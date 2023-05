Neuer Service Notfallkarte: Lebensrettende Informationen immer griffbereit dank der Apotheke vor Ort

Teilen

Die Notfallkarte von den Machern der Immunkarte - verfügbar in der Apotheke vor Ort. © BlueCommunity GmbH

Frankfurt am Main (ots) - Die scheckkartengroße Notfallkarte des Frankfurter Start-ups BlueCommunity (www.apotheken-notfallkarte.de), die seit dem 15. Mai verfügbar ist, ist bereits jetzt in über 200 Apotheken in ganz Deutschland erhältlich. Der neue Service in der lokalen Apotheke soll sicherstellen, dass alle wichtigen medizinischen Informationen sofort griffbereit sind.

Denn in dringenden Notfällen zählt jede Sekunde, und schnelle Hilfe kann Leben retten. Dieses innovative Produkt, entwickelt von den Machern der beliebten Immunkarte®, kann entweder direkt in der Apotheke erstellt werden oder es wird den Endverbrauchern direkt nach Hause geschickt.

Die Notfallkarte ist ein kompakter Notfallpass im Scheckkartenformat, der lebenswichtige medizinische Informationen enthält. "Von Allergien über chronische Erkrankungen bis hin zu Medikamentenunverträglichkeiten - die Notfallkarte ermöglicht Ersthelfern und medizinischem Personal einen schnellen Zugriff auf die entscheidenden Details, die bei der Behandlung im Notfall eine Rolle spielen", erklärt der approbierte Apotheker und Geschäftsführer Tamim Al-Marie, der das Start-up in Frankfurt gegründet hat, und fügt hinzu: "Dank der neuen Notfallkarte sind Sie auch im Notfall auf der sicheren Seite."

Der Vorteil der Notfallkarte liegt in ihrer einfachen Handhabung. Sie kann problemlos im Geldbeutel, der Handtasche oder sogar hinter der Handyhülle aufbewahrt werden. Dadurch ist sie jederzeit griffbereit und begleitet ihre Besitzer in allen Situationen des Alltags, sei es bei einem Ausflug, im Urlaub oder auf dem Weg zur Arbeit.

Um die Notfallkarte zu erhalten, kann man sich direkt an die Apotheke vor Ort wenden. Das Apothekenpersonal ist mit der Software des Frankfurter Start-ups in der Lage, alles direkt vor Ort einzurichten. Durch den Kauf der Notfallkarte wird nicht nur die lokale Apotheke unterstützt, sondern die Endverbraucher sichern sich und ihre Familie für den Notfall ab. Denn im Notfall zählt jede Sekunde, und mit der Notfallkarte sind Sie optimal vorbereitet. Beim Besuch in der lokalen Apotheke vor Ort und können sich Endverbraucher persönlich dazu beraten lassen.

Pressekontakt:

Presse@blue.health



Name des Ansprechpartners: Tamim Al-Marie

Unternehmen: BlueCommunity GmbH, Große Gallusstraße 16-18, D-60311 Frankfurt am Main



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: APO Pharma Immun GmbH