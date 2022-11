Postcode Lotterie-Party in Nattheim: 71 Glückspilze jubeln über 1,4 Millionen Euro

Düsseldorf (ots) - In Nattheim im Landkreis Heidenheim freuen sich am Samstag 71 Glückspilze über den November-Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie. Dank des gezogenen Postcodes 89564 BY verteilt die Soziallotterie bei einer Gewinner-Party im Zentrum der Gemeinde Schecks im Gesamtwert von 1,4 Millionen Euro. Und das Beste: Auch der gute Zweck gewinnt immer, denn dank aller Teilnehmer*innen in Baden-Württemberg konnte die Postcode Lotterie in dem Bundesland bereits 352 soziale und grüne Projekte mit fast 13 Millionen Euro fördern.

"Ich kann es noch gar nicht glauben! Das macht jetzt alles wieder gut." Gisela* muss tief durchatmen und sich die Freudentränen aus den Augenwinkeln wischen. Gerade hat sie einen symbolischen Scheck über 233.333 Euro aus einem goldenen Umschlag gezogen und nun kommt es noch besser: Die Nattheimerin hat nicht nur ein, sondern sogar zwei Lose im gezogenen Postcode 89564 BY. Deshalb überreicht ihr Glücksbote Giuliano Lenz noch einen weiteren Scheck über die gleiche Summe. Damit gewinnt die 73-Jährige insgesamt 466.666 Euro. Die Seniorin hat auch schon eine Idee, was sie mit ihrem Gewinn machen will. Noch immer mit wackeligen Knien sieht sie ihre Enkelin Vanessa* an und sagt: "Ich habe ja Kinder und Enkel. Da kriegt jeder was ab."

700.000 Euro für zwei Postcode-Gewinnerinnen

Ähnlich glücklich über den Besuch der Postcode Lotterie sind Conny* und ihr Mann Alex*, denn auch die Steuerfachangestellte hat ein Los im gezogenen Postcode. "Wow. Super. Wahnsinn!" entfährt es ihr, als sie ihren 233.333-Euro-Scheck zum ersten Mal sieht. Die 38-Jährige hat sich für ein Los der Soziallotterie entschieden, "weil wirklich konkrete Projekte in der Region gefördert werden." Und sie hat direkt noch einen Tipp parat: "Ein Los kaufen, ist doch klar. Damit kann man nichts falsch machen, das war eine sehr gute Entscheidung."

700.000 Euro für 69 Postleitzahl-Glückspilze

Während sich Gisela und Conny dank ihres Postcodes über die erste Hälfte der 1,4 Millionen Euro freuen, teilen sich 69 Gewinner*innen in der Postleitzahl 89564 ebenfalls 700.000 Euro. Das sind 8.433 Euro pro Los. Da einige der Glückspilze nicht nur ein Lotterie-Los besitzen, sondern zwei oder sogar drei, gewinnen sie auch die doppelte oder dreifache Summe und damit bis zu 25.299 Euro.

Schecküberraschung für die Caritas

Eine weitere tolle Überraschung hat Giuliano Lenz für Alexandra Kobes vom Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V. Anstatt wie erwartet nur ihre Organisation vorzustellen, zieht sie unter tosendem Applaus der Gewinner*innen einen großen 30.000-Euro-Scheck aus einem goldenen Umschlag. "Damit können wir echt ganz viel machen hier in Heidenheim bei der Caritas, das ist echt super." Mit der Förderung wird ein Bewerbertreff für Arbeitslose und Geflüchtete ins Leben gerufen, der niedrigschwellige Beratung und Trainings sowie ein Begegnungszentrum für mehr soziale Teilhabe anbietet.

Glückwünsche des Bürgermeisters

Bei einer kleinen Postcode-Party vor der Martinskirche haben Gewinner*innen und Geförderte die Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen - ganz nach dem Motto der Postcode Lotterie "Zusammen gewinnen. Zusammen helfen." Auch über offizielle Glückwünsche von Norbert Bereska dürfen sie sich zusammen freuen. "Es war grandios", sagt der Bürgermeister von Nattheim. "Die Menschen, die es verdient haben, haben gewonnen. Und dann auch dieser soziale Zweck, die Förderung für die Caritas - herzliches Kompliment, das war eine richtig wunderbare Sache."

"Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."

Der gute Zweck gewinnt bei der Deutschen Postcode Lotterie immer. Denn nicht nur die Gewinner*innen in Nattheim können sich freuen - alle Teilnehmer*innen in Baden-Württemberg machen mit ihren Losen die Welt zu einem besseren Ort für Mensch und Natur: Seit Gründung der Soziallotterie 2016 konnten in dem Bundesland bereits fast 13 Millionen Euro für 352 soziale und grüne Projekte bereitgestellt werden.

Baden-Württemberg im Postcode-Glück

Die Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie in Baden-Württemberg durften sich in diesem Jahr bereits mehrmals über den Monatsgewinn der Postcode Lotterie freuen. Erst im Oktober jubelten 131 Glückspilze in Nußloch über insgesamt 1,4 Millionen Euro. Grund zur Freude hatten dort vor allem die Postcode-Gewinner Thomas*, Peter* und Michael*, die nun zusammen um 700.000 Euro reicher sind.

*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen* genannt.

