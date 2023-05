Topverdiener der Automobilbranche: Ohne sie gehe „künftig gar nichts“

Von: Anne Hund

Teilen

In vielen Jobs in der Autobranche lässt sich sehr gutes Geld verdienen. Welche Fachleute auch künftig besonders gefragt sind.

Ob Audi, BMW, Daimler, Porsche oder VW: Mitarbeiter sind in der Autoindustrie aktuell in vielen Bereichen gefragt. Natürlich spielen für Bewerber auch die Gehälter eine wesentliche Rolle. Vergleiche zeigen, dass die Löhne bei Autoherstellern und -zulieferern zuletzt immer noch deutlich über denen in anderen Branchen lagen – vor allem für Berufseinsteiger mit akademischem Abschluss und Facharbeiter in leitenden Funktionen, wie die Wirtschaftswoche im Oktober unter Berufung auf einen Gehaltsreport der Personalberatung Korn Ferry berichtet hatte.

In vielen Jobs in der Autobranche lässt sich sehr gutes Geld verdienen. © zestmarina/Panthermedia/Imago

Software- und Elektronikentwickler

Über sehr gut bezahlte Jobs, die in der Autoindustrie auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, berichtete im Januar das Handelsblatt. Besonders gefragt sind demnach zum Beispiel Elektronik- und Softwareexperten – ohne sie gehe „künftig gar nichts“, kommt Boris Jary, Personalberater für die Autobranche bei Russell Reynolds, auf Handelsblatt.com zu Wort. Jary rekrutiert dem Bericht zufolge auf oberer Führungsebene ab einer Gehaltsklasse von rund 250.000 Euro. Aber auch auf den Ebenen darunter könnten Softwareexperten üppig verdienen, heißt es weiter.

Data-Scientist

Auch sogenannte Data-Scientists sind laut Handelsblatt.com in Zukunft gefragt – hier könne man der Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu zufolge mit bis zu 92.000 Euro jährlich rechnen, hieß es in dem genannten Bericht zum Jahresanfang, in dem außerdem der Daten- und KI-Experte aus München, Alexander Thamm, zu Wort kommt: „Gerade bei den großen Autobauern oder bekannten Zulieferern dürften die Gehälter noch einmal klar darüberliegen.“

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie in unserem kostenlosen Newsletter.

Elektroautos: Die zehn beliebtesten Modelle in Deutschland Fotostrecke ansehen

Supply-Chain-Manager

Gefragt sind zum Beispiel aber auch die Lieferkettenexperten „von der Einkäuferin bis zum Logistiker“, wie es in dem Bericht unter anderem heißt. Für die genannten Profile komme ein Gehaltsreport der auf Beschaffung spezialisierten Kloepfel Group auf Jahresgehälter von bis zu 135.000 Euro. Der „klassische Supply-Chain-Manager“ liege laut der Auswertung bei gut 92.000 Euro Jahressalär, so das Handelsblatt.

Mit einer guten Bezahlung kann man derzeit aber auch in vielen anderen zukunftsträchtigen Berufen in der Autoindustrie rechnen – vom Entwicklungsingenieur bis zur Batterie-Expertin.

Schon aktuell werden in vielen Firmen Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen gesucht. Erfahren Sie hier, was man zum Beispiel bei BMW oder Audi verdienen kann.