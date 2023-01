Reinigung in Perfektion: der neue ECOVAS DEEBOT Saugroboter mit Wischfunktion

Von: Philipp Mosthaf

Der neue ECOVAS DEEBOT Saugroboter übernimmt das Reinigen in den vier Wänden komplett selbstständig. Wie das geht und was der X1e OMNI noch kann, lesen Sie hier.

Für viele Menschen gibt es nichts Schlimmeres, als nach einem langen Tag nach Hause zu kommen und noch den Haushalt machen zu müssen. Bei vielen gehen auch die freien Tage am Wochenende dafür drauf. Was also tun? Nicht jeder kann oder will sich eine Reinigungskraft leisten.

Ein Saugroboter kann immerhin dafür sorgen, dass der Boden stets sauber ist. Doch was muss ein Saugroboter können? Welche Funktionen muss er besitzen? Zudem gibt es mittlerweile extrem viele Anbieter von Saugrobotern, die die Suche nach dem richtigen Modell erschweren.

Daher unser Tipp: Mit dem ECOVAS DEEBOT X1e OMNI Saugroboter mit Wischfunktion gibt es nun ein Gerät, das über beste Navigation inklusive Kamera, Station mit vollautomatischer Reinigung sowie über riesige Wassertanks verfügt. Darüber hinaus ist der Saugroboter leistungsstark, kann Hindernisse spielend leicht erkennen und verfügt über eine Akkulaufzeit von starken 260 Minuten sowie einen Sprachassistenten.

Bis zum 5. Februar 450 Euro sparen! Der neue Saugroboter ECOVACS DEEBOT X1e OMNI zählt zu den Spitzenmodellen auf dem Markt. © ECOVACS

Das ist aber noch nicht alles: Zusätzlich erhalten Sie bei einer Bestellung ein umfangreiches ECOVACS Reinigungsset mit Hauptbürste, Seitenbürsten, Feinstuabfilter, Reinigungslösung, Staubbehälter und vieles mehr.

ECOVAS DEEBOT X1e OMNI – Wie gut ist der Saugroboter mit Wischfunktion?

Der ECOVACS DEEBOT X1e OMNI verfügt über jede Menge Funktionen.

Die wichtigsten Features stellen wir Ihnen hier vor:

Der innovative Saugroboter verfügt über die 5-in-1 OMNI Station : Damit findet der komplette Reinigungsvorgang vollautomatisch statt. Staubentleerung, Heißlufttrocknung und Wischen finden vollautomatisch statt. Die Station enthält einen 3-Liter-Staubbeutel sowie einen 4-Liter-Tank für Frisch- und Schmutzwasser. Vor dem Wischen wird automatisch sauberes Wasser nachgefüllt. Wichtig bei Kindern im Haushalt: Die Station verfügt über eine Kindersperre.

: Damit findet der komplette Reinigungsvorgang vollautomatisch statt. Staubentleerung, Heißlufttrocknung und Wischen finden vollautomatisch statt. Die Station enthält einen 3-Liter-Staubbeutel sowie einen 4-Liter-Tank für Frisch- und Schmutzwasser. Vor dem Wischen wird automatisch sauberes Wasser nachgefüllt. Wichtig bei Kindern im Haushalt: Die Station verfügt über eine Kindersperre. Automatisches Reinigen des Mopps: Nach dem Wischen kehrt der ECOVACS DEEBOT zur Station zurück, wäscht die Mopps automatisch und trocknet sie anschließend mit Heißluft. Damit werden unangenehme Gerüche verhindert!

Nach dem Wischen kehrt der ECOVACS DEEBOT zur Station zurück, wäscht die Mopps automatisch und trocknet sie anschließend mit Heißluft. Damit werden unangenehme Gerüche verhindert! Der ECOVACS Saugroboter verfügt über das smarte Kamerasystem AIVI 3.0 . Damit sind über 30 übliche Hindernisse im Haushalt wie Socken, Schuhe, Mülleimer sofort erkennbar. Dank der Kamera kann der X1e OMNI auch dynamische Gegenstände erkennen und verhindert so den Zusammenstoß mit Hindernissen.

. Damit sind über 30 übliche Hindernisse im Haushalt wie Socken, Schuhe, Mülleimer sofort erkennbar. Dank der Kamera kann der X1e OMNI auch dynamische Gegenstände erkennen und verhindert so den Zusammenstoß mit Hindernissen. Dank der verbesserten SLAM-Technologie True Mapping 2.0 kann der X1e OMNI Ihr Zuhause 10-mal schneller abbilden. Für ein 100 m² großes Haus benötigt er beispielsweise nur sechs Minuten. Die ECOVACS Home App kann automatisch drei Etagen kartieren. Somit steuert der Saugroboter Räume separat an.

kann der X1e OMNI Ihr Zuhause 10-mal schneller abbilden. Für ein 100 m² großes Haus benötigt er beispielsweise nur sechs Minuten. Die ECOVACS Home App kann automatisch drei Etagen kartieren. Somit steuert der Saugroboter Räume separat an. Mit dem optimierten OZMO Tubro 2.0-Doppelmopp-Druckwischsystem besitzt der ECOVACS eine viermal stärkere Reinigungskraft als das normale Modell. So werden auch hartnäckige Flecken mühelos entfernt. Dank des vierstufigen Reinigungssystems mit schwebender Hauptbürste und Doppelmopp schafft der Saugroboter eine Wischfläche von bis zu 400 m².

besitzt der ECOVACS eine viermal stärkere Reinigungskraft als das normale Modell. So werden auch hartnäckige Flecken mühelos entfernt. Dank des vierstufigen Reinigungssystems mit schwebender Hauptbürste und Doppelmopp schafft der Saugroboter eine Wischfläche von bis zu 400 m². Die extrem hohe Akkukapazität von 5.200 mAh unterstützt die Reinigung von bis zu 260 Minuten. Damit ist der Saugroboter X1e OMNI für Häuser oder Wohnungen mit mehreren Etagen bestens geeignet.

unterstützt die Reinigung von bis zu 260 Minuten. Damit ist der Saugroboter X1e OMNI für Häuser oder Wohnungen mit mehreren Etagen bestens geeignet. Der ECOVACS DEEBOT X1e OMNI unterstützt nicht nur die Sprachassistenten von Google und Amazon. Mit der hauseigenen Sprachassistentin YIKO können Sie den Saugroboter per Sprachbefehl steuern.

Die OMNI-Station sorgt für eine automatische Reinigung des Saugroboters und wurde schon mehrfach ausgezeichnet. © ECOVACS

ECOVAS DEEBOT X1e OMNI: die technischen Details

Saugkraft 5000 pa Navigation Laser-Raumvermessung + AIVI 3D (Objekterkennung) App ECOVACS Home für iOS & Android Lautstärke 62 - 70 dB (je nach Saugstufe) Akkukapazität 5.200 mAh Staubbehälter-Volumen 0,4 Liter Interner Wassertank ❌ Arbeitszeit Min. 100 Minuten, max. 260 Minuten Ladezeit 6,5 Stunden Gewicht 4,3 kg Stufen Bis zu 2 cm Mitgeliefertes Zubehör 3 Staubbeutel, 2 Wischmopps, 1 Hauptbürste, 4 Seitenbürsten, 3 Feinstaubfilter

Dank AIVI 3.0 erkennt der Saugroboter über 30 gängige Hindernisse und Gegenstände und kann so einen Zusammenstoß verhindern. © ECOVACS

Wie gut ist der ECOVAS DEEBOT X1e OMNI im Vergleich zur Konkurrenz?

Der ECOVACS DEEBOT X1e OMNI bietet beste Navigation und Hinderniserkennung dank Kamerasystem. Wie gut der neue Saugroboter mit Wischfunktion tatsächlich ist, zeigt ein Vergleich mit dem roborock S7 Pro Ultra, der sich in der gleichen Preiskategorie befindet.

Beide Modelle verfügen über eine automatische Selbstreinigung. Jedoch hat die OMNI-Station die automatische Heißluftrocknung, die unangenehme Gerüche des Mopps verhindert. Zudem verfügt die Station von ECOVACS über einen um 500 ml größeren Staubbehälter sowie einen größeren Wassertank (1 Liter mehr).

Nicht nur bei der Basistation schneidet der ECOVACS DEEBOT X1e OMNI besser ab, auch bei der Kernfunktion, der Reinigung, ist der X1e OMNI besser. Das roborock-Modell ist mit einem Vibrations-Mopp ausgestattet, während das ECOVACS-Gerät über zwei rotierende Mopps verfügt, die den Schmutz deutlich besser aufnehmen. Auch wichtig: Der DEEBOT X1e OMNI arbeitet leiser und kann Kratzer auf dem Boden verhindern. Die Saugkraft des S7 Pro Ultra ist leicht besser (5100 vs. 5000 pa), zudem kann sich dessen Mopp automatisch anheben, wenn ein Teppich erkannt wird.

Weitere Unterschiede der beiden Spitzenmodelle gibt es in der Navigation: Der X1e verfügt über eine Kamera, sodass Sie auch per Live-Chat mit anderen Personen sprechen können. Der ECOVACS-Saugroboter kann dank seiner AIVI-Hinderniserkennung herumliegende Kabel besser erkennen. Schwer tut er sich dagegen bei Gegenständen, auf die seine künstliche Intelligenz noch nicht trainiert ist, wie Spielzeug oder Körperwaagen.

Mit der ECOVACS HOME-App werden mehrere Stockwerke kartiert und Hauskarten gespeichert. So kann eine spezifische Reinigung einzelner Ebenen und Räume vorgenommen werden. © ECOVACS

ECOVACS DEEBOT X1e OMNI vs. roborock S7 Pro Ultra – Saugroboter im Vergleich

ECOVACS DEEBOT X1e OMNI roborock S7 Pro Ultra Navigationssystem dToF LDIDAR Saugkraft 5000 pa 5100 pa Wischsystem OZMO TURBO 2.0 Vibration Automatisches Heben des Mopps ❌ ✔️ Volumen Staubbehälter 400 ml 400 ml Volumen Saugroboter-Wassertank ❌ 200 ml Heißlufttrocknung ✔️ ❌ Frischwassertank der Station 4,0 l 3,0 l Schmutzwassertank der Station 4,0 l 2,5 l Staubbehälter der Station 3,0 l 2,5 l 3D-Mapping ✔️ ✔️ Video-Manager ✔️ ❌ Sprachassistenz YIKO, Google, Alexa Google, Alexa

