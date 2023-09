Taxi-Revolution in München: Fahrgäste müssen das Taxameter nicht mehr fürchten

Von: Simon Mones

Taxi fahren ist teuer und man weiß vor der Fahrt nie genau, was es kostet. Doch es geht auch anders. Wie zeigt sich in München.

Jeder, der schon einmal Taxi gefahren ist, kennt ihn: den bangen Blick auf das Taxameter. Anders als bei den öffentlichen Verkehrsmitteln oder Mietwagen von Uber, Bolt, und Freenow (erkennbar an den blauen Aufklebern), gibt es bei Taxis keine Festpreise.

Zumindest bis jetzt, denn in München steht den Fahrgästen eine wahre Taxi-Revolution bevor. Ab dem 1. September erlaubt die bayrische Landeshauptstadt Festpreise für Taxifahrten. „Das heißt, der Preis steht vor Antritt der Fahrt fest und ändert sich auch nicht mehr. München ist die erste Stadt überhaupt, die das in Deutschland umsetzt, und somit ein echter Vorreiter“, erklärt Uber in einer Pressemitteilung. Allerdings nur dann, wenn das Taxi vor der Fahrt bestellt wurde.

Taxis zum Festpreis buchen: Andere Städte wollen nachziehen

Andere Städte, wie Hamburg oder Berlin, wollen bald nachziehen. Möglich wird die Einführung durch eine Änderung des Personenbeförderungsgesetzes. Wie die Taxi-Times berichtet, soll der Münchner Taxitarif um eine Festpreisregelung in Form eines Tarifkorridors erweitert werden.

In München können ab September auch Taxis zum Festpreis bestellt werden. © imagebroker/Imago

Ähnlich wie bei Uber, Bolt und Freenow, geben die Fahrgäste bei der Bestellung des Taxis (die einen gelben Aufkleber haben) den Abhol- und Zielort an. Der Fahrpreis wird anhand der Strecke berechnet und orientiert sich am gültigen Münchner Taxitarif. Der Preis darf dabei laut der Deutschen Presse-Agentur nicht mehr als 20 Prozent nach oben und fünf Prozent nach unten abweichen. Die Preise sollen behördlich überwacht werden.

Uber und Freenow bieten Taxis zum Festpreis an

„Die neue Regelung war dringend notwendig, damit die Taxibranche konkurrenzfähig bleiben kann“, erklärt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Er hofft auf rege Nutzung bereits zur demnächst startenden Mobilitätsmesse IAA und zum Oktoberfest ab 16. September.

Freenow und Uber haben bereits angekündigt, in ihren Apps den Festpreis anzuzeigen. So könnte das Taxi auch wieder für junge Leute interessant werden, die am liebsten auf das Mietwagen-Angebot der Vermittlungsdienste zurückgreifen. In jedem Fall dürfte der Münchner Vorstoß bundesweit genau beobachtet werden. Immerhin lässt sich so auch Abzocke, wie sie im Ausland oft vorkommt, effektiv vermeiden.