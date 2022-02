„Sehr gut“ getestete In-Ears von Sony jetzt so günstig wie nie

Mehrfacher Testsieger WF-1000XM3

Der Sony WF-1000XM3 ist ein leistungsstarker In-Ear-Kopfhörer mit einem hervorragenden Sound und effektiven Acitve Noise Cancelling. Nun gibt es 57 % Rabatt.

Der In-Ear-Kopfhörer WF-1000XM3 bietet eine hohe Soundqualität, ist angenehm zu tragen und verfügt über ein effektives Active Noise Cancelling (ANC). Auch die Akkukapazität ist spitze. Wo ist also der Haken? Der Sony WF-1000XM3 war in der Vergangenheit mit knapp 250,- Euro doch recht teuer, sogar teurer als die Apple AirPods Pro*. Doch jetzt haut Amazon einen raus. Aktuell gibt es den In-Ear-Kopfhörer stolze 57 Prozent reduziert. So gibt es den Sony WF-1000XM3 aktuell für 105,99 Euro zu haben. Günstiger geht es nicht!

Sony WF-1000XM3: nur 105,99 € statt 249,00 €

Sonys In-Ear-Kopfhörer WF-1000XM3 zeigt im Test in allen Kategorien Spitzenleistungen: Die Klangqualität ist für einen True-Wireless-Kopfhörer klasse, die Akkulaufzeit ebenso, und auch Ausstattung und Tragekomfort sind spitze. Das Noise Cancelling ist effektiv und die Akkulaufzeiten exzellent.

Sony WF-1000XM3: True-Wireless-Kopfhörer mit starkem Active Noise Cancelling

In-Ear-Kopfhörer mit branchenführendem Noise Cancelling. Der HD-Prozessor QN1e erfasst und unterdrückt deutlich mehr Umgebungsgeräusche.

Der HD-Prozessor QN1e erfasst und unterdrückt deutlich mehr Umgebungsgeräusche. Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden + 3 zusätzliche Aufladungen dank Ladecase

+ 3 zusätzliche Aufladungen dank Ladecase Geräuschsensortechnologie: Zwei Mikrofone an den Kopfhörern erfassen und reduzieren Umgebungsgeräusche. Für klare und verständliche Telefongespräche.

Zwei Mikrofone an den Kopfhörern erfassen und reduzieren Umgebungsgeräusche. Für klare und verständliche Telefongespräche. Starke Klangqualität: Der Sony WF-1000XM3 bietet ein störungsfreies Hörvergnügen. Maximaler Sound bei minimaler Verzerrung.

Der Sony WF-1000XM3 bietet ein störungsfreies Hörvergnügen. Maximaler Sound bei minimaler Verzerrung. Sprachassistenten: Steuern Sie den True-Wireless-Kopfhörer bequem und einfach mit Ihrer Stimme. Bitten Sie Google Assistant, Alexa oder Siri, Musik abzuspielen oder Freunde anzurufen.

Steuern Sie den True-Wireless-Kopfhörer bequem und einfach mit Ihrer Stimme. Bitten Sie Google Assistant, Alexa oder Siri, Musik abzuspielen oder Freunde anzurufen. Die adaptive Soundsteuerung erkennt automatisch, was Sie hören, und passt den Sound entsprechend an.

Sony WF-1000XM3: Vorteile & Nachteile

Vorteile Nachteile Sehr bequem Nicht wasserdicht Effektives ANC Herausragender Sound Starke Akkuleistung