Vom Start-up bis zum Erfolg: Chris Junge klärt auf, warum Business-Mentoring essenziell für jedes Unternehmen ist

Teilen

Chris Junge © Junge Consulting

Saarbrücken (ots) - Chris Junge ist der Gründer und Geschäftsführer von Junge Consulting. Mit seinem Chris Junge Mentoring bietet der Kampfkünstler und Business-Mentor Selbstständigen, Unternehmern und Führungskräften ein einzigartiges Business-Mentoring, mit dem sie ihre persönlichen Fähigkeiten erweitern und den Erfolg ihres Unternehmens steigern können.

Dabei lernen die Entscheider und Führungskräfte nicht nur die eigenen Mitarbeiter souverän zu führen und an sich zu binden, sondern auch nach außen jederzeit für ihr Unternehmen einzustehen und so zu steigender Produktivität und mehr Umsatz zu gelangen. Hier erfahren Sie, warum ein professionelles Business-Mentoring für Unternehmen heute immer relevanter wird.

Wer als Selbstständiger ein Unternehmen startet oder in eine Führungsposition aufrückt, sieht sich fast über Nacht großen Herausforderungen gegenüber. Plötzlich wollen Mitarbeiter geführt und angeleitet und Kunden oder anspruchsvolle Vorgesetzte zufriedengestellt werden. Hier sind nicht nur ein selbstsicheres Auftreten und Durchsetzungskraft, sondern auch ein authentischer Umgang mit vielen verschiedenen Menschen gefragt. "Wer als Unternehmer viel Verantwortung trägt, muss auch in schwierigen Situationen entscheidungsfähig und jederzeit Herr der Lage bleiben", erklärt Chris Junge. "Neben den beruflichen Fachkenntnissen ist dabei die Entwicklung als Persönlichkeit der entscheidende Faktor. Wer Souveränität, Ausgeglichenheit und ein authentisches Charisma ausstrahlt, kann auch jede Herausforderung im Berufsalltag erfolgreich meistern."

Chris Junge weiß genau, wie wichtig die mentale Ebene für den beruflichen und persönlichen Erfolg ist: Der heutige Business-Mentor errang einen Vize-Weltmeistertitel in den Martial Arts und baute in der Folge eine Akademie auf, die Buchungen aus der ganzen Welt erhielt. Heute hat er mit dem Chris Junge Mentoring ein eigenes Ausbildungs-Programm geschaffen, mit dem er Menschen in Führungspositionen zu einem authentischeren und souveräneren Auftreten verhilft. Gleichzeitig lernen die Selbstständigen und Führungskräfte nicht nur, erfolgreich mit Stress umzugehen, sondern auch die eigenen Mitarbeiter zu motivieren, an sich zu binden und so das gesamte Unternehmen zum Erfolg zu führen. Warum ein individuelles Business-Mentoring für Entscheider heute unerlässlich ist, verrät Chris Junge im Folgenden.

Führungserfolg ist vor allem eine Frage von Kommunikation und Selbstvertrauen

Viele Geschäftsführer und Unternehmer haben große Expertise in ihrem Bereich, doch sind gerade junge Führungskräfte oft mit der Menschenführung überfordert - schließlich sind diese als "Soft Skills" bezeichneten Fähigkeiten selten Teil der Ausbildung und vor allem eine Frage der Lebenserfahrung. Doch eine ehrliche und wertschätzende Kommunikation und ein selbstsicherer Umgang mit Kunden, Vorgesetzten und Mitarbeitern, ist für Führungskräfte essenziell, wenn sie mit ihrem Unternehmen erfolgreich sein und auf der Karriereleiter nach oben steigen wollen. Doch wie genau können Führungskräfte aus der Wirtschaft von einem Business-Mentoring profitieren?

Mit mentaler Resilienz zu mehr Umsatz und Erfolg

Wenn Unternehmer der Leitungsebene gestresst sind, liegt dies meist an inneren Blockaden und einem hinderlichen Mindset. So empfinden viele Führungskräfte Stress, wenn sie den Erwartungshaltungen der Mitarbeiter und gleichzeitig ihrer Vorgesetzten entsprechen müssen - das ist im Grunde aber lediglich ein Problem fehlenden Selbstvertrauens. Ein erfahrener Mentor kann hier zunächst ein objektives und ehrliches Feedback geben, um dem Klienten blinde Flecken in der eigenen Wahrnehmung aufzuzeigen: Viele Menschen fürchten sich in Wahrheit davor, sich authentisch zu präsentieren und für Kunden und Mitarbeiter wirklich vertraut zu werden. Da dieses Vertrauen für den unternehmerischen Erfolg jedoch entscheidend ist, können Verbesserungen in diesem Bereich zu großen Erfolgen beim persönlichen und unternehmerischen Wachstum führen.

Wer als Unternehmer erfolgreich sein will, muss sich nach außen darstellen können

Ein professioneller Business-Mentor hat zudem wertvolle Kontakte und Beziehungen zu anderen Unternehmern, die Experten in ihren jeweiligen Bereichen sind. Abhängig von den gemeinsam erarbeiteten strategischen Zielen kann so für den Klienten von Beginn an eine bessere Außendarstellung in Verbindung mit mehr Vertrauen durch Kunden und Mitarbeiter ermöglicht werden. Wer die Erfahrungen der Mentoren für sich nutzt, kann etwaige Fehler und ungünstige Verhaltensmuster frühzeitig umgehen und gelangt so auch wirtschaftlich schneller an sein Ziel.

Diese Faktoren der Führungsstärke kann ein professionelles Business-Mentoring besonders gut vermitteln. Optional kann auch der Ausbau der eigenen Fitness Teil davon sein. Letztlich kommt es aber vor allem auf das richtige Mindset an. So fragt sich bei Problemen jeder erfolgreiche Manager, welches strategische Ziel als nächstes konzentriert angegangen werden muss, statt die Situation einfach auszusitzen. Für Frust oder Selbstzweifel ist daher kein Platz. Ein Mentor motiviert und inspiriert seine Klienten nicht nur bei ihrer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung, sondern sorgt durch regelmäßige Interaktion auch dafür, dass der Entscheidungsträger in die Umsetzung kommt und auch unangenehme Tätigkeiten nicht auf die lange Bank schiebt. Von dem Verinnerlichen dieser Grundhaltung profitieren nicht nur Solo-Selbstständige, sondern auch Unternehmer, die sich und ihre Belegschaft nach außen darstellen und dabei Erfolg und Souveränität ausstrahlen wollen.

Sie wollen lernen, eine geschätzte und erfolgreiche Führungskraft zu werden, der Mitarbeiter, Vorgesetzte und Kunden gleichermaßen Respekt und Wertschätzung entgegenbringen? Dann melden Sie sich jetzt bei Chris Junge von Junge Consulting und vereinbaren Sie einen Termin!

Pressekontakt:

Christian Junge

E-Mail:

chris@jungementoring.de



Webseite:

https://www.chris-junge.de/



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: Junge Consulting