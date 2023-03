NTT DATA Business Solutions erhält den Award SAP S/4HANA® Cloud Partner des Jahres 2023 in der Diamant-Initiative für SAP-Partner

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender NTT DATA Business Solutions und SVP NTT DATA © NTT DATA Business Solutions AG

Bielefeld (ots)

NTT DATA Business Solutions AG wurde in der Diamant-Initiative als "SAP S/4HANA® Cloud Partner des Jahres 2023" der SAP® Deutschland ausgezeichnet

NTT DATA Business Solutions ist Fokuspartner für die Vertriebsbereiche Process & Life Sciences Industries, Discrete Manufacturing & Automotive, Digital Supply Chain und Intelligent Spend & Business Network in Deutschland

Die NTT DATA Business Solutions AG wurde in der diesjährigen Diamant-Initiative für SAP-Partner als "SAP S/4HANA® Cloud Partner des Jahres 2023" in Deutschland ausgezeichnet. Im Rahmen der Diamant-Initiative würdigt SAP Deutschland starke Partner, die in spezifischen Kategorien mit herausragenden Leistungen überzeugen. Zusammen mit dem Award wird NTT DATA Business Solutions zudem in Deutschland Fokuspartner in vier relevanten Vertriebsbereichen: Process & Life Sciences Industries, Discrete Manufacturing & Automotive, Digital Supply Chain und Intelligent Spend & Business Network.

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender von NTT DATA Business Solutions: "Wir freuen uns sehr, diese Auszeichnung von SAP Deutschland erhalten zu haben. Sie unterstreicht, wie etabliert wir im nationalen Cloud-Geschäft sind. Ich bin stolz, dass unsere deutsche Business Unit nicht nur mit einem starken Umsatz, sondern auch mit Expertise und Innovationskraft überzeugen konnte. Wir werden weiterhin in diesen zukunftsträchtigen Bereich investieren, um unseren Kunden eine erfolgreiche Transformation in die Cloud zu ermöglichen."

Dr. Andreas Pauls, Executive Vice President und Regional Head DACH von NTT DATA Business Solutions ergänzt: "Für uns ist der Erhalt des Awards ein klarer Teamerfolg. Unsere Kolleginnen und Kollegen erarbeiten, vermarkten und setzen tagtäglich mehrwertstiftende SAP-Lösungen für unsere Kunden um, die vor allem aus dem Mittelstand kommen. Wir bauen unsere Rolle als SAP-Partner so kontinuierlich weiter aus."

Die Auszeichnung als "S/4HANA Cloud Partner des Jahres 2023" unterstreicht die Bedeutung der seit Jahrzehnten bestehenden engen Partnerschaft zwischen NTT DATA Business Solutions und SAP. In der Diamant-Initiative werden Partner geehrt, die sich besonders um die Entwicklung sowie den Ausbau ihrer Zusammenarbeit mit SAP Deutschland verdient gemacht und die digitale Transformation von Kunden zukunftsorientiert vorangetrieben haben. Die im Jahr 2019 durch die SAP Deutschland gestartete Initiative basiert auf einer als "Diamant-Modell" bezeichneten Bewertungsmatrix von SAP, bei der fünf Leistungsdimensionen berücksichtigt werden: Innovation, Expertise, Lösungen, Demand Generation und unterstützter Umsatz in Branchenprojekten.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions treibt Innovationen voran: Von der Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus erweitert das Beratungshaus kontinuierlich SAP-Lösungen und -Technologien, damit sie für Unternehmen - und ihre Mitarbeitenden - funktionieren. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als 13.000 Menschen in 30 Ländern.

Über NTT DATA

NTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

Pressekontakt:

Pressekontakt

Head of Global Communications

Jasmin Straeter

NTT DATA Business Solutions AG

Königsbreede 1

33605 Bielefeld, Germany

T: +49 (0) 521 / 9 14 48 108

E-mail:

jasmin.straeter@nttdata.com



