NTT DATA erhält SAP® Global SAP® SuccessFactors® Partner Excellence Award 2022 für sein Kundenerfolgsmanagement

Teilen

"Cloudbasierte 'SAP SuccessFactors'-Lösungen zählen zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren für die digitale Transformation", erklärt Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions AG und SVP NTT DATA. "Es ist uns eine Ehre, zu den Gewinnern des erstmals von SAP vergebenen SuccessFactors Partner Excellence Award zu zählen. Dies unterstreicht einmal mehr, wie erfolgreich SAP und NTT DATA als globale strategische Partner zusammenarbeiten." / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. © NTT DATA Business Solutions AG

Bielefeld (ots) - NTT DATA gab heute bekannt, dass es für sein Kundenerfolgsmanagement (Customer Success Management) mit einem SAP® Global SAP® SuccessFactors® Award for Partner Excellence 2022 ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen gehört auch in der Kategorie Mitarbeitererfahrung (Employee Experience Impact) zu den Finalisten. Die Auszeichnungen wurden von SAP (NYSE:

SAP) an führende Partner vergeben, die herausragende Beiträge im Zusammenhang mit "SAP SuccessFactors"-Lösungen leisten. Die Preisträger helfen ihren Kunden in Zusammenarbeit mit SAP, Innovationen umzusetzen, schnelle Ergebnisse zu erzielen, nachhaltig zu wachsen und Abläufe zu vereinfachen.

"Cloudbasierte 'SAP SuccessFactors'-Lösungen zählen zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren für die digitale Transformation", erklärt Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions AG und SVP NTT DATA. "Es ist uns eine Ehre, zu den Gewinnern des erstmals von SAP vergebenen SuccessFactors Partner Excellence Award zu zählen. Dies unterstreicht einmal mehr, wie erfolgreich SAP und NTT DATA als globale strategische Partner zusammenarbeiten."

Grundlage für die Nominierungen bildeten interne SAP-Vertriebsdaten. Ein Lenkungsausschuss ermittelte dann die Gewinner in jeder Kategorie anhand verschiedener Kriterien wie Verkaufserfolg und Leistung.

"Die renommierte Auszeichnung honoriert nicht nur hart erkämpfte Erfolge, sondern dient den Kunden auch als Orientierungshilfe", erklärt Nick Holmes, VP, Global Strategic Alliances, SAP SuccessFactors. "Ich möchte NTT DATA zum wertvollen Beitrag, den es im letzten Jahr geleistet hat, gratulieren und hoffe, dass Sie sich die Zeit nehmen und diesen Sieg feiern."

"SAP SuccessFactors"-Lösungen helfen Unternehmen dabei, Prozesse in der Personalverwaltung - von der Buchhaltung bis zum Stammdatenmanagement - zu vereinfachen und zu beschleunigen. Intelligente Self-Service-Funktionen garantieren die Transparenz personalwirtschaftlicher Daten, verringern die Arbeitslast für die Personalabteilung und binden Mitarbeitende aktiv in personalbezogene Prozesse ein. Routineaufgaben, wie die Erfassung der Arbeitszeit und der erbrachten Aktivitäten, laufen automatisch ab. Die Software-Suite bietet darüber hinaus auch digitale Prozesse für die berufliche Weiterbildung, für Leistungsbewertungen und Zielvereinbarungen. NTT DATA ist seit 2021 ein "SAP SuccessFactors"-Partner.

Die Preisverleihung fand anlässlich der SuccessConnect® 2022 statt. Bei diesem Branchen-Event tauschen sich Führungskräfte aus Wirtschaft, IT und Personalwesen zu erfolgreichen Strategien zur Schaffung einer nachhaltigen Belegschaft und eines profitablen Unternehmens aus.

Über NTT DATA

NTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

Pressekontakt:

Kontakt

Head of Corporate Communications

Silvia Dicke

NTT DATA Business Solutions AG

Königsbreede 1

33605 Bielefeld, Germany

T: +49 (0) 521 / 9 14 48 107

E-mail:

silvia.dicke@nttdata.com



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: NTT DATA Business Solutions AG