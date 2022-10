Mondelez International investiert insgesamt 1 Milliarde US-Dollar in Nachhaltigkeitsprogramm Cocoa Life bis 2030 / Aufruf zu mehr sektorweiten Maßnahmen

Teilen

Im Rahmen der Unternehmensstrategie "Snacking Made Right" hat Mondelez International die nächste Phase seines globalen "Cocoa-Life"-Nachhaltigkeitsprogramms für Kakao bekannt gegeben. Dieses wird bis 2030 mit zusätzlichen 600 Millionen US-Dollar unterstützt - seit Beginn des Programms sind es nun insgesamt 1 Milliarde US-Dollar. / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. © Mondelez Deutschland

Bremen (ots)

Nachhaltigkeit ist eine der vier Säulen der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens

Nächste Phase von Cocoa Life wird bis 2030 mit zusätzlichen 600 Millionen US-Dollar unterstützt - seit Beginn des Programms sind es nun insgesamt 1 Milliarde US-Dollar

Ziel ist es, bis 2030 das Programm zu erweitern und mit rund 300.000 Bäuerinnen und Bauern zusammenzuarbeiten

Aufruf zu mehr Zusammenarbeit und öffentlich-privaten Partnerschaften im Kakaosektor, um systemische Herausforderungen zu bewältigen und die Lebensbedingungen der Bäuerinnen und Bauern zu verbessern

Mondelez International (Nasdaq: MDLZ) hat die nächste Phase seines globalen Cocoa-Life-Nachhaltigkeitsprogramms für Kakao bekannt gegeben, das bis 2030 mit zusätzlichen 600 Millionen US-Dollar unterstützt wird. Damit belaufen sich die Investitionen seit Beginn des Programms auf insgesamt 1 Milliarde US-Dollar. Diese sind mit dem Ziel verbunden, das Kakaovolumen in großem Maß zu steigern und bis 2030 mit rund 300.000 Bäuerinnen und Bauern zusammenzuarbeiten. Mit dieser Investition ist Mondelez International bestrebt, eine groß angelegte Zusammenarbeit in der Branche anzustoßen, um systemische Umwelt- und Menschenrechtsprobleme zu lösen und die Lebensbedingungen der Kakaobäuerinnen und -bauern zu verbessern.

"Als eines der weltweit führenden Snacking-Unternehmen hat für uns Priorität, unsere wichtigsten Zutaten wie Kakao weiterhin richtig zu beziehen, und Cocoa Life ist das Herzstück dieser Strategie", sagte Dirk Van de Put, Chairman & CEO von Mondelez International. "Wir freuen uns über die vielversprechenden Ergebnisse unserer Investitionen, aber wir fordern auch mehr sektorweite Bemühungen und Maßnahmen, um eine größere Wirkung zu erzielen, einschließlich neuer öffentlich-privater Partnerschaften. Wir wollen eine umfassende Zusammenarbeit anregen, um den Kakao gemeinsam voranzubringen."

Mondelez International hat Cocoa Life im Jahr 2012 ins Leben gerufen, um die Beschaffung von nachhaltigerem Kakao zu sichern und einen integrierten Ansatz zu entwickeln, der danach strebt, die Ursachen für systemische Probleme im Kakaosektor zu bekämpfen. Dazu gehört die Produktivität der Farmen, sprich die Lebensgrundlage der Bäuerinnen und Bauern, die Entwicklung der Gemeinden, die Bekämpfung von Kinderarbeit und Abholzung - und das in einem einzigen Programm. Zehn Jahre später hat das Programm mit über 200.000 teilnehmenden Bäuerinnen und Bauern und Investitionen in Höhe von 400 Millionen US-Dollar bis Ende 2022 ein bemerkenswertes Ausmaß erreicht und messbare Ergebnisse erzielt:

Die Nettoeinkommen der Bäuerinnen und Bauern sind in Ghana um 15 % und in der Elfenbeinküste um 33 % gestiegen.

Höhere Kakaoerträge und zweistellige Steigerungsraten bei den Bäuerinnen und Bauern, die ein existenzsicherndes Einkommen erzielen.

61 % der Cocoa-Life-Gemeinden in Westafrika sind mit Überwachungs- und Abhilfesystemen für Kinderarbeit ausgestattet, mit dem Ziel, bis 2025 100 % zu erreichen.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus den letzten zehn Jahren werden es Mondelez International ermöglichen, das Cocoa-Life-Nachhaltigkeitsprogramm zu beschleunigen, da noch viel zu tun ist. Möglich wird dies unter anderem durch die Anwendung eines integrierten Ansatzes, der dazu beiträgt, die Wirkung in einem für die Bäuerinnen und Bauern, die Gemeinschaft und die Landschaft geeigneten Umfang zu erzielen. Zudem liegt ein Fokus darauf, den Bäuerinnen und Bauern zu ermöglichen, ihr Einkommen zu steigern - sei es durch die Beschleunigung von Innovationen in der Kakaoproduktion, Anreize zur Professionalisierung des kleinbäuerlichen Kakaoanbaus oder die Einführung klimaresistenter, neuer Produktionsmodelle.

Bis 2030 will Cocoa Life die Zahl der Bauernhaushalte erhöhen, die ein existenzsicherndes Einkommen erzielen, die Systeme zum Schutz von Kindern und den Zugang zu hochwertiger Bildung in den Cocoa-Life-Gemeinschaften verbessern und die Abholzung von Wäldern auf den Cocoa-Life-Farmen weltweit verhindern. Zu den Schwerpunktbereichen des Programms gehören:

Einkommen der Bäuerinnen und Bauern: Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines Mechanismus, der einen angemessenen Preis für Bäuerinnen und Bauern unterstützt. Außerdem Zusammenarbeit mit Frauengruppen, um zusätzliche Geschäftschancen zu entwickeln.

Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines Mechanismus, der einen angemessenen Preis für Bäuerinnen und Bauern unterstützt. Außerdem Zusammenarbeit mit Frauengruppen, um zusätzliche Geschäftschancen zu entwickeln. Kinderschutz und Bildung: Weiterer Ausbau der Überwachungs- und Abhilfesysteme für Kinderarbeit und aktive Beteiligung an öffentlich-privaten Partnerschaften zur Verbesserung der Bildungsqualität.

Weiterer Ausbau der Überwachungs- und Abhilfesysteme für Kinderarbeit und aktive Beteiligung an öffentlich-privaten Partnerschaften zur Verbesserung der Bildungsqualität. Keine Entwaldung: Unterstützung bei der Stärkung von Überwachungssystemen für die Entwaldung, Förderung der Agroforstwirtschaft und Steigerung der Attraktivität des Waldschutzes.

"Wir feiern das 10-jährige Bestehen von Cocoa Life und freuen uns, die nächste Phase ankündigen zu können", so Christine Montenegro McGrath, Senior Vice President und Chief Impact and Sustainability Officer von Mondelez International. "Auch wenn bereits Fortschritte und Auswirkungen erzielt wurden, stehen die Kakaobäuerinnen und -bauern und ihre Gemeinden noch immer vor großen Herausforderungen. Wir setzen uns leidenschaftlich für einen dauerhaften Wandel im gesamten Kakaosektor ein und investieren in den integrierten Ansatz von Cocoa Life, denn wir wissen, dass nur eine langfristige Strategie für den gesamten Sektor, unterstützt durch Maßnahmen aller Akteure der Branche, der Regierungen der Erzeuger- und Verbraucherländer und der Zivilgesellschaft, zu einer dauerhaften Wirkung führen wird."

Nachhaltigkeit ist eine der vier Säulen der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens. Sie strebt an, einen langfristigen Wert für das Unternehmen und seine Stakeholder entlang der Wertschöpfungskette zu schaffen. Dazu baut die zusätzliche Investition in Cocoa Life auf den wichtigsten Erkenntnissen auf, die durch den integrierten Ansatz von Cocoa Life und zehn Jahre messbare Ergebnisse gewonnen wurden. Außerdem ist ein Ziel, die Wirkung im Kakaosektor in großem Maßstab zu beschleunigen.

Über Mondelez International

Mondelez International Inc. (NASDAQ: MDLZ) bestärkt Menschen in über 150 Ländern darin, auf die richtige Art und Weise zu snacken. 2021 verzeichnete das Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 29 Milliarden US-Dollar und ist ein führender Snacking-Anbieter mit beliebten Marken wie Milka, Oreo, TUC, LU und Toblerone.

Mit der Strategie "Snacking made Right" bietet das Unternehmen Konsumenten für jeden Anlass den richtigen Snack, zum richtigen Zeitpunkt, auf die richtige Art und Weise hergestellt, an. Denn rund um den Globus werden kleine Mahlzeiten und Snacks im flexibler werdenden Alltag der Menschen immer wichtiger. Mondelez International ist im Standard & Poor's 500 Index, im NASDAQ 100 und im Dow Jones Sustainability Index gelistet.

Mehr über uns erfahren Sie unter www.mondelezinternational.com oder folgen Sie uns auf Twitter. Das Presseportal für Deutschland, Österreich und die Schweiz finden Sie hier: http://www.mynewsdesk.com/de/mondelez-germany

Über Cocoa Life

Cocoa Life ist das globale Kakao-Nachhaltigkeitsprogramm von Mondelez International. Kakao ist die Essenz unserer Schokolade und lebenswichtig für unser Geschäft, deshalb streben wir danach, ihn "richtig zu machen". Den Kakao "richtig zu machen" bedeutet gemeinsame Zusammenarbeit, die komplexen Herausforderungen anzugehen, mit denen die Kakaobauern und -bäuerinnen und ihre Gemeinden konfrontiert sind, darunter Klimawandel, Geschlechterungleichheit, Armutsbekämpfung und Kinderarbeit. Cocoa Life hilft dabei, diese Herausforderungen in sechs Kakaoanbauländern ganzheitlich anzugehen: Ghana, Côte d'Ivoire, Indonesien, Dominikanische Republik, Indien und Brasilien. Wir arbeiten in den Kakaoanbauländern mit unseren Partner*innen zusammen, um die Männer und Frauen, die vom Kakaoanbau leben, zu bestärken. Dabei konzentrieren wir uns auf die Bereiche, in denen wir zusammenarbeiten können und etwas bewirken, um neue Möglichkeiten zu schaffen: Wir helfen dabei, den Kakaoanbau zu einem nachhaltigeren Geschäft zu machen, die Gemeinden zu stärken und die Wälder zu erhalten und wiederherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cocoalife.org.

Ansprechpartner Presse:

Kontakt Unternehmen

Jenny Linnemann

Pressesprecherin

Mondelez Deutschland Services GmbH & Co. KG

Konsul-Smidt-Straße 21, 28217 Bremen

Telefon: +49 (0) 421 - 377 064 08

E-Mail:

JLinnemann@mdlz.com





Kontakt Marke

Tessa Wosgien

PR-Beratung

fischerAppelt, relations GmbH

Waterloohain 5, 22769 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 - 899 699 313

E-Mail:

mdlz@fischerappelt.de



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: Mondelez Deutschland