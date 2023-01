Die wohl kleinste Profi-Kaffeemaschine: Krups Nespresso Essenza Mini ‎+ Keffeekapsel-Sortiment

Von: Nina Dudek

Krups Nespresso Essenza Mini ‎XN1108 Kaffeekapselmaschine © Krups

Kein Platz ist keine Option! Wenn Sie bisher aus Platzgründen auf eine richtig gute Kaffeemaschine verzichtet haben, hat Amazon gerade super kostengünstig die Lösung!

Die neuen Traummaße in der Küche lauten 33 x 8,4 x 20,4 cm. Denn genau so klein ist die Essenza Mini ‎– die wohl kleinste, aber stärkste Nespresso-Kaffeemaschine aus dem Hause Krups.

Dabei kann die Miniausgabe der beliebten Nespresso-Kaffeemaschine mit denselben Qualitäten aufwarten und liefert Kaffee in Profiqualität nach nur 25 Sekunden Aufwärmzeit. Mit 19 Bar Druck sorgt die Hightech-Hochleistungspumpe für die gewohnt zarte Crema auf dem Kaffee.

Normalerweise kostet die Essenza Mini bei Amazon 99,99 Euro , derzeit ist sie allerdings für nur 87,89 Euro zu haben. Und dazu gibt es 14 Kaffeekapseln für verschiedene Kaffeevariationen.

Süße kleine Maschine, ungefähr die Maße eines DVD-Spielers. … Der Kaffee ist lecker, der Brühvorgang dauert einen kleinen Moment und generiert herrliche Crema. Die Nespresso App funktioniert auch wunderbar, ist informativ und mit Lieferung binnen 24 Stunden ist dies für mich komfortabler, als in den Laden zu gehen und günstige Kapseln zu kaufen.

Nespresso Essenza Mini ‎– große Leistung, großer Komfort

Sehr kleines Gehäuse

Super einfach zu bedienen, mit 2 programmierbaren Möglichkeiten für Espresso oder Caffè Lungo

19-Bar-Hochleistungspumpe und Express-Aufheizen in nur 25 Sekunden

Energiespar-Modus automatisch nach 3 Minuten

Abnehmbares Abtropfgitter für hohe Latte Macchiato Gläser

Passend für alle gängigen Nespresso-Kaffeekapseln

Bunte Vielfalt mit Nespresso-Kaffeekapseln

Wie ihre großen Schwestern auch, kann diese Neespressomaschine alle gängigen Nespresso-Kaffeekapseln verarbeiten.

Diese gibt es selbstverständlich im Internet über Amazon zu kaufen, aber auch in Ihrer Nespresso-Boutique vor Ort oder – ganz besonders praktisch – über die Nespresso-App per Handy.

Wer sich noch nicht sicher ist, welche Nespressokapseln am besten schmecken, hat Glück, denn dieses Paket enthält gleich 14 verschiedene Kapseln zum Probieren.

