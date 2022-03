Chef eines Batterieherstellers erwartet Rückgang des E-Auto-Booms

Northvolt aus Schweden

Batteriehersteller Northvolt errichtet eine Gigafabrik in Deutschland. Der CEO erwartet aufgrund der aktuellen Lage aber einen deutlichen Rückgang des E-Auto-Booms.

Stuttgart/Heide - In den vergangenen Jahren ist ein regelrechter E-Auto-Boom festzustellen. Die Hersteller bauen immer mehr batteriebetriebene Modelle und durch die staatliche Förderung entscheiden sich immer mehr Autofahrer in Deutschland für ein E-Auto. Batteriehersteller Northvolt will in Norddeutschland eine erste Gigafabrik außerhalb der schwedischen Heimat errichten. Durch die aktuelle Lage haben aber auch die Hersteller zu kämpfen. Der CEO von Northvolt, der zuvor bei Tesla angestellt war, erwartet eine temporäre „Abkühlung“ des E-Auto-Booms. Auch die Preise werden deutlich steigen.

Mit Herstellern wie VW und Audi hat Northvolt bereits Absatzverträge geschlossen. Das Unternehmen kann sich aber auch vorstellen, Mercedes-Benz als Kunden zu gewinnen.