NTT DATA Business Solutions erhält vier SAP© Pinnacle Awards 2023 und ist Finalist in drei Kategorien

Teilen

"Der SAP Pinnacle Award ist die wichtigste Auszeichnung für SAP-Partner. Von über 500 SAP-Partnern weltweit gehören wir in diesem Jahr zu den Top-3-Gewinnern. Mit vier gewonnenen Pinnacle Awards und drei Finalisten-Platzierungen haben wir erneut bewiesen, dass wir global zu den Besten gehören", so Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions und SVP von NTT DATA. © NTT DATA Business Solutions AG

Bielefeld (ots) - Die NTT DATA Business Solutions AG gab heute bekannt, dass sie von SAP für ihre herausragenden Leistungen als SAP-Partner mit vier SAP© Pinnacle Awards 2023 in folgenden Kategorien ausgezeichnet wurde: "Sales Success - Midmarket", "Sales Success - Cross Segment", "Customer Success Management" und "Partner-Led Demand Management". Als Finalist wurde das weltweit agierende SAP-Beratungshaus zudem in den Kategorien "Delivery Quality" und "Cloud Business Transformation with SAP S/4HANA Cloud, Public Edition" gewürdigt.

Darüber hinaus wurde die gesamte NTT DATA Gruppe als Finalist in der Kategorie "Social Impact" nominiert.

Mit den SAP Pinnacle Awards würdigt SAP jährlich Partner, die sich besonders um die Entwicklung und den Ausbau ihrer Zusammenarbeit mit SAP verdient gemacht haben und Kunden dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Die Gewinner und Finalisten der SAP Pinnacle Awards in 22 Kategorien wurden auf der Grundlage von Vorschlägen von SAP, Feedback der Kunden und verschiedenen Leistungskennzahlen ausgewählt.

"Das Partnernetz von SAP spielt eine Schlüsselrolle in unserer Vision, jede Organisation und jede Branche in die Lage zu versetzen, ein Netzwerk intelligenter, nachhaltiger Unternehmen zu werden. Die SAP Pinnacle Awards würdigen Partner für ihr herausragendes Engagement bei der Schaffung von Kundennutzen, exponentiellem Wachstum und Vereinfachung", sagte Christian Klein, CEO und Mitglied des Vorstands der SAP SE.

"Der SAP Pinnacle Award ist die wichtigste Auszeichnung für SAP-Partner. Von über 500 SAP-Partnern weltweit gehören wir in diesem Jahr zu den Top-3-Gewinnern. Mit vier gewonnenen Pinnacle Awards und drei Finalisten-Platzierungen haben wir erneut bewiesen, dass wir global zu den Besten gehören", so Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions und SVP von NTT DATA. "Gleichzeitig sind die Auszeichnungen eine Bestätigung für unsere starken Leistungen im Geschäftsjahr 2022. Wir haben Kunden mit unserer tiefgreifenden SAP-Beratungskompetenz überzeugt und unsere Position als weltweit führender SAP-Partner im Mittelstand weiter deutlich ausgebaut. Die Pinnacle Awards sind für uns Anerkennung und Motivation zugleich."

Mit den SAP Pinnacle Awards würdigt SAP herausragende Leistungen von Partnern, die großen Wert auf Teamarbeit legen und Kunden durch innovative Konzepte und herausragende Kompetenz helfen, ihre Ziele umzusetzen. In diesem Jahr wurde eine Elitegruppe von insgesamt 13 Partnern weltweit ausgezeichnet. NTT DATA Business Solutions wurde bereits zum neunten Mal in Folge mit einem Pinnacle Award ausgezeichnet.

Nähere Informationen zu den SAP Pinnacle Awards 2023 finden Sie hier.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions treibt Innovationen voran: Von der Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus erweitert das Beratungshaus kontinuierlich SAP-Lösungen und -Technologien, damit sie für Unternehmen - und ihre Mitarbeitenden - funktionieren. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als 13.000 Menschen in 30 Ländern.

Über NTT DATA

NTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

# # #

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE in Germany and other countries. Please see https://www.sap.com/copyright for additional trademark information and notices. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies.

Pressekontakt:

Head of Global Communications

Jasmin Straeter

NTT DATA Business Solutions AG

Königsbreede 1

33605 Bielefeld, Germany

T: +49 (0) 521 / 9 14 48 108

E-mail:

jasmin.straeter@nttdata.com



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: NTT DATA Business Solutions AG



Die NTT DATA Business Solutions AG wurde in diesem Jahr mit vier SAP Pinnacle Awards ausgezeichnet und ist Finalist in drei Kategorien © NTT DATA Business Solutions AG