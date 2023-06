Thoendl Investments öffnet sich für Kleinanleger

Zug (ots) - Ab heute startet das neue ETI (Exchanged Traded Instrument) Alpha One FX ETI von Thoendl Investments an der Stuttgarter Börse und löst damit den erfolgreichen FX Multi Fund for Alpha One ab. Durch diesen Schritt werden alternative Investmentanlagen nun auch für Kleinanleger zugänglich.

Was steckt hinter Alpha One FX ETI von Thoendl Investments?

Bei diesem Exchanged Traded Instrument (ETI) handelt es sich um ein Zertifikat, das Börsen-Aktiven den Zugang zu alternativen Anlagen ermöglicht, die bislang nur Institutionellen und großen Privatinvestoren vorbehalten waren. Jetzt können sich auch Kleinanleger aus dem Privatsektor am Handel beteiligen.

Zahlreiche Vorteile

Durch die Aufnahme des Zertifikats an der Stuttgarter Börse wird nicht nur eine breite Zugänglichkeit für Anleger erreicht, überdies gestaltet sich das Onboarding der Investoren einfacher. "Da der Handel an der Börse bereits reguliert ist und jeder Anleger teilnehmen kann, unterliegen wir nicht mehr den strengen Richtlinien zur Geldwäsche, wie es noch beim FX Multi Fund for Alpha One der Fall war", berichtet Jan Thöndl.

Zudem ist ein Investment bereits ab 1.000 Euro Kapitaleinlage möglich. Zuvor mussten mindestens 100.000 Euro eingesetzt werden. Neben den niedrigen Gebühren für den Börsenhandel des Zertifikats können sich Anleger auf ein neues Finanzprodukt mit einer guten Performance freuen.

Die bisherigen Produkte der Thoendl Investments konnten in den letzten fünf Jahren durchgängig zweistellige Renditen erreichen, in den besten Jahren sogar weit über 20 %.

Abschließend weist Geschäftsführer Jan Thöndl darauf hin, dass sich mit dem Alpha One FX ETI auch neue Chancen in der variablen Strategiegestaltung ergeben. Vor allem dem Ausbau von Meta-Strategien, der Kombination unterschiedlicher Tradingstrategien zu einem neuen Ansatz, stehe nun nichts mehr im Wege.

Pressekontakt:

Name: Jan Thöndl

Adresse: Baarerstrasse 125, 6300 Zug

E-Mail:

press@thoendl-investments.com



Telefon: +41 79 428 33 24

Webseite:

https://thoendl-investments.com/



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: Thoendl Investments AG