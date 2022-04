Eine Woche vor Premiere: Erste Bilder des Mercedes-EQS SUV geleakt

Von: Julian Baumann

Teilen

Am 19. April präsentiert Mercedes-Benz die SUV-Version der Luxuslimousine EQS (im Bild). © Mercedes-Benz AG

Am 19. April präsentiert Mercedes die SUV-Version des E-Auto-Flaggschiffs EQS. Im Netz tauchten aber bereits erste Bildes des Modells auf.

Stuttgart - Die vollelektrische Luxuslimousine EQS ist das Zugpferd der E-Auto-Strategie von Mercedes-Benz. Nach einer noch leistungsstärkeren AMG-Version und einem noch luxuriöserem Maybach-Derivat ist am 19. April die Weltpremiere des EQS SUV angesetzt. Im Netz tauchten bereits eine Woche zuvor erste Bilder des großen E-Autos auf. Äußerlich orientiert sich der Elektro-SUV von Mercedes an den bekannten Formen der Baureihe EQ und auch das Interieur wird entsprechend ausgestattet sein.

BW24* erklärt, was eine Woche vor der Premiere des Mercedes-EQS SUV bereits bekannt ist.

Große SUVs wie der GLS von Mercedes oder der Cayenne von Porsche sind zwar äußerst beliebt, als E-Autos müssen sie sich aber erst noch beweisen. Auch Mercedes-Tochter Smart stellte kürzlich ein E-SUV vor. *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.