen Anhänger mit einem Boot erblickte (Post weiter unten zu finden), dachte er zunächst an eine Blockade-Aktion im ähnlichen Stil. Bei näherem Hinsehen stellte sich jedoch heraus, dass es sich dabei um ein Elektro-Boot handelte.

Elektro-Boot an E-Auto-Ladesäule: Normalerweise sollte es im Hafen laden

Auf den Reddit-Post meldete sich sogar derjenige, der das Boot dort abgestellt hatte. Wie er in einem Beitrag erklärt, arbeite er für den Hersteller des Elektro-Bootes und sei auf einer Demonstrations-Tour unterwegs. Das E-Boot auf einem Hänger zu einer Ladestation zu fahren, sei eine gute Möglichkeit auf das Produkt aufmerksam zu machen. Normalerweise werde das Elektro-Boot allerdings natürlich idealerweise in einem Hafen aufgeladen. In Deutschland haben Ladesäulen-Blockierer übrigens relativ schlechte Karten: Wer einen als E-Auto-Parkplatz ausgezeichneten Stellplatz ohne entsprechendes Fahrzeug belegt, darf abgeschleppt werden.

Ungewöhnlicher Gast an der E-Auto-Ladesäule: Ein elektrisch angetriebenes Boot. © Reddit (Vital1024)

„Ziemlich cool“: E-Boot kommt bei vielen Reddit-Nutzern gut an

Tatsächlich kommt die Idee eines Elektro-Bootes offenbar gut an, wie die Kommentare zeigen. Weniger begeistert sind die Nutzer allerdings vom Preis, der offenbar bei knapp 300.000 US-Dollar (umgerechnet rund 275.000 Euro, Stand Mitte Juni 2023) beginnt:

„Ich hatte keine Ahnung, dass es so etwas gibt.“

„Elektro-Boote sind großartig.“

„Ich wusste nicht, dass es so etwas gibt. Faszinierend.“

„Das ist wirklich ziemlich cool.“

„Selbst die Verbrenner-Versionen kosten leicht sechsstellig.“