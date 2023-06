Wir stellen vor: Tissot Sideral, eine kühne Neuinterpretation der legendären Sideral S aus den 1970er Jahren.

Le Locle, Schweiz (ots) - Dieser auffallende Zeitmesser kombiniert meisterhaft modernste Materialien mit einer Vintage-Ästhetik, die dynamisch, sportlich und modisch ist. Tissots lange Tradition in der Herstellung bemerkenswerter Uhren lebt in der Sideral weiter und macht sie zum perfekten Accessoire für alle, die einen optimistischen Lebensstil voller Abenteuer pflegen und einen Hauch von Retro-Charme in ihre Garderobe bringen wollen.

Eine Reise durch die Zeit

Die Tissot Sideral ist mehr als nur eine Uhr, sie ist ein emblematischer Zeitmesser mit einer reichen Vergangenheit, die bis ins Jahr 1971 zurückreicht. Sie gehört zur SideralFamilie, die 1969 auf den Markt kam. Die Original-Sideral war weltweit die erste Uhr mit Glasfaser-Gehäuse und zeichnete sich durch ein leichtes und dennoch robustes Design aus. Diese bahnbrechende Uhr war bei Sportbegeisterten und Trendsettern gleichermaßen beliebt. 1971 debütierte die Sideral S mit dem ikonischen gelben Kautschukarmband und seinem innovativen Verschlusssystem - charakteristische Elemente der Sideral-Familie. Ursprünglich wurde das Armband 1969 mit einer SideralUhr eingeführt, doch aufgrund seiner Beliebtheit wurde es bald auch für das Modell Sideral S verwendet. Bei der Aktualisierung der Sideral für die heutige Zeit verpflichtete sich Tissot, das Erbe und den Geist der Uhr zu bewahren. Die ursprüngliche Sideral verkörperte Innovation, Abenteuer und den Reiz des Unbekannten. Um diese Qualitäten zu erneuern, wählte Tissot für das Gehäuse geschmiedetes Carbon, ein Material, das an die Leichtigkeit, Innovation und Robustheit der Glasfaser vor 60 Jahren erinnert. Durch die Verbindung modernster Materialien mit dem Vintage-Charme der Sideral hat Tissot ein zeitloses und zugleich zukunftsweisendes Meisterwerk geschaffen, das eine Hommage an ihre bemerkenswerte Vergangenheit ist.

Eine kühne, farbenfrohe und sportive Ästhetik

Die Tissot Sideral ist jetzt in drei markanten Farben erhältlich - Gelb, Rot und Blau - und verfügt über das charakteristische perforierte Kautschukarmband sowie ein einzigartiges, innovatives Verschlusssystem, das sich von der traditionellen Dornschließe abhebt. Dieses erfinderische Verschlusssystem, das erstmals in den 1970er Jahren eingeführt wurde, ist Ausdruck von Tissots Engagement für kreatives Design und macht die Sideral wahrhaftig zum Gesprächsstoff. Tissot erweiterte auch die Zubehör-Optionen und bietet Armbänder in Grün, Orange und Schwarz für diejenigen an, die einen dezenteren Look bevorzugen.

Ein Statement für jede Gelegenheit

Die Tissot Sideral besitzt ein Gehäuse aus geschmiedetem Carbon und eine einseitig drehbare Lünette aus schwarzem PVD mit Taucher- und Regatta-Skala, die für einen einzigartigen und auffälligen Look sorgen. Das Zifferblatt ist mit einer mehrfarbigen Leuchtanimation und einer Regatta-Countdown-Anzeige in Grün und Rot versehen, die die Retro-Ästhetik der 70er Jahre aufgreift und den Stil und den Geist der Uhr unterstreicht. Mit einer Wasserdichtigkeit bis 30 bar (300 m) ist die Sideral ein vielseitiges Accessoire für verschiedene Outdoor-Aktivitäten und -Events. Mit dem Nivachron-Uhrwerk Powermatic 80 und einem neuen skelettierten Tissot-Rotor ist die Tissot Sideral sowohl zuverlässig als auch optisch ansprechend. Das Uhrwerk ist ein Beispiel für Tissots Engagement für Präzision und Verlässlichkeit, so dass die Uhr für jede Gelegenheit bereit ist. Die Tissot Sideral zeichnet sich als Statement-Uhr aus und gibt den Trägern die Möglichkeit, ihre Individualität zum Ausdruck zu bringen und sich von der Masse abzuheben. Mit ihrer dynamischen Ästhetik und dem einzigartigen Verschlusssystem will diese Uhr die Blicke auf sich ziehen. Egal, ob Sie durch die Natur streifen oder sich mit Freunden treffen, ... die Tissot Sideral ist das ultimative Accessoire für alle, die sich trauen, mutig zu sein und ihren einzigartigen Stil zu zeigen.

Über Tissot

Tissot steht bereits seit 1853 im Zentrum der Schweizer Uhrmacherei. Unser Engagement für Kunsthandwerk und Qualität entspricht unserer Leidenschaft für Performance und Präzision. Über die Jahre haben unsere wegweisenden Produkte, wie die legendäre Tissot T-Touch, sowohl Schlagzeilen als auch Geschichte geschrieben. Die bahnbrechende Tissot T-Touch Connect Solar nutzt nachhaltige Solarenergie und verbundene Technologie, um die Privatsphäre sicherzustellen. Sie unterstreicht unseren langjährigen Ruf als "Innovators by Tradition". Unsere Leidenschaft für den Sport ist konkurrenzlos und unsere Zeitnahmesysteme sind erprobt, getestet und sorgen für Vertrauen bei zahlreichen Sportarten und Sportlern. Im Basketball sind NBA und FIBA, im Radsport die Tour de France und die Vuelta und im Motorsport der MotoGP(TM) nur einige der Namen, die sich auf Tissot als offiziellen Zeitnehmer verlassen. Wir bieten innovative und traditionelle Uhren für unsere Kunden, die unser Versprechen für Qualität, Authentizität und Exzellenz schätzen.

