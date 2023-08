Auto-Aufbruch: Was Experten raten, um das Diebstahl-Risiko zu minimieren

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Vor einem Auto-Aufbruch im Urlaub ist niemand gefeit. Es gibt aber Verhaltensregeln, die das Risiko, Opfer von Kriminellen zu werden, reduzieren.

Eine Fahrt in den Urlaub kann nervenaufreibend sein: Lange Staus kosten Zeit – und teure Raststätten sowie die Mautgebühren im europäischen Ausland verschlingen viel Geld. Erst einmal am Ziel angekommen, sind die meisten Menschen dann aber ziemlich entspannt. Doch wenn nach einem Ausflug klar wird, dass sich Diebe an ihrem Auto zu schaffen gemacht haben, schießt der Adrenalinpegel schnell wieder in die Höhe – gerade wenn teure Gegenstände verschwunden sind. Den Rest der Reise kann man dann kaum noch genießen. Um Langfinger vom Fahrzeug fernzuhalten, sollten Autofahrer deshalb einige Tipps beherzigen.

Schutz vor Dieben: Gepäck im Auto außer Sichtweite aufbewahren

Der TÜV Nord rät Reisenden folgende Verhaltensregeln zu beachten:

Achten Sie darauf, keine Wertgegenstände im Auto zurückzulassen. Kriminelle haben vor allem ein Interesse an Dingen wie Handtaschen, Mobiltelefonen, Laptops und Tablets.

Verstauen Sie Ihr Reisegepäck im Kofferraum oder außer Sichtweite – entweder unter der Gepäckabdeckung oder hinter den Sitzen. Vermeiden Sie es, Gegenstände auf dem Beifahrersitz oder den Rücksitzen zu belassen. Optimalerweise parken Sie Ihr Fahrzeug auf bewachten Parkplätzen oder in Parkhäusern.

Verriegeln Sie beim Fahren innerorts die Türen von innen und öffnen Sie die Fenster nicht mehr als einen Spalt weit. So minimieren Sie das Risiko, dass jemand an der Ampel oder bei Stopps Gegenstände aus Ihrem Auto stiehlt.

Seien Sie speziell auf Parkplätzen und Raststätten äußerst aufmerksam. Kriminelle nutzen dort die Unaufmerksamkeit von Autofahrern aus. Selbst wenn Sie sich in unmittelbarer Nähe aufhalten, vergessen Sie nicht, Ihr Fahrzeug abzuschließen.

Wertgegenstände sollte man niemals von außen sichtbar im Auto zurücklassen. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter unseres Partners 24auto.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Auto aufgebrochen: Was nun wichtig ist

Sollten dennoch Diebe etwas aus dem Auto entwendet haben, empfiehlt es sich, zunächst einmal die nähere Umgebung des Wagens genau abzusuchen, denn Diebe sind zumeist nur auf Bargeld und Wertgegenstände aus – für sie wertlose Gegenstände werden oft zurückgelassen. Zudem ist es wichtig, die Schäden am Fahrzeug beziehungsweise die Einbruchsspuren mit Fotos aus verschiedenen Perspektiven zu dokumentieren. Erstellen Sie auch eine Liste der gestohlenen Gegenstände. So schnell als möglich sollte dann bei der Polizei Anzeige erstattet werden. Anschließend muss der Versicherung der Schaden gemeldet werden.

Spektakuläre Streifenwagen: Die coolsten Polizeiautos aus aller Welt Fotostrecke ansehen

Nach dem Auto-Aufbruch: Was zahlt die Versicherung?

Was bei einem Aufbruch ersetzt wird, hängt von der Versicherung ab. Für die Schäden am Fahrzeug, die durch den Aufbruch entstanden sind, kommt die Teilkasko-Versicherung auf, die auch Teil der Vollkasko-Versicherung ist. Sollten fest verbaute Teile wie ein Autoradio, ein Spoiler oder ein Lenkrad gestohlen worden sein, springt sie ebenfalls ein. Der Diebstahl von anderen Gegenständen kann über die Hausratsversicherung abgedeckt sein – sofern ein entsprechender Schutz abgeschlossen wurde.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Sebastian Oppenheimer sorgfältig überprüft.