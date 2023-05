Gehalt bei Tesla: Wie viel man beim Elektroautobauer verdient

Mit großen Gehaltsversprechen für seine zukünftigen Mitarbeiter kündigte Tesla einen Standort in Brandenburg an. Doch hielt der E-Autobauer sein Wort?

Als Elon Musk (51) im November 2019 ankündigte, dass der Autohersteller Tesla einen Standort in Brandenburg plane, sorgte der Konzernchef damit für ordentlich Furore auf dem deutschen Automarkt. Denn während hiesige Unternehmen wie Mercedes, BMW oder Audi weiterhin größtenteils Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren produzieren, laufen bei Tesla ausschließlich Elektroautos vom Band, die eine vielversprechende Zukunftsvision präsentieren. Ebenso vielversprechend waren die Aussichten für Teslas zukünftige Mitarbeiter in der Gigafactory Berlin-Brandenburg: Hervorragende Arbeitsbedingungen und überdurchschnittliche Gehälter wurden von dem in Kalifornien ansässigen Unternehmen prophezeit.

Nach der Eröffnung des Standorts in der märkischen Gemeinde Grünheide im März 2022 war das Interesse an Arbeitsplätzen in der Gigafactory deshalb selbstverständlich zunächst groß. Ein Jahr nachdem die ersten dort produzierten Autos ihren Besitzern übergeben wurden, sieht das allerdings anders aus: Im März 2023 sucht Tesla händeringend nach neuen Mitarbeitern. Ob möglicherweise auch die angebotenen Gehälter am mangelnden Interesse Schuld sind?

Gehalt bei Tesla: Das waren die Versprechungen

Anfang 2020 begann Tesla mit dem Bau der Gigafactory Berlin-Brandenburg. Ein Jahr später sickerten dann die ersten Informationen über die angebotenen Jobs am Standort Grünheide durch. 12.000 Mitarbeiter wollte Tesla anfangs anstellen, bis zu 40.000 Stellen waren insgesamt geplant. Auch Langzeitarbeitslose und Personen ohne abgeschlossene Ausbildung sollten dabei eine Chance erhalten. Ungelernten Kräften wurden 2.700 Euro Brutto-Einstiegsgehalt versprochen, für Fachkräfte waren es 3.500 Euro.

Orientieren wollte sich Tesla in Sachen Gehalt am gängigen Tarifvertrag der Autoindustrie. Der Chef der Arbeitsagentur in Frankfurt an der Oder Jochem Freyer (58) bezeichnete die in Aussicht gestellten Arbeitsbedingungen damals als „Kracher“, da sie deutlich besser als ortsüblich seien. Nach der Eröffnung der Gigafactory Berlin-Brandenburg im März 2022 waren die Erwartungen an Tesla und CEO Elon Musk dementsprechend hoch. Ein Jahr nachdem die ersten Elektroautos in Grünheide vom Band liefen, gibt es jetzt endlich gesicherte Informationen über die tatsächlich ausgezahlten Gehälter bei Tesla.

Gehalt bei Tesla: So viel verdienen die Mitarbeiter tatsächlich

Tesla gilt als der profitabelste Autobauer der Welt und Konzernchef Elon Musk hat schon vor längerer Zeit den Status als reichster Mann weltweit erreicht. Doch schlägt sich das auch in den Gehältern der Tesla-Mitarbeiter nieder? Bisher hat Tesla in Grünheide circa 3.500 Festangestellte, letztendlich sollen statt der ursprünglich geplanten 40.000 Stellen doch nur 12.000 besetzt werden. Auf dem Bewertungsportal „Kununu“ lassen sich zahlreiche Informationen über die Arbeitsbedingungen bei dem E-Autobauer finden.

Als Softwareentwickler oder Ingenieur verdient man in der Gigafactory Berlin-Brandenburg den Berichten zufolge beispielsweise zwischen 63.700 Euro und 71.600 Euro brutto jährlich. Als Facharbeiter in der Produktion, Kfz-Mechatroniker, Automobilkaufmann/Automobilkauffrau oder Logistiker liegt das Jahresgehalt zwischen 33.900 Euro und 41.400 Euro. Mit diesen Zahlungen hält sich Tesla im Großen und Ganzen an die vor der Eröffnung gemachten Versprechungen. Allerdings gibt es für Mitarbeiter der Gigafactory keinerlei Boni. Das bedeutet, dass Angestellte weder mit Weihnachtsgeld noch mit Urlaubsgeld rechnen können und auch keine Provisionen oder Preisnachlässe beim Autokauf erhalten.

Gehalt bei Tesla: Wie schneidet der E-Auto-Hersteller im Durchschnitt ab?

Zwar bewerteten bisher 62 Prozent der Kommentatoren auf „Kununu“ die Gehälter bei Tesla als „gut“. Trotzdem finden sich auch zahlreiche negative Berichte auf der Webseite, wobei viele davon erst in den letzten Monaten abgegeben wurden. Insgesamt ist das Gehalt bei Tesla ungefähr vergleichbar mit den deutschen Automobilherstellern wie Daimler oder Audi. Diese Konzerne locken ihre Mitarbeiter im Gegensatz zu Tesla allerdings mit Boni und Provisionen, die bei dem E-Autobauer fehlen.

Ein polnischer Journalist bewarb sich vor kurzem im Zuge eines Artikels bei Tesla und zog am Ende ein eher enttäuschendes Resümee. Zwar hätte er dem Bericht zufolge sofort am nächsten Tag am Band anfangen können, das angebotene Gehalt sei allerdings seiner Meinung nach denkbar schlecht gewesen. Damit ging der Reporter auf die Vermutung ein, Tesla habe mit seinem Standort nahe der polnischen Grenze darauf gesetzt, „billige“ Arbeitskräfte aus dem Nachbarland anzuwerben. Dass die Gigafactory Berlin-Brandenburg mit einem Mangel an Arbeitskräften zu kämpfen hat, könnte also auch daran liegen, dass die Gehälter bei Tesla selbst für Menschen aus Ländern mit durchschnittlich niedrigeren Löhnen als in Deutschland nicht besonders attraktiv erscheinen. Zu bedenken ist außerdem, dass Tesla mit seinem Sitz nahe der deutschen Hauptstadt Berlin einen Standort gewählt hat, der bekanntermaßen von Wohnungsnot und hohen Mieten geplagt ist.