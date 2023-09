Jackery Solargeneratoren: Zuverlässig und sicher

Grüne Energie für alle: Solar-Pionier Jackery stellt neue leistungsstarke Solargeneratoren auf der IFA 2023 in Berlin vor

Jackery stellt auf der IFA 2023 in Berlin verschiedene neue Solargeneratoren vor – darunter die neue Plus-Serie. © Jackery

Jackery, der Weltmarktführer in Solarenergie, präsentiert auf der IFA 2023 in Berlin wegweisende Energieinnovationen für Europa.

In der sich rasant entwickelnden Welt erneuerbarer Energie steht eine Marke konsequent an vorderster Front: Jackery. Seit der Gründung im sonnigen Kalifornien im Jahr 2012 verfolgt Jackery leidenschaftlich die Vision, grüne Energie für alle Menschen zugänglich zu machen. Mit 11 Jahren Erfahrung im Bereich Solarenergie ist Jackery weltweit führend und hat bereits viele Millionen Solaranlagen verkauft und ist zudem verantwortlich für den Vertrieb von 3M.

Das Unternehmen wird im Rahmen der diesjährigen Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin die neuesten Geräte vorstellen: Den Jackery Solargenerator 300 Plus und den Jackery Solargenerator 1000 Plus. Die IFA 2023 findet vom 1. bis zum 5. September in der Messe Berlin statt. Den Stand von Jackery finden Sie in Halle 3.2 bei Stand 307.

Jackery 300 Plus und 1000 Plus – weitere Infos

Jackery: Nachhaltiger Solargenerator der nächsten Generation

Die neueste Generation von Solargeneratoren von Jackery steht nicht nur für Leistung, sondern vor allem für nachhaltige Energie ohne jeglichen Kraftstoffverbrauch. Mit wegweisenden Innovationen trägt Jackery zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks bei und setzt einen wichtigen Schritt in Richtung einer grüneren Welt.

Die folgenden Eigenschaften sprechen für sich:

Die Pionierarbeit von Jackery wurde auch vom TÜV Süd ausgezeichnet durch die 1. Carbon-Footprint-Zertifizierung in der Branche. © Jackery

TÜV-Verifizierung: Jackery hat für mehrere Produkte eine Verifizierung des CO₂-Fußabdrucks durch den TÜV SÜD erhalten – insgesamt für neun Solargeneratoren, darunter die Jackery Pro Serie sowie die Solar Saga Serie. Das macht Jackery zur ersten Marke, deren CO₂-Fußabdruck in der Branche offiziell verifiziert wurde.

Mit den zu 100 Prozent recycelbaren Verpackungen ist Jackery ebenfalls Vorreiter in der Branche. © Jackery

Recyclebare Verpackungen: Ein weiterer wichtiger Schritt von Jackerys Nachhaltigkeitsbemühungen ist die Einführung der ersten 100-prozentig recycelbaren Verpackung der Branche. Ab September 2023 wird die Jackery Plus Serie mit umweltfreundlichem Material eingepackt und ausgeliefert, welches den Anspruch des Unternehmens an Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit unterstreicht.

Als Krönung des Engagements erhielt der Solargenerator 2000 Plus den prestigeträchtigen SEAL Sustainable Product Award 2023. Diese Auszeichnung würdigt Jackerys fortlaufende Bemühungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Umweltleistung und Führung und unterstreicht den Weg des Unternehmens, wegweisende Lösungen für eine grünere Welt zu schaffen. Climate Pledge Friendly: Amazon hat den Jackery Solargenerator 1000 als Climate Pledge Friendly zertifiziert. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für ökologische Nachhaltigkeit und das Bestreben, einen positiven Einfluss auf den Planeten zu nehmen.

Weitere Infos zu Jackery

Jackery Solargeneratoren: Zuverlässig und sicher

Auch bei Jackery gilt: Safety First. Die Sicherheitsstandards sind auf höchstem Niveau. Das ermöglicht beispielsweise die Jackery‘s ChargeShield Technologie. Sie ist führend in der Branche durch die Verwendung eines gestuften Ladealgorithmus mit variabler Geschwindigkeit. Diese Technologie erhöht die Sicherheit und verlängert die Lebensdauer des Akkupacks um 50 Prozent. Selbst bei einer hohen Temperatur von 45 Grad Celsius kann die Batterie in etwa zwei Stunden vollständig aufgeladen werden.

Jackery legt Wert auf höchste Sicherheitsstandards. © Jackery

Die brandneue Jackery 300 Plus Serie bietet umfassende Sicherheit mit bis zu 52 Schutzmechanismen, 12 BMS-Algorithmen und robusten Gehäusen. Insgesamt wurden 26 Produkte mit der CE/FCC Klasse B „Excellent“ zertifiziert.

Jackery Solargeneratoren: Die brandneuen Modelle in der Übersicht

Die neue Jackery Plus Serie: Mit der neuen Modellreihe launcht der Hersteller Solargeneratoren mit LiFeO4-Batterie – und damit die vielseitigsten Solargeneratoren auf dem Markt. Die Batterien halten zehn Jahre lang.

Jackery Solargenerator 300 Plus:

Kapazität: 288 Kilowattstunden

Ladezeit über Solar: bis zu 4 Stunden

Ladezeit über AC-Adapter: 2 Stunden

Geringes Gewicht mit 3,75 Kilogramm und eine kompakten Größe von 15 x 23 x 17 cm – passt in den Rucksack

Mehrere Geräte mit bis zu 300 Watt gleichzeitig aufladen

Kann über USB-C-Kabel aufgeladen werden – zum Beispiel auch mit einem Laptop-Kabel

Steuerung per App verfügbar

Jackery Solargenerator 300 Plus bei Amazon

Jackery Solargenerator 1000 Plus:

Kapazität: 1.286 Kilowattstunden

Ladezeit über Solar: 2 Stunden mit 4 Solar-Panels mit je 200 Watt

Strom-Output bis zu 2.000 Watt – zum Beispiel für Kaffeemaschinen geeignet

Erweiterbar mit bis zu 3 zusätzlichen Batterien

Arbeitet leise – nur 30 dB

Steuerung per App verfügbar

Jackery Solargenerator 1000 Plus bei Amazon

Jackery Solargenerator 2000 Plus:

Der Jackery Solargenerator Explorer 2000 Plus lässt sich durch Zusatzbatterien erweitern. © Jackery

Rapid Charging – in nur 2 Stunden voll aufgeladen

Strom-Output bis zu 3.000 Watt – für Wohnmobile und Klimaanlagen geeignet

Bis zu 6 Solar-Panels mit je 200 Watt anschließbar

Erweiterbar mit bis zu 5 zusätzlichen Batterien

Zugstange und Räder erleichtern den Transport

Arbeitet leise – nur 30 dB

Steuerung per App verfügbar

Jackery Solargenerator 2000 Plus bei Amazon

Über die IFA 2023

Die IFA in Berlin, als eine der weltweit führenden Messen für Consumer Electronics und Home Appliances, bietet die ideale Plattform für Jackery, um ihre wegweisenden Solartechnologien einem breiten Publikum zu präsentieren. Dieses globale Event dient als Bühne für die Enthüllung der neuesten Innovationen. Die diesjährige IFA findet vom 1. bis zum 5. September statt. Besucherinnen und Besucher erwarten dort über 1.000 Aussteller sowie verschiedene Events und Programmangebote. Jackery finden Sie in Halle 3.2 bei Stand 307.

Weitere Infos zur Solar-Generator Plus-Serie von Jackery finden Sie unter diesem Link.