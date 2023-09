L'ORÉAL PARIS - LE DÉFILÉ "WALK YOUR WORTH"

L'ORÉAL PARIS - LE DÉFILÉ "WALK YOUR WORTH" © L'Oréal Paris

Düsseldorf (ots) - ALS OFFIZIELLER PARTNER DER PARIS FASHION WEEK, FEIERT L'ORÉAL PARIS MIT SEINER ÖFFENTLICHEN LAUFSTEGSHOW AM EIFFELTURM DIE SCHÖNHEIT UND STÄRKE ALLER FRAUEN

SONNTAG, 1. OKTOBER, UM 21:00 UHR ORTSZEIT

Im Herzen der Welthauptstadt der Mode wird die Esplanade der ikonischen "Iron Lady" zum Schauplatz einer spektakulären Hommage an das Empowerment von Frauen weltweit - die erste große Veranstaltung, die jemals an diesem monumentalen Ort in Paris stattfindet.

L'Oréal Paris lädt die Öffentlichkeit ein, auf dem Vorplatz des Eiffelturms in Paris die Inklusion, die Gemeinschaft und das Empowerment von Frauen weltweit zu feiern sowie die Botschafter:innen der weltweit führenden Beauty-Marke zu begrüßen, welche gemeinsam ein kraftvolles, feministisches Statement abgeben werden. Unter einem der berühmtesten Wahrzeichen der Welt wird die Show ihre Tradition bekräftigen, die einzigartige Vision von L'Oréal Paris an den berühmtesten Ortender Metropole zum Ausdruck zu bringen. Diese besondere Veranstaltung, die Inspiration und kreative Exzellenz mit Verbrauchern auf der ganzen Welt teilt, wird für alle zugänglich sein und live auf Instagram, auf den Websites der Marke und zum ersten Mal auf der Onlineplattform Roblox übertragen werden.

Zum sechsten Mal seit 2017 wird L'Oréal Paris im Rahmen von Le Défilé unter dem Motto "Walk Your Worth" den Zusammenhalt von Frauen sowie die Synergie zwischen modernster Schönheitsexpertise und Mode zelebrieren.

Zu den internationalen Botschafter:innen der Marke, die an der Show teilnehmen, gehören langjährige Botschafter:innen wie Eva Longoria, Andie MacDowell, Helen Mirren, Camila Cabello, Nikolaj Coster-Waldau, Viola Davis, Elle Fanning, Marie Bochet, Cindy Bruna, Luma Grothe, Liya Kebede, Katherine Langford, Aja Naomi King, Soo Joo Park, Aishwarya Rai und Yseult. Kendall Jenner, die neue Botschafterin von L'Oréal Paris, wird mit ihrem ersten Auftritt als neue Markenbotschafterin das Défilé eröffnen.

