Vanessa Mai Für Immer Tour 2022 / Mein Beauty-Hit heißt Vital Proteins

Teilen

Vital Proteins Partner der Vanessa Mai Für Immer Tour 2022 | Fotocredit: © Vital Proteins | Kostenfrei ausschließlich zur Veröffentlichung im Zusammenhang mit Vital Proteins bis Januar 2023. © VITAL PROTEINS

Wiesbaden (ots) - Am 8. September in Frankfurt geht es wieder los: Vanessa Mai setzt ihre "Für Immer Tour 2022" fort. Auch in Hannover, Stuttgart, Oberhausen, Berlin, Bremen, Bielefeld, Leipzig und Dresden strahlt die erfolgreiche deutschsprachige Sängerin im September auf der Bühne. Immer im Tourgepäck dabei: VITAL PROTEINS. Denn die Nr. 1 Kollagenmarke aus den USA[1] ist nicht nur offizieller Partner der Vanessa Mai "Für Immer Tour 2022", sondern ein fester Bestandteil der täglichen Beauty-Routine der Ausnahmekünstlerin - für strahlendes Aussehen, schöne Haut, Haare und Nägel.

"Ob morgens im Kaffee, Müsli oder Smoothie: Vital Proteins kann ich perfekt in meinen Alltag integrieren. Und das Kollagen hilft mir auch im anstehenden Tour-Trubel von morgens bis abends optimal versorgt zu bleiben", verrät der Popstar. Das Nahrungsergänzungsmittel hat sie fest in ihre tägliche Beauty-Routine integriert. "Ich stehe seit vielen Jahren auf der Bühne und liebe es, mich und meinen Körper herauszufordern. Ich achte auf mich, wenn ich an meine Grenzen oder sogar darüber hinaus gehe. Mein Erfolgsrezept ist eine gesunde Balance. Ich höre auf meinen Körper. Ich mache regelmäßig Fitness-Workouts, aber auch Entspannungsphasen gehören für mich dazu. Und Kollagen ist definitiv ein wichtiger Bestandteil, damit ich im richtigen Moment alles geben kann. Vital Proteins ist für mich ein treuer und wichtiger Begleiter."

So sehen Vanessas Beauty-Booster auf Tour aus:

Ob zum ersten Kaffee oder Smoothie - morgens schwört Vanessa Mai auf die Collagen Peptides Sachets von VITAL PROTEINS. "Superpraktisch" findet die erfolgreiche deutsche Künstlerin die handlichen Verpackungen im 10-Gramm-Miniformat. "Einfach aufreißen, einrühren und den kurzen Wellness-Moment genießen. Damit habe ich mein Lieblings-Kollagen immer und überall dabei."

Collagen Peptides von VITAL PROTEINS - 10 Sachets mit jeweils 10 g Kollagen-Pulver, UVP: 27,00 EUR

"Ausgewogene Ernährung ist Pflicht"

"Morgens gibt's ein Müsli für einen gelungenen Start in den Tag. Wenn die Zeit reicht, mache ich mir eine Chia-Blaubeer-Bowl. Die enthält natürlich auch Kollagen von VITAL PROTEINS als Ergänzung zu meiner ausgewogenen Ernährung auf Basis von Vollwertkost." Außerdem schwört Vanessa auf Smoothies und wirft dafür auch gerne mal zwischendurch den Mixer an. Ihr Lieblings-Drink: ein grüner Power-Smoothie, den sie extra für VITAL PROTEINS kreiert hat.

Das komplette Rezept gibt's auf Anfrage oder auf dem Presseportal unter https://www.presseportal.de/pm/158081/5179114

"Sport hält mich vital"

Vanessa ist das ganze Jahr über bekennender Fitness-Junkie. Aber gerade im Tour-Stress ist ihr ein schnelles Workout besonders wichtig. Diese drei Fitness-Übungen halten sie fit:

Seitlicher Crunch - für eine straffe Bauchmuskulatur

Seitstütz - für eine definierte Hüftpartie

Squats - für einen straffen Po und die Oberschenkel

Alle drei Workouts von Vanessa gibt's mit ausführlicher Anleitung auf Anfrage oder auf dem Presseportal unter https://www.presseportal.de/pm/158081/5217918

Vanessa Mai FÜR IMMER TOUR 2022

08.09. Frankfurt

09.09. Hannover

10.09. Stuttgart

11.09. Oberhausen

12.09. Berlin

14.09. Bremen

18.09. Bielefeld

19.09. Leipzig

20.09. Dresden

Tickets unter https://www.vanessa-mai.de/pages/termine

Über Vital Proteins

Vital Proteins wurde 2013 vom US-Amerikaner Kurt Seidensticker aus der Überzeugung heraus gegründet, dass eine Ernährung auf der Basis von Vollwertkost, die zusätzlich durch Kollagen ergänzt werden kann, grundlegend für allgemeines Wohlbefinden und Fitness ist. Seither hat sich Vital Proteins zur führenden Kollagenmarke in den USA entwickelt und eine Bewegung geschaffen, die Konsumentinnen und Konsumenten dazu inspiriert, die Kontrolle über ihr Wohlbefinden zu übernehmen. Das Portfolio umfasst eine Vielfalt von Nahrungsergänzungsmitteln mit Kollagen. Die Produkte von Vital Proteins enthalten erstklassige Protein- und andere Nährstoffquellen. Seit 2021 ist die Nr. 1 Kollagen-Marke aus den USA[1] in Europa auf dem Markt.

www.vitalproteins.de.

[1] SPINSscan US Natural Enhanced channel, MULO, Total US, 52 Weeks Ending 5/16/2021, SPINS LLC, Chicago 2021.

Pressekontakt:

Christiane Viriyachitt

PR Vital Proteins | CVPR | Philippsbergstraße 36 | 65195 Wiesbaden

Telefon: +49 611 17474 72 | Mail:

c.viriyachitt@cvpr.de

Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: VITAL PROTEINS