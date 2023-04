sheego - Gut, so wie ich bin!

Leonie Koch in ihrer sheego Kleiderwahl © sheego

Frankfurt (ots) - Manchmal fragen wir uns, wie wir sein dürfen und unterwerfen uns Regeln, ohne dass es nötig wäre. Kann ich als Mutter kurze Röcke tragen? Kann ich meine Oberarme in ärmellosen Kleidern zeigen? TV-Moderatorin und sheego Botschafterin Leonie Koch positioniert sich ganz selbstbewusst zu diesem Thema "Ja, das kann ich - denn ich bin gut, so wie ich bin.

Genau wie du!"

Sommerkleider für jeden Anlass, sorgen für viel Frische und Leichtigkeit

Gut, so wie ich bin!- mit diesem Motto geht es in der aktuellen Markenkampagne um die besondere, liebevolle Beziehung zum eigenen Körper und den vielen verschieden Facetten einer Frau. Trage was du möchtest und in was du dich wohlfühlst. Zweifel darüber, ob das Casual-Jeanskleid zur Arbeit getragen werden kann oder ob der Rock vielleicht overdressed für die Gartenparty ist, finden bei Leonie nur eine Antwort: "Ja, ich KANN! Ich bin gut, so wie ich bin. Lebe als würde niemand zuschauen." In den neuen sheego Kleidern blüht das Selbstbewusstsein wie von selbst auf. Egal, ob kurvig oder nicht, Personen des öffentlichen Lebens müssen andauernder Kritik stellen. Leonie Koch möchte dem entgegenwirken und spricht über ihre persönlichen Tipps als Moderatorin, die ihr zur eigenen Stärke verholfen haben.

Trage was du möchtest und in was du dich wohlfühlst

sheego, die digitale Fashion Brand mit der Passform-Expertise für curvy Frauen, ist der place to be an dem curvy Frauen sich wohlfühlen, sich schön fühlen und ganz sie selbst sein können. Ganz nach dem Motto "Die Kleidergröße kann sich ändern, aber der Style bleibt!" sorgt das Label für Body Positivity und Selbstliebe. 2022 hat sheego die "Passt-mir-Garantie" auf den Markt gebracht - ein neuer, innovativer Service, bei dem Kundinnen ihr Lieblingsstück einmalig innerhalb eines Jahres nach dem Kauf kostenfrei in eine andere Größe umtauschen können, wenn es nicht mehr passen sollte.

