Stefanie Giesinger ist die neue Markenbotschafterin für EXTRA Kaugummi / "Ohne Kaugummi geht gar nichts! / EXTRA ist mein täglicher Begleiter"

Teilen

Stefanie Giesinger ist die neue Markenbotschafterin für EXTRA Kaugummi. © Mars GmbH

Berlin (ots) - Stefanie Giesinger ist ein gefragtes Model, eine erfolgreiche Unternehmerin - und ab sofort die Botschafterin der beliebtesten Kaugummimarke Deutschlands.

Er ist immer an ihrer Seite. "Ich liebe Kaugummi. EXTRA ist mein täglicher Begleiter. Für mich ein Wohlfühl-Boost und absoluter Frische-Moment. Deshalb gibt es für mich keine Handtasche und keine Autofahrt ohne Kaugummi. Und auch in unserem Office habe ich alle zuckerfreien Extra-Sorten am Eingang gestapelt. Allen Ein- und Ausgehenden biete ich direkt Kaugummis an. Das gehört irgendwie zu jedem Meeting dazu", verrät Stefanie Giesinger. Die kompakten Dragees passen ideal zum Lifestyle der neuen Botschafterin der beliebtesten Kaugummimarke Deutschlands. Die 26-Jährige nutzt den Kau-Effekt in vielen Momenten des Tages. "Als kleines Ritual hilft mir Kaugummi, mich zu fokussieren. Wenn ich am Handy oder Laptop arbeite, stecke ich mir oft automatisch ein EXTRA in den Mund. Es ist fast so, als würde das Frischegefühl mich inspirieren und resetten", sagt Stefanie Giesinger, die als Model viel unterwegs ist und als Influencerin auf Social Media ihre Expertise in Sachen Fashion, Beauty und Lifestyle teilt. Sie zeigt aber nicht nur ihre glamouröse Seite, sondern auch ihre ungeschminkte und macht damit anderen Mut. Ihre Ehrlichkeit und Authentizität begeistern mehr als fünf Millionen Follower auf Instagram und TikTok.

Stefanie Giesinger war eine ganz normale 17-jährige Schülerin in Kaiserslautern, bis sie 2014 die neunte Staffel von Germany's Next Topmodel gewann. Zielstrebig geht sie seitdem ihren Weg als Model, Unternehmerin und Investorin. "Stefanie Giesinger ist eine Inspiration für viele. Wir freuen uns sehr, dass sie als neue Botschafterin für EXTRA die Marke mit ihrer positiven Energie auflädt", sagt Rieke Fuhrmann, Markenverantwortliche von Mars Wrigley Deutschland.

Eine stimmige Kooperation: Multi-Talent trifft auf Natur-Talent

Seitdem Mars Wrigley 1992 EXTRA in Deutschland einführte, ist die Produktfamilie ständig gewachsen und erfindet sich stetig neu. Für jeden Geschmack und jede Situation gibt's die passende Sorte. Stefanie Giesinger: "Auch für Atemfrische und zur Zahnpflege zwischendurch gibt es für mich nichts Besseres als einen zuckerfreien Kaugummi." Nach dem Essen und Trinken reinigt EXTRA Professional die Zähne spürbar und ist die ideale Ergänzung zum Zähneputzen.

Fakt ist: Kaugummi ist ein echtes Multi-Talent, das als Zahnpflege to-go längst etabliert ist. "Meistens muss es schnell gehen bei mir. EXTRA passt sich meinem Tempo perfekt an. Wenn ich mich frisch fühle, habe ich mehr Selbstbewusstsein und das hilft mir in so gut wie allen Lebenslagen. Auch wenn ich ausgehe, habe ich meine Kaugummis immer dabei und bin die Person, die allen Freundinnen und Freunden ein EXTRA anbietet."

Über Mars Wrigley

Mars Wrigley ist ein in mehr als 80 Ländern weltweit tätiger Hersteller von Schokolade, Kaugummi, Eis, Pfefferminzbonbons sowie fruchtiger Süßware und gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. Mit seinen weltbekannten beliebten Marken und Produkten steht Mars Wrigley für die kleinen Momente, die der Welt ein Lächeln schenken. Zu den bekanntesten Marken gehören unter anderem M&M'S®, SNICKERS®, TWIX® und CELEBRATIONS® sowie WRIGLEY'S EXTRA®, AIRWAVES® und 5GUM®, die Konsumentinnen und Konsumenten auf der ganzen Welt Spaß und Freude bereiten. Ein besonderes Markenerlebnis schafft der 2021 eröffnete M&M'S® Store auf dem Berliner Kudamm.

2021 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. An seinen sechs Betriebsstandorten beschäftigt das Unternehmen in den Geschäftsbereichen Mars Wrigley, Mars Petcare, Royal Canin und Mars Food aktuell etwa 2.200 Mitarbeiter aus über 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her. Als mitarbeiterorientiertes Unternehmen wurde Mars 2022 als "kununu Top Company" ausgezeichnet und gehört in diesem Jahr zu den 25 "LinkedIn Top Companies" in Deutschland. Das Familienunternehmen verfolgt den Leitsatz 'Die Welt, die wir uns morgen wünschen, beginnt damit, wie wir heute handeln'. Daher investiert Mars in den kommenden Jahren 1 Milliarde US-Dollar, um innerhalb von einer Generation nachhaltig zu werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de. Folgen Sie uns auf twitter.com/MarsDeutschland, linkedin.com/company/mars/, facebook.com/MarsKarriere und instagram.com/mars_karriere/.

Pressekontakt:

eckstein Influence GmbH

Max Liebermann Allee 2

14109 Berlin

Mobile: 0049 - 151- 15910741

Telefon: 0049 30 56588873

Fax: 0049 30 56588974

Email :

bc@ecksteinpr.de

https://ecksteinmedia.com



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: Mars GmbH



Stefanie Giesinger ist die neue Markenbotschafterin für EXTRA Kaugummi. © Mars GmbH