Hässliche Elektroautos: 10 Designsünden, bei denen man sich fragt, wie sie in Serie gehen konnten 

Platz 3 – Hotzenblitz: Schon in den 1990er-Jahren kamen im Hotzenwald einige schlaue Köpfe auf die Idee ein Elektroauto zu bauen. Es sollte sowohl zeitgemäß als auch umweltschonend sein. Heraus kam der Hotzenblitz. Bis in die Serienproduktion schaffte es der Stromer jedoch nie, da die Firma Hotzenblitz-Mobile 1996 Insolvenz anmelden musste. Mehrere Versuche, die Produktion fortzusetzen, scheiterten. In den vergangenen Jahren gab es jedoch immer wieder Meldungen, dass Firmengründer Thomas Albietz mit der Treffpunkt Zukunft GmBH an einem Comeback des Hotzenblitz arbeitet.