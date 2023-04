Oliver Frankfurth: Auswandern leicht gemacht mit abmelden.de

Teilen

Auswandern leicht gemacht mit abmelden.de © Expat Services UG (haftungsbesch

Berlin (ots) - Oliver Frankfurth ist der Gründer von abmelden.de, einer digitalen Plattform, mit der er seine Kunden bei der Bürokratie rund um das Thema Auswandern unterstützt. In diesem Artikel verrät der Experte, warum die bürokratischen Hürden in Deutschland so groß sind, welche enormen Vorteile sein Abmeldeservice bietet und was sein Angebot so einzigartig macht.

Viele Deutsche träumen vom Auswandern: Einfach seine Sachen packen, das Land verlassen und in die Abenteuer der großen weiten Welt starten. Eine romantische Vorstellung, die in der Realität schnell von Deutschlands umfangreicher Bürokratie ausgebremst wird. Denn wer das Land verlassen möchte, muss sich fristgerecht an verschiedenen Stellen abmelden. Die Zuständigkeit verschiedener Ämter, ein träger und altmodischer Verwaltungsapparat sowie der geringe Digitalisierungsgrad und die mangelnde Kundenorientierung der Behörden machen die Abmeldevorgänge zu einer Tortur, die viel Zeit und Nerven kostet. Oliver Frankfurth ist Experte im Bereich der bürokratischen Hürden rund um das Ein- und Auswandern und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Fachkräften, die nach Deutschland kommen sowie Deutschen, die auswandern wollen, mit allen relevanten Themen zu helfen.

Im Jahr 2014 gründete Oliver Frankfurth gemeinsam mit seiner Schwester Yvonne Frankfurth die Expat Services UG, um Ein- und Auswanderer bürokratisch zu unterstützen - heute betreibt Oliver Frankfurth das Unternehmen zwar ohne seine Schwester, dafür aber mit einem Team aus sechs Mitarbeitern. Während sie zu Beginn fast ausschließlich englischsprachig gearbeitet und Fachkräfte bei ihrem Start in Deutschland begleitet haben, liegt ihr Fokus seit einigen Jahren vermehrt auf der Zielgruppe deutscher Auswanderer. Mit amelden.de bieten Oliver Frankfurth und sein Team einen Abmeldeservice, der alles rund um die Abmeldung von Wohnung, Auto oder Verträgen beinhaltet. Das Angebot gilt deutschlandweit und kann komplett digital online in Anspruch genommen werden - so sparen Kunden sich nicht nur zahlreiche Behördengänge, sondern profitieren auch von reibungslosen Abläufen, der Vermeidung von Missverständnissen und großer Zeitersparnis.

Nichts kündigt sich von allein - Der große Aufwand hinter den Abmeldungen

Wer aus Deutschland auswandern möchte, dem stehen viele Behördengänge bevor, um alle nötigen Abmeldevorgänge zu erledigen. Da in Deutschlands Ämtern noch wenig digitalisiert und kaum standardisiert gearbeitet wird, ist dies in der Regel mit großem Aufwand verbunden und nicht wenige scheitern an der Bürokratie. So meldet sich jeder dritte Bürger verspätet ab und über die Hälfte aller Vorgänge werden zurückgewiesen, weil sie unvollständig eingereicht wurden. Dazu kommt, dass Einwohner in den meisten Städten gar keine Chance auf einen kurzfristigen Termin beim zuständigen Amt haben - schließlich ist eine Vorlaufzeit von zehn Wochen nicht unüblich. "Viele Auswanderer denken auch gar nicht daran, dass sie sich rechtzeitig um die Abmeldung kümmern müssen", weiß Oliver Frankfurth.

Dabei gibt es bei der Abmeldung aus Deutschland unzählige Bereiche zu beachten. Neben Wohnung, Rundfunkbeiträgen und Krankenversicherung stellen auch das Auto, Versicherungsverträge und gegebenenfalls Eltern- oder Kindergeld Faktoren dar, die dringend beachtet werden sollten. Vor allem für Menschen nicht deutscher Nationalität ist auch die Rentenrückerstattung ein wichtiges Thema, denn unter gewissen Voraussetzungen kann man sich die gezahlten Rentenbeiträge erstatten lassen. Mit abmelden.de bietet Oliver Frankfurth einen Abmeldeservice an, der eine funktionierende Schnittstelle zwischen Bürger und Amt darstellt, die Abwicklung aller Vorgänge aus einer Hand anbietet und zeit- und ortsunabhängig verfügbar ist. Aufgrund langjähriger Erfahrung und guter Kontakte schafft der Experte es, reibungslose Abläufe zu generieren und Verzögerungen durch Rückfragen vonseiten der Ämter zu vermeiden.

Die Zusammenarbeit mit abmelden.de spart Zeit, Arbeit und Nerven

Auswanderungsentschlossene sind gut beraten, sich etwa sechs Wochen vor ihrem geplanten Umzug an abmelden.de zu wenden. So ist gewährleistet, dass seitens der Ämter alles innerhalb der Frist geklärt und bearbeitet werden kann. Zu Beginn der Zusammenarbeit muss der Kunde einen Account erstellen, über den im Anschluss alle Daten und Unterlagen eingesehen werden können. Zudem läuft alles über ein Ticketsystem, sodass der Datenschutz an jeder Stelle sichergestellt ist. Auch, wenn die meisten Behörden keine Onlinebearbeitung anbieten, ermöglicht abmelden.de es seinen Kunden, alle Abmeldungen digital und online durchzuführen. "Wir übernehmen die Kommunikation auf dem Postweg und wissen genau, welches Amt welche Informationen benötigt - so geht alles seinen Gang, während die Kunden sich entspannt zurücklehnen können", erklärt Oliver Frankfurth. Vor allem für Menschen, die sich bereits im Ausland befinden, stellt sein Abmeldeservice oft die letzte Chance dar.

Neben Menschen, die Deutschland verlassen wollen, zählen auch Fachkräfte, die in das Land einwandern wollen, zur Zielgruppe von abmelden.de. Aus Drittstaaten ist die Einreise nur mit Visum möglich - die Wartezeit beträgt hier etwa acht bis zwölf Monate. Und auch wer direkt einreisen darf, muss sich in Deutschland zunächst um einen Aufenthaltstitel kümmern. Mit Sprachbarriere sind die bürokratischen Herausforderungen sowie die Hürden bei der Suche nach Job und Wohnung umso größer. Mit den Experten von abmelden.de steht professionelle Unterstützung rund ums Ein- und Auswandern zur Verfügung, die unkomplizierte Lösungen aus einer Hand bereithält. So konnten Oliver Frankfurth und sein Team seit der Gründung 2014 schon etwa 30.000 Menschen dabei helfen, die bürokratischen Anforderungen schnell und unkompliziert zu erfüllen.

Sie möchten auswandern und wünschen sich zuverlässige, schnelle und unkomplizierte Hilfe bei den umfangreichen Abmeldevorgängen in Deutschland? Melden Sie sich jetzt bei Oliver Franktfurth von abmelden.de und vereinbaren Sie einen Termin!

Pressekontakt:

Expat Services UG (haftungsbeschränkt)

Vertreten durch: Oliver Frankfurth

E-Mail:

info@abmelden.de



Webseite:

https://abmelden.de/



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: Expat Services UG (haftungsbeschränkt)