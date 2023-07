Campingurlaub: Wie lange halten Gaskartuschen für Campingkocher? – Richtwerte vom Experten

Von: Anne Hund

Teilen

Im Urlaub schnell mal einen Kaffee kochen, das geht auch ohne Campingküche. Beim Campingkocher stellt sich allerdings die Frage: Wie viele Gaskartuschen sollte man mitnehmen?

Campingurlaub mit Auto und Zelt oder einem schlichter ausgestatteten Camper: Eine Küche braucht es in den Ferien nicht unbedingt. Schnell mal einen Kaffee oder paar Eier oder Nudeln kochen, das kann man im Campingurlaub auch mithilfe eines einfachen Campingkochers. Beim Packen stellen sich Campingfans dabei oft die Frage, wie viele Gaskartuschen mit ins Auto sollen.

Campingurlaub: Wie lange halten Gaskartuschen für Campingkocher?

Wer im Camper keine Küche hat, kann sich beim Kaffeekochen mit einem einfachen Campingkocher behelfen. (Symbolbild) © David Agüero Munoz/Imago

Der Deutsche Verband Flüssiggas (DVFG) nennt ein paar Richtwerte – hier einige Beispiele, über die die Deutsche Presse-Agentur im Juli berichtet hat:

Wer Wasser für eine große Kanne Tee oder Kaffee erhitzt, benötige rund 20 Gramm Gas.

Den Gasbedarf für vier Portionen Rührei schätze der Verband auf etwa 25 Gramm.

Um ein Pastagericht zu erhitzen, würden rund 30 Gramm Gas benötigt.

Die Zubereitung einer Gemüsepfanne benötigt rund 40 Gramm Gas, wie es in dem Bericht der dpa heißt.

Campingkocher: Standard-Gaskartusche reicht für „rund 10 Mal Kaffee kochen“

Gaskartuschen gibt es in unterschiedlichen Größen, schreibt der DVFG auf seiner Website. Besonders beliebt seien die kleinen Varianten mit 100 Gramm, die Standardgröße mit 230 Gramm und die XL-Größe mit 450 Gramm. Mit einer Standard-Gaskartusche lasse sich, legt man den genannten Richtwert zugrunde, also „rund 10 Mal Kaffee oder Tee kochen“. Wer seine Lebensmittel in einer Kühlbox kühlt, sollte übrigens „mit 240 Gramm Gas pro Tag“ rechnen, so der DVFG laut der Mitteilung vom 19. Juli. „Für ausreichende Kühlung gehört somit pro Reisetag eine Kartusche ins Reisegepäck“, rät dort der Technikexperte Markus Lau.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter unseres Partners 24auto.de.

Worauf man bei der Nutzung von Gaskartuschen achten sollte

Der DVFG erklärt zudem, worauf man bei der Nutzung von Gaskartuschen im Sommer besonders achten sollte: Fährt man mit dem Auto zum Campingplatz, verstaut man sie am besten abgedeckt im Kofferraum, denn sie sollten vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Für Kocher und Co. gilt: Schraub- oder Ventilkartuschen vor Autofahrten vom Gerät trennen. „So lässt sich verhindern, dass sich während der Fahrt das Ventil löst und Gas ausströmt“, sagt Markus Lau.

Bußgeldkatalog: Mit welchen Geldstrafen Verkehrssünder rechnen müssen Fotostrecke ansehen

Die Kartuschen nicht ins heiße Auto legen

Manchmal unterschätzt man, wie heiß es im Innenraum vom Auto werden kann. Aufgepasst, Gaskartuschen sind im Vergleich zu Gasflaschen dünnwandiger. Sie sollten im Sommer vor zu starker Sonneneinstrahlung geschützt und nicht bei Temperaturen über 50 Grad gelagert werden, wie der DVFG an der Stelle informiert. „Hinter der Heckscheibe des Autos ist somit kein geeigneter Aufbewahrungsort“, betont der Experte. Tipps, worauf Sie zudem beim Camping-Gasherd im Wohnmobil besonders achten sollten.