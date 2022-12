mobile.de liefert Auto in riesigem Sneaker-Karton aus

Teilen

mobile.de liefert online bestelltes Fahrzeug in riesigem Sneaker-Karton © mobile.de

Kleinmachnow/Berlin (ots) - Der Weg zum neuen Auto ist jetzt so einfach, wie online Schuhe shoppen: mobile.de, Deutschlands größter Fahrzeugmarkt, zelebriert den Online-Kauf für Autos mit einer aufsehenerregenden Zustellaktion. Eine der ersten Kundinnen des neuen Online-Services bekam ihr Fahrzeug in Hamburg in einem übergroßen Sneaker-Karton bis vor die Haustür geliefert.

Anfang Dezember schlängelte sich der 4,90 × 2,35 Meter große orangefarbene Schuhkarton auf einem Kleintransporter durch die Straßen der Hansestadt und versetzte Anwohnende und Passanten in neugieriges Staunen. Im Karton enthalten: ein VW T-Cross - per Mausklick erworben bei mobile.de und frei Haus zu seiner neuen Besitzerin geliefert. Als der Karton sich vor den Augen der Kundin Jennifer Meyer öffnete und ihr neuer Gebrauchtwagen filmreif herausfuhr, war die Begeisterung greifbar: "So etwas sieht man nicht jeden Tag! Ich freue mich sehr, dass ich als eine der Ersten den neuen Online-Kauf nutzen und mein neues Fahrzeug auf diese besondere Art und Weise entgegennehmen durfte. Das macht die Vorfreude aufs Fahren gleich noch größer."

Geklickt, gekauft, geliefert Mit der Aktion sorgte die Fahrzeugplattform für mehr als nur einen humorvollen Hingucker. "Mit dem neuen Online-Kauf von mobile.de wird der Autokauf so einfach wie Sneakers online shoppen und dafür steht dieser XL-Schuhkarton. Bestellung, Abwicklung, Lieferung - all das ist mit uns jetzt so einfach, wie man es vom Einkaufen im Netz kennt", erklärt Matthias Schmidt, Head of Sales Operations bei mobile.de, der das Auto der Käuferin persönlich überbrachte. Zukünftige Kunden müssen auf die besondere Umverpackung jedoch leider verzichten: "Die ist natürlich einmalig", so Schmidt.

Wunschautos online einfach und direkt finden Mit dem Online-Kauf eröffnet mobile.de seinen Kundinnen und Kunden eine einfache und komfortable Möglichkeit, ein Fahrzeug per Mausklick im Internet zu erwerben. "Wer sein Auto über den mobile.de Online-Kauf bestellt, muss sich praktisch um nichts mehr kümmern. Alles lässt sich vom heimischen Sofa aus regeln", erläutert Matthias Schmidt. "Ich wähle und zahle mein Fahrzeug online und warte, bis es mir bis vor meine Haustür geliefert wird. Mehr ist nicht zu tun. Im Hintergrund übernimmt mobile.de die komplette Abwicklung mit dem Händler, regelt die Zulassung und Fahrzeuganmeldung, sorgt für saisonale Bereifung, die Logistik und vieles mehr - alles inklusive und ohne Zusatzkosten", sagt Schmidt.

Ausgewählte Gebrauchte mit Garantie Damit Käuferinnen und Käufer sich auch ohne persönliche Vor-Ort-Inspektion von der Güte ihres neuen Gebrauchten überzeugen können, gelten für die Fahrzeuge, die am mobile.de Online-Kauf teilnehmen, hohe Qualitätsstandards. "Zu unseren Mindestanforderungen gehört, dass die Autos jünger als drei Jahre sind sowie maximal zwei Vorbesitzer und unter 60.000 Kilometer Laufleistung aufweisen", erklärt Matthias Schmidt. Untermauert wird dies mit einer 1-jährigen Garantie sowie einem Rückgaberecht von 21 Tagen.

Das Video in voller Länge gibt es auf YouTube zu sehen. Alle weiteren Informationen zum Online-Kauf von mobile.de finden sich unter www.mobile.de/onlinekauf.

Über mobile.de mobile.de ist Deutschlands größter Fahrzeugmarkt mit rund 1,2 Millionen inserierten Pkw, Nutzfahrzeugen und Motorrädern sowie circa 16 Million individuellen Nutzern pro Monat (Quelle: AGOF digital facts mobile.de ink verbundener Webseiten, Betrachtungszeitpunkt Januar bis Dezember 2020). Sowohl Privatkunden als auch mehr als 42.000 registrierte Fahrzeughändler nutzen die Plattform. Als "One-Stop-Shop" bietet mobile.de neben dem An- und Verkauf unter anderem auch Finanzierungs- und Leasinglösungen an. Das 1996 gegründete Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Adevinta.

