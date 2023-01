Autoscheibe beschlägt schnell? Katzenstreu hat ähnlichen Effekt wie ein Luftentfeuchter

Von: Anne Hund

Teilen

Wer nicht für freie Sicht im Wagen sorgt, riskiert ein Bußgeld von mindestens zehn Euro. Bei dem aktuellen Wetter sollten Sie besonders gut aufpassen.

Bei nasskaltem Wetter können die Autoscheiben schnell beschlagen. Wird dadurch die Sicht beeinträchtigt, kann das nicht nur gefährlich werden – Autofahrer riskieren auch ein Bußgeld von mindestens zehn Euro, wie der Auto Club Europa (ACE) mitteilt. Wie wird man die Feuchtigkeit im Auto möglichst schnell wieder los?

Beschlagene Scheibe: Was hilft und wie können Sie im Auto vorgebeugen?

Bei nassem Wetter können die Autoscheiben schnell beschlagen, da mehr Nässe ins Auto gelangt. (Symbolbild) © Waldmüller/Imago

Am besten stellt man Heizung und Lüftung gleichzeitig auf die höchste Stufe und richtet sie auf die Frontscheibe, rät der ACE. Die Klimaanlage entziehe der Luft ebenfalls Feuchtigkeit und könne bis etwa fünf Grad Außentemperatur genutzt werden – darunter schalte sie sich ab. Auch eine integrierte Frontscheibenheizung hilft, das Problem der beschlagenen Scheiben zu lösen. Die meisten Autos verfügen über einen speziellen Knopf, der die entsprechenden Schritte automatisch aktiviert. Was vielleicht nicht jeder weiß: Den Umluftschalter sollte man bei beschlagenen Scheiben nicht drücken – „denn damit wird lediglich die Luft im Fahrzeug umgewälzt und die Feuchtigkeit bleibt“, wie der ACE auf seiner Website weiter mitteilt.

Beschlagene Scheiben – Feuchtigkeit im Auto mit Katzenstreu vermindern

Hilfreich sind zudem Luftentfeuchter. Ein Tipp, den man sich unter Autofahrern gerne weitergibt: Auch Katzenstreu hilft gegen die Feuchtigkeit im Auto. Doch wie viel Katzenstreu braucht man dafür? Das hängt natürlich auch vom Wetter beziehungsweise dem Feuchtigkeitsgehalt und der Größe des Autos ab. „Für den Anfang reicht es jedoch, zwei große Müslischüsseln im Auto aufzustellen“, erklären die Stuttgarter Nachrichten in einem Online-Beitrag. „Die eine vorne im Fahrerbereich, die andere im Bereich der Rücksitze oder des Kofferraums. Sollte dies nicht reichen, können Sie zusätzliche Schüsseln aufstellen.“ Alternativ könne man das Katzenstreu auch in zwei bis vier gebrauchte Socken schütten, sie gut verknoten und die Socken einfach unter die Sitze oder aufs Armaturenbrett legen. „Das Katzenstreu sollte alle paar Wochen durch neues ersetzt werden“, heißt es zudem in dem genannten Beitrag auf StN.de. Denn wenn es die überschüssige Feuchtigkeit aufgesogen hat, lässt der Effekt entsprechend nach.

Kontroll- und Warnlampen im Auto: Wenn es rot leuchtet, sollten Sie sofort anhalten Fotostrecke ansehen

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie in unserem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24auto.de

Kondenswasser an der Autoscheibe – Tuch immer griffbereit halten

Der ACE hat noch einen anderen Tipp parat: Sind die Scheiben besonders feucht, können Sie sie mit einem Mikrofasertuch trockenwischen. „Das Tuch sollte immer griffbereit sein und eventuell auch mit einer Verlängerung ausgestattet sein“, teilen die Experten mit. „Wichtig: Nicht nur an die Windschutzscheibe denken, auch die Heck- und Seitenscheiben nicht vergessen.“