Smurfit Kappa eröffnet Netzwerk aus 5 E-Commerce Packaging Hubs in Deutschland / Verpackungsentwicklung, Simulation und Laborprüfungen aus einer Hand

Teilen

E-Commerce Hubs helfen Online-Händlern bei der Gestaltung der optimalen Verpackung © Smurfit Kappa Deutschland GmbH

Hamburg (ots) - Smurfit Kappa hat ein Netzwerk aus 5 E-Commerce Hubs in Deutschland eröffnet und bietet an diesen Standorten agile Verpackungsentwicklung, Verpackungstests und -simulationen sowie Laborprüfungen aus einer Hand an. Das Netzwerk der E-Commerce Hubs spannt sich, mit den Standorten Hamburg, Waren an der Müritz, Neuss, St. Leon-Rot und Plattling, über die ganze Republik und findet so regionalen Anschluss an große Wirtschaftsstandorte des Landes.

Die Hubs sind speziell darauf ausgerichtet, Online-Händler in der Gestaltung ihrer optimalen Verpackungen zu unterstützen. Die Eröffnung dieser Plattformen resultiert aus der steigenden Nachfrage nach hochqualitativen und nachhaltigen Versandverpackungen, die funktional den Anforderungen der gesamten Lieferkette standhalten.

Smurfit Kappa ist durch die gebündelten Kompetenzen der E-Commerce Hubs dazu in der Lage, mittels leistungsstarker Systeme komplexe Belastungsketten zu simulieren und die jeweiligen Ergebnisse direkt in die Verpackungsentwicklung einfließen zu lassen. Das Unternehmen setzt beispielsweise Rüttelplatten ein, die den Transport in Post-Transportern simulieren oder führt Falltests durch, die die Stabilität und den Produktschutz von Verpackungen und Packgütern auf die Probe stellen. Durch die bestehende ISTA-Zertifizierung der Smurfit Kappa Labore können die neuen Verpackungslösungen umfassend geprüft und die hohen Anforderungen an Verpackungen seitens bekannter Online-Plattformen, wie z.B. Amazon, eBay oder Alibaba, vollumfassend erfüllt. Die Lizenzierung der Verkaufs- und Serviceverpackungen kann ebenso direkt über die Anbindung zu Recycling Dual vorgenommen werden

Nico Heitmann, Head of Marketing & Business Development kommentiert dazu: "Die Eröffnung der E-Commerce Hubs, mit allen technischen Hilfsmitteln und Systemen, resultiert aus der hohen Nachfrage in diesem Bereich. Dabei nutzen wir unsere Plattformen, um die gesamte Bandbreite der Kundenanforderungen abzubilden. Diese reichen von der Steigerung der Logistikeffizienz, über die Erzielung von Kosteneinsparung durch gezielte Verpackungsoptimierung, bis zur Perfektionierung des Auspackerlebnisses für den Endkunden. Der Online-Handel funktioniert in vielen Bereichen anders als das analoge Geschäft - und darauf haben wir uns systemisch eingestellt."

Terminanfragen werden jederzeit über eCommerceHubs@smurfitkappa.de entgegen genommen.

Über Smurfit Kappa

Smurfit Kappa gehört zu den führenden Produzenten von papierbasierten Verpackungen auf der Welt. Das Unternehmen beschäftigt rund 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ca. 350 Produktionsstätten in 35 Ländern. 2019 beliefen sich die Umsätze auf 9 Milliarden Euro. Wir sind aktiv in 23 Ländern in Europa und in 12 in Amerika. In Lateinamerika ist Smurfit Kappa der einzige große überregionale Anbieter.

Gemeinsam mit unserem proaktiven Team nutzen wir unsere Erfahrung und Expertise, um unseren Kunden neue Möglichkeiten zu eröffnen. Durch den Austausch von Produktkenntnissen, Marktverständnis und Einblicken in Verpackungstrends arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um geschäftlichen Erfolg in ihren Märkten zu kreieren. Wir verfügen über ein breites Portfolio an Verpackungslösungen auf Papierbasis, das kontinuierlich mit Innovationen aktualisiert wird. Ergänzt wird dies durch die Vorteile unseres integrierten Unternehmens, bestehend aus Papierfabriken, Verpackungswerken, Logistik und Serviceleistungen. Unsere Produkte sind 100 % erneuerbar und werden nachhaltig hergestellt. Somit verbessern sie die Umweltbilanz unserer Kunden.

Pressekontakt:

Industrie-Contact AG für Öffentlichkeitsarbeit

Uwe Schmidt

Tel. +49 179 399 57 71

uwe.schmidt@industrie-contact.com



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: Smurfit Kappa Deutschland GmbH